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Jueves 2x1: estos son los conciertos con descuento de Ticketmaster hoy 30 de julio

Te decimos la lista completa para que no te pierdas a tu artista favorito

Sam Smith de Inglaterra durante su concierto en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México el viernes 17 de mayo de 2024. (Foto AP/Fernando Llano)
Sam Smith de Inglaterra durante su concierto en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México el viernes 17 de mayo de 2024. (Foto AP/Fernando Llano)
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Cada jueves, desde hace años, Ticketmaster lanza una promoción para los amantes de la música en la Ciudad de México y otras ciudades: 2x1 en boletos para conciertos seleccionados.

La dinámica consiste en una lista de espectáculos que cambia semana a semana y, por tiempo limitado, permite comprar dos entradas al precio de una.

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El listado completo de eventos participantes se publica todos los jueves y la promoción suele durar solo ese día, por lo que los conciertos pueden agotarse en cuestión de horas.

Entre los artistas y shows incluidos suelen figurar leyendas de la música mexicana, bandas internacionales, tributos y espectáculos temáticos.

Concert Week 2024: cómo obtener boletos GRATIS en Ticketmaster y qué conciertos participan (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
Concert Week 2024: cómo obtener boletos GRATIS en Ticketmaster y qué conciertos participan (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El 2x1 no aplica en todos los eventos, pero sí abarca una variedad de géneros y recintos, desde el Auditorio Nacional hasta el Teatro Metropólitan y foros en Monterrey o Guadalajara.

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Conciertos más importantes con 2x1 este jueves 30 de julio

Entre los eventos destacados con 2x1 este jueves están:

  • Manuel Mijares en Auditorio Nacional
  • Sam Smith en Auditorio Nacional y Auditorio Telmex
  • Espinoza Paz en Auditorio Nacional
  • Jesse & Joy en Auditorio Nacional
  • Edith Márquez en Auditorio Nacional
  • Sentidos Opuestos en Auditorio Nacional
  • Intocable en Estadio Borregos Monterrey
  • Regina Orozco en Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
  • Silvia Pérez Cruz en Teatro Metropólitan
  • Porter en Teatro Diana Guadalajara
  • Love of Lesbian en Auditorio Nacional
  • Julio Preciado en Auditorio Nacional
  • Jorge Muñiz en Lunario del Auditorio Nacional
  • Charlie Zaa en La Maraka
  • Raúl Di Blasio en La Maraka
  • Nicho Hinojosa en Foro Stelaris
  • Estela Núñez en Lunario del Auditorio Nacional
  • Flamenco Festival en Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
  • AOT The Last Concert en Teatro Metropólitan
  • La Rondalla de Saltillo en Teatro Tepeyac
Lucero junto a Manuel Mijares en el Auditorio Nacional de Ciudad de México.
Lucero compartió el escenario con su exesposo, Manuel Mijares, en el Auditorio Nacional de Ciudad de México. (Mijares: Instagram)

Todos los demás conciertos con 2x1 este jueves

Además de los eventos principales, la promoción 2x1 de este jueves abarca los siguientes espectáculos:

  • Leyendas el show en Palacio de Bellas Artes
  • Leyendas el show en Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
  • Collage en Foro Red Access
  • Homenaje a Madonna en Alboa Metepec
  • Homenaje a Madonna en Alboa Mundo E
  • Laura y Brenda en Auditorio Nacional
  • Esteban Gómez González & Vitalico en Foro Corona Monterrey
  • Susana Zabaleta en Lunario del Auditorio Nacional
  • Trendline Utopía Tour en Foro Red Access
  • El Gran Showman Movie Concert en Teatro Xola Julio Prieto
  • DPR CREAM & DPR ARTIC en Pepsi Center
  • Junior Klan en Lunario del Auditorio Nacional
  • La Calandria en Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
  • Historias de canciones: Manuel Coe, Erik Canales, Luis Jiménez en El Cantoral
  • Carnival of KISS en Foro Red Access
  • El Señor de los Anillos Concierto Tributo Audiovisual en Teatro Xola Julio Prieto
  • Beach Weather en Lunario del Auditorio Nacional
  • BOHEMIA en El Cantoral
  • Los Vaguens en Foro Corona Monterrey
  • Paloma Morphy en Foro Corona Monterrey
  • Millonario en Foro Corona Monterrey
  • Comisario Pantera y Pastilla en Foro Corona Monterrey
  • Marco Mares en Foro Corona Monterrey
  • Neo 5 live show en Foro Red Access
  • San Francisco Disco Band en Foro Red Access
  • Alive, una fiesta en el tiempo en Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
  • Orquesta Típica García Blanco presenta: ¡Esto es México! en Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
  • Bratty en Teatro Metropólitan
  • Son Rompe Pera en Teatro Metropólitan
  • Chetes en Pabellón del Palacio de los Deportes
  • Ladrones en Pabellón del Palacio de los Deportes
  • Elvis Epic Experience by Héctor Ortiz en Teatro Metropólitan
  • Mario Aguilar en Auditorio Nacional
  • Iván Ferreiro en Conjunto de Artes Escénicas Zapopan
  • Fiquet en Teatro Sergio Magaña
  • Cox Homenaje al Príncipe en Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
  • Claudia Sierra en Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
  • Melissa Aldana en Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
  • Christian Sands en Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
  • El Consorcio en Teatro Metropólitan
  • Leire Martínez en Teatro Metropólitan
  • Estela Núñez y Jorge Muñiz en Teatro Metropólitan
  • Prisma... 40 años en Lunario del Auditorio Nacional
  • Gustavo Lara en Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
  • Flamencura en Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
  • Angélica María y Enrique Guzmán en Teatro Metropólitan
  • Helado Negro en Lunario del Auditorio Nacional
  • Navidad con The Beatles en Teatro Tepeyac
  • Marco Mares en Foro Corona Monterrey
  • LP en Auditorio Telmex Zapopan
  • La Caravana del Amor en Escenario GNP Seguros Monterrey
Susana Zabaleta
(FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

¿Cómo hacer válido el 2x1?

Para comprar los boletos, lo único que debes hacer es entrar al micrositio de Jueves 2x1 de Ticketmaster, elegir el evento y proceder con el pago. El descuento se realiza en automático.

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