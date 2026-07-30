Así es el Museo Arqueológico del Puuc: qué piezas exhibe y cuáles son sus principales atractivos

La relevancia de la región Puuc hacía indispensable la creación de un museo especializado, cuyo recorrido no responde a un circuito prefijado, sino que invita a explorar libremente sus espacios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Museo Arqueológico del Puuc, inaugurado el pasado 18 de julio de 2026 en la Zona Arqueológica de Kabah, en Yucatán, se convirtió en el primer recinto dedicado exclusivamente a preservar, investigar y difundir el legado cultural de la región Puuc, una de las áreas más importantes del mundo maya.

Desde su apertura, el museo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha recibido a más de 300 visitantes, quienes pueden recorrer un espacio diseñado para comprender la historia, la arquitectura, la vida cotidiana y la cosmovisión de las antiguas ciudades mayas que florecieron en esta región del sureste mexicano.

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Con una colección integrada por 189 piezas arqueológicas, además de maquetas, murales y recursos multimedia, el recinto busca acercar al público a un patrimonio que durante siglos permaneció disperso entre distintos proyectos de investigación y zonas arqueológicas.

El Museo Arqueológico del Puuc en la Zona Arqueológica de Kabah, Yucatán, se integra en un entorno de densa vegetación selvática. (Secretaría de Cultura )

Qué piezas exhibe el Museo Arqueológico del Puuc

Uno de los mayores atractivos del museo es su colección permanente de 189 piezas arqueológicas, recuperadas durante investigaciones realizadas en los últimos 20 años en distintos sitios de la región.

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Entre las obras más importantes destacan:

Estela 14 de Uxmal , considerada una de las piezas emblemáticas del periodo Clásico maya.

Escultura de un guerrero itzá , representativa de los cambios políticos ocurridos en la región durante el Posclásico.

Jambas labradas del Popol Nah , procedentes del edificio Codz Poop , en Kabah, que se exhiben por primera vez al público y muestran gobernantes participando en ceremonias políticas y rituales.

Reproducción de la cocina real de Kabah, reconstruida con base en hallazgos arqueológicos realizados en 2008.

Además del acervo arqueológico, el recinto cuenta con 62 recursos museográficos complementarios, entre ellos:

Maquetas de ciudades mayas.

Murales creados especialmente para el museo.

Reproducción de las pinturas murales de San Bartolo , Guatemala.

Una canoa de madera tradicional.

Colmenas para la crianza de abejas meliponas (xunáan kaab), una práctica ancestral que continúa vigente en diversas comunidades mayas.

Las cuatro salas del museo explican la historia del mundo maya

El recorrido fue concebido para que cada visitante explore el museo libremente, sin un circuito obligatorio.

Sala Poniente: El poder del hombre (Tsikbal)

Explica cómo se organizaban los linajes gobernantes y la relación entre el poder político y el mundo divino.

También aborda el comercio entre ciudades mayas y la circulación de materiales de lujo como:

Jade.

Obsidiana.

Plumas exóticas.

Otros bienes de prestigio.

Sala Norte: La casa de las imágenes (Wíinte’naj)

Está dedicada al universo religioso maya y reúne objetos relacionados con dioses, ancestros e inframundo.

La exposición explica cómo estas entidades mantenían el equilibrio del cosmos según la cosmovisión maya.

Sala Oriente: El timpo (K’in)

Analiza la concepción maya del tiempo y los calendarios. Aquí se explica el funcionamiento de sistemas como:

Cuenta Larga .

Haab .

Tzolk’in.

Asimismo, presenta los conocimientos astronómicos desarrollados por esta civilización y una introducción a la historia de las investigaciones arqueológicas en la región Puuc.

Sala Sur: La vivienda del hombre (Yotoch)

Se centra en la vida cotidiana de las comunidades mayas.

Los visitantes pueden conocer aspectos relacionados con:

Organización social.

Agricultura.

Producción artesanal.

Creencias religiosas.

Relación con el territorio.

La sala concluye con una reflexión sobre los ciclos históricos mediante la representación de rituales de conmemoración y de finalización, estos últimos vinculados con el abandono de antiguas ciudades mayas, donde se documentó el desmantelamiento deliberado de accesos y escalinatas como parte de ceremonias rituales.

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Deuda histórica con la región maya

El museo se localiza dentro de la Zona Arqueológica de Kabah, en el estado de Yucatán, una de las ciudades más representativas del estilo arquitectónico Puuc, reconocido por sus elaboradas fachadas de piedra, mascarones del dios Chaac y complejos sistemas constructivos.

El nombre Puuc significa “serranía” en lengua maya y hace referencia a una región caracterizada por la ausencia de ríos, lagos y cenotes superficiales, así como por la profundidad de su manto freático. Estas condiciones obligaron a las antiguas comunidades a desarrollar innovadoras soluciones para captar y almacenar agua, además de una arquitectura única que perduró durante más de mil años.

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La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, destacó que la apertura del recinto representa una deuda histórica saldada con la región maya:

“Con esta apertura se salda una deuda histórica con esta región maya: contar con un espacio público propio para preservar y compartir su legado”.

La secretaria de Cultura de México, Claudia Curiel de Icaza, y otras autoridades culturales inauguran un espacio arqueológico en Yucatán con el corte de cinta roja. (Secretaría de Cultura)

El edificio fue construido como parte del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas (Promeza) y su diseño está inspirado en el Cuadrángulo de las Monjas, de Uxmal, además de representar la concepción maya del universo mediante cuatro módulos orientados hacia los puntos cardinales alrededor de un núcleo central.

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Horarios y costo de entrada al Museo Arqueológico del Puuc

El Museo Arqueológico del Puuc abre de martes a domingo, en un horario de 8:00 a 17:00 horas, aunque el último acceso se permite a las 16:00 horas.

Actualmente, el ingreso es gratuito de manera temporal para todos los visitantes, por lo que representa una nueva opción para conocer la riqueza histórica de la región Puuc durante un recorrido por las zonas arqueológicas del sur de Yucatán.

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Con este nuevo espacio, el INAH busca fortalecer la conservación y difusión del patrimonio maya, al tiempo que ofrece una experiencia museográfica que combina piezas originales, reconstrucciones, recursos audiovisuales y contenidos especializados para acercar al público a una de las tradiciones culturales más importantes de México.