Jueves 2x1: estos son los conciertos con descuento de Ticketmaster hoy 30 de julio

Cada jueves, desde hace años, Ticketmaster lanza una promoción para los amantes de la música en la Ciudad de México y otras ciudades: 2x1 en boletos para conciertos seleccionados.
La dinámica consiste en una lista de espectáculos que cambia semana a semana y, por tiempo limitado, permite comprar dos entradas al precio de una.
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El listado completo de eventos participantes se publica todos los jueves y la promoción suele durar solo ese día, por lo que los conciertos pueden agotarse en cuestión de horas.
Entre los artistas y shows incluidos suelen figurar leyendas de la música mexicana, bandas internacionales, tributos y espectáculos temáticos.
El 2x1 no aplica en todos los eventos, pero sí abarca una variedad de géneros y recintos, desde el Auditorio Nacional hasta el Teatro Metropólitan y foros en Monterrey o Guadalajara.
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Conciertos más importantes con 2x1 este jueves 30 de julio
Entre los eventos destacados con 2x1 este jueves están:
- Manuel Mijares en Auditorio Nacional
- Sam Smith en Auditorio Nacional y Auditorio Telmex
- Espinoza Paz en Auditorio Nacional
- Jesse & Joy en Auditorio Nacional
- Edith Márquez en Auditorio Nacional
- Sentidos Opuestos en Auditorio Nacional
- Intocable en Estadio Borregos Monterrey
- Regina Orozco en Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- Silvia Pérez Cruz en Teatro Metropólitan
- Porter en Teatro Diana Guadalajara
- Love of Lesbian en Auditorio Nacional
- Julio Preciado en Auditorio Nacional
- Jorge Muñiz en Lunario del Auditorio Nacional
- Charlie Zaa en La Maraka
- Raúl Di Blasio en La Maraka
- Nicho Hinojosa en Foro Stelaris
- Estela Núñez en Lunario del Auditorio Nacional
- Flamenco Festival en Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- AOT The Last Concert en Teatro Metropólitan
- La Rondalla de Saltillo en Teatro Tepeyac
Todos los demás conciertos con 2x1 este jueves
Además de los eventos principales, la promoción 2x1 de este jueves abarca los siguientes espectáculos:
- Leyendas el show en Palacio de Bellas Artes
- Leyendas el show en Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- Collage en Foro Red Access
- Homenaje a Madonna en Alboa Metepec
- Homenaje a Madonna en Alboa Mundo E
- Laura y Brenda en Auditorio Nacional
- Esteban Gómez González & Vitalico en Foro Corona Monterrey
- Susana Zabaleta en Lunario del Auditorio Nacional
- Trendline Utopía Tour en Foro Red Access
- El Gran Showman Movie Concert en Teatro Xola Julio Prieto
- DPR CREAM & DPR ARTIC en Pepsi Center
- Junior Klan en Lunario del Auditorio Nacional
- La Calandria en Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- Historias de canciones: Manuel Coe, Erik Canales, Luis Jiménez en El Cantoral
- Carnival of KISS en Foro Red Access
- El Señor de los Anillos Concierto Tributo Audiovisual en Teatro Xola Julio Prieto
- Beach Weather en Lunario del Auditorio Nacional
- BOHEMIA en El Cantoral
- Los Vaguens en Foro Corona Monterrey
- Paloma Morphy en Foro Corona Monterrey
- Millonario en Foro Corona Monterrey
- Comisario Pantera y Pastilla en Foro Corona Monterrey
- Marco Mares en Foro Corona Monterrey
- Neo 5 live show en Foro Red Access
- San Francisco Disco Band en Foro Red Access
- Alive, una fiesta en el tiempo en Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- Orquesta Típica García Blanco presenta: ¡Esto es México! en Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- Bratty en Teatro Metropólitan
- Son Rompe Pera en Teatro Metropólitan
- Chetes en Pabellón del Palacio de los Deportes
- Ladrones en Pabellón del Palacio de los Deportes
- Elvis Epic Experience by Héctor Ortiz en Teatro Metropólitan
- Mario Aguilar en Auditorio Nacional
- Iván Ferreiro en Conjunto de Artes Escénicas Zapopan
- Fiquet en Teatro Sergio Magaña
- Cox Homenaje al Príncipe en Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- Claudia Sierra en Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- Melissa Aldana en Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- Christian Sands en Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- El Consorcio en Teatro Metropólitan
- Leire Martínez en Teatro Metropólitan
- Estela Núñez y Jorge Muñiz en Teatro Metropólitan
- Prisma... 40 años en Lunario del Auditorio Nacional
- Gustavo Lara en Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- Flamencura en Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- Angélica María y Enrique Guzmán en Teatro Metropólitan
- Helado Negro en Lunario del Auditorio Nacional
- Navidad con The Beatles en Teatro Tepeyac
- Marco Mares en Foro Corona Monterrey
- LP en Auditorio Telmex Zapopan
- La Caravana del Amor en Escenario GNP Seguros Monterrey
¿Cómo hacer válido el 2x1?
Para comprar los boletos, lo único que debes hacer es entrar al micrositio de Jueves 2x1 de Ticketmaster, elegir el evento y proceder con el pago. El descuento se realiza en automático.
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