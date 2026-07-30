Jueves 2x1: estos son los conciertos con descuento de Ticketmaster hoy 30 de julio

Sam Smith de Inglaterra durante su concierto en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México el viernes 17 de mayo de 2024. (Foto AP/Fernando Llano)

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Cada jueves, desde hace años, Ticketmaster lanza una promoción para los amantes de la música en la Ciudad de México y otras ciudades: 2x1 en boletos para conciertos seleccionados.

La dinámica consiste en una lista de espectáculos que cambia semana a semana y, por tiempo limitado, permite comprar dos entradas al precio de una.

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El listado completo de eventos participantes se publica todos los jueves y la promoción suele durar solo ese día, por lo que los conciertos pueden agotarse en cuestión de horas.

Entre los artistas y shows incluidos suelen figurar leyendas de la música mexicana, bandas internacionales, tributos y espectáculos temáticos.

Concert Week 2024: cómo obtener boletos GRATIS en Ticketmaster y qué conciertos participan (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El 2x1 no aplica en todos los eventos, pero sí abarca una variedad de géneros y recintos, desde el Auditorio Nacional hasta el Teatro Metropólitan y foros en Monterrey o Guadalajara.

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Conciertos más importantes con 2x1 este jueves 30 de julio

Entre los eventos destacados con 2x1 este jueves están:

Manuel Mijares en Auditorio Nacional

Sam Smith en Auditorio Nacional y Auditorio Telmex

Espinoza Paz en Auditorio Nacional

Jesse & Joy en Auditorio Nacional

Edith Márquez en Auditorio Nacional

Sentidos Opuestos en Auditorio Nacional

Intocable en Estadio Borregos Monterrey

Regina Orozco en Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Silvia Pérez Cruz en Teatro Metropólitan

Porter en Teatro Diana Guadalajara

Love of Lesbian en Auditorio Nacional

Julio Preciado en Auditorio Nacional

Jorge Muñiz en Lunario del Auditorio Nacional

Charlie Zaa en La Maraka

Raúl Di Blasio en La Maraka

Nicho Hinojosa en Foro Stelaris

Estela Núñez en Lunario del Auditorio Nacional

Flamenco Festival en Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

AOT The Last Concert en Teatro Metropólitan

La Rondalla de Saltillo en Teatro Tepeyac

Lucero compartió el escenario con su exesposo, Manuel Mijares, en el Auditorio Nacional de Ciudad de México. (Mijares: Instagram)

Todos los demás conciertos con 2x1 este jueves

Además de los eventos principales, la promoción 2x1 de este jueves abarca los siguientes espectáculos:

Leyendas el show en Palacio de Bellas Artes

Leyendas el show en Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma

Collage en Foro Red Access

Homenaje a Madonna en Alboa Metepec

Homenaje a Madonna en Alboa Mundo E

Laura y Brenda en Auditorio Nacional

Esteban Gómez González & Vitalico en Foro Corona Monterrey

Susana Zabaleta en Lunario del Auditorio Nacional

Trendline Utopía Tour en Foro Red Access

El Gran Showman Movie Concert en Teatro Xola Julio Prieto

DPR CREAM & DPR ARTIC en Pepsi Center

Junior Klan en Lunario del Auditorio Nacional

La Calandria en Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Historias de canciones: Manuel Coe, Erik Canales, Luis Jiménez en El Cantoral

Carnival of KISS en Foro Red Access

El Señor de los Anillos Concierto Tributo Audiovisual en Teatro Xola Julio Prieto

Beach Weather en Lunario del Auditorio Nacional

BOHEMIA en El Cantoral

Los Vaguens en Foro Corona Monterrey

Paloma Morphy en Foro Corona Monterrey

Millonario en Foro Corona Monterrey

Comisario Pantera y Pastilla en Foro Corona Monterrey

Marco Mares en Foro Corona Monterrey

Neo 5 live show en Foro Red Access

San Francisco Disco Band en Foro Red Access

Alive, una fiesta en el tiempo en Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma

Orquesta Típica García Blanco presenta: ¡Esto es México! en Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Bratty en Teatro Metropólitan

Son Rompe Pera en Teatro Metropólitan

Chetes en Pabellón del Palacio de los Deportes

Ladrones en Pabellón del Palacio de los Deportes

Elvis Epic Experience by Héctor Ortiz en Teatro Metropólitan

Mario Aguilar en Auditorio Nacional

Iván Ferreiro en Conjunto de Artes Escénicas Zapopan

Fiquet en Teatro Sergio Magaña

Cox Homenaje al Príncipe en Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma

Claudia Sierra en Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma

Melissa Aldana en Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Christian Sands en Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

El Consorcio en Teatro Metropólitan

Leire Martínez en Teatro Metropólitan

Estela Núñez y Jorge Muñiz en Teatro Metropólitan

Prisma... 40 años en Lunario del Auditorio Nacional

Gustavo Lara en Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma

Flamencura en Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma

Angélica María y Enrique Guzmán en Teatro Metropólitan

Helado Negro en Lunario del Auditorio Nacional

Navidad con The Beatles en Teatro Tepeyac

Marco Mares en Foro Corona Monterrey

LP en Auditorio Telmex Zapopan

La Caravana del Amor en Escenario GNP Seguros Monterrey

(FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

¿Cómo hacer válido el 2x1?

Para comprar los boletos, lo único que debes hacer es entrar al micrositio de Jueves 2x1 de Ticketmaster, elegir el evento y proceder con el pago. El descuento se realiza en automático.

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