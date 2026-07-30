Movimiento Ciudadano cuestiona portal de obras del Mundial 2026 por discrepancia de casi 6 mil mdp

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Movimiento Ciudadano cuestionó la transparencia del portal habilitado por el Gobierno de la Ciudad de México para informar sobre las obras relacionadas con el Copa Mundial de Futbol 2026, al detectar una diferencia de casi 6 mil millones de pesos entre las cifras presentadas en la plataforma y los montos contenidos en los archivos de datos abiertos.

Royfid Torres González, coordinador de la Bancada Naranja en el Congreso capitalino, señaló que la denominada Plataforma de Transparencia para las Obras del Mundial 2026 funciona como un catálogo general de proyectos y servicios, pero no permite conocer de manera detallada cómo fueron ejercidos los recursos públicos.

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Durante una conferencia de prensa, el legislador sostuvo que el sitio carece de información relevante sobre contratos, modalidades de contratación, empresas participantes, ubicaciones geográficas, permisos, licencias y estudios de impacto ambiental.

Tampoco permite identificar con facilidad los tiempos de ejecución, porcentajes de avance o fechas previstas para concluir cada intervención, de acuerdo con lo expuesto por Movimiento Ciudadano.

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La bancada presentó un exhorto dirigido a las autoridades capitalinas para solicitar que se publiquen esos datos. Torres González afirmó que la exigencia no responde únicamente a una disputa entre fuerzas políticas, pues su objetivo es que la población pueda comprobar cuánto se gastó, cómo fueron utilizados los recursos y en qué zonas de la capital se llevaron a cabo las obras.

Movimiento Ciudadano cuestionó la falta de información detallada y una discrepancia de casi 6 mil millones de pesos en el portal de obras del Mundial 2026 del Gobierno de la CDMX

MC señala inconsistencias entre el portal y los archivos de datos abiertos

Uno de los principales cuestionamientos formulados por Movimiento Ciudadano está relacionado con el costo total de los proyectos. Según Torres González, la plataforma reporta una inversión aproximada de 23 mil millones de pesos; sin embargo, la suma de los conceptos incluidos en los archivos de datos abiertos asciende a 28 mil 967 millones.

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La diferencia entre ambas cantidades se acerca a los 6 mil millones de pesos. Para la Bancada Naranja, esta discrepancia obliga a revisar cada rubro con el propósito de localizar las inconsistencias, una tarea que se complica debido a que el portal no ofrece información suficientemente desagregada.

“Los detalles no existen y es lo que queremos evidenciar”, declaró el coordinador parlamentario al exponer las diferencias numéricas encontradas en los documentos publicados por el propio gobierno capitalino.

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El legislador también mencionó el apartado relacionado con el agua, al cual se habrían destinado alrededor de 7 mil millones de pesos. Explicó que la plataforma divide los recursos ejercidos entre la Secretaría de Gestión Integral del Agua y la Secretaría del Medio Ambiente, pero no permite rastrear con precisión el destino territorial de las inversiones.

Como ejemplo, citó un concepto de ampliación de infraestructura hidráulica por mil 850 millones de pesos. De acuerdo con el representante de MC, la información disponible no especifica qué trabajos fueron realizados, en qué alcaldías se ejecutaron ni cuáles fueron las zonas beneficiadas.

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Movimiento Ciudadano cuestionó la falta de información detallada y una discrepancia de casi 6 mil millones de pesos en el portal de obras del Mundial 2026 del Gobierno de la CDMX

Portal omite contratos, empresas y avances de las obras, acusa MC

Una situación similar fue detectada en el apartado denominado “Obras Mundial”. Al ingresar, el portal permite descargar un archivo de Excel con montos, dependencias ejecutoras, proyectos y conceptos generales, pero no identifica de manera completa a las empresas contratadas ni los plazos de las intervenciones, según la denuncia.

Movimiento Ciudadano aseguró que conocer esos datos resulta indispensable para verificar que los recursos hayan sido empleados correctamente y que las obras respondan a las necesidades de las personas que viven, trabajan o se trasladan diariamente por la Ciudad de México.

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Torres González recordó que días antes su partido presentó una denuncia ante la Contraloría General por un supuesto desvío de recursos destinados a obras para prevenir inundaciones. Tras los señalamientos de autoridades capitalinas, que calificaron como falsas las acusaciones y solicitaron una disculpa pública, el legislador respondió que corresponde al gobierno explicar con claridad el ejercicio del presupuesto.

El coordinador de la Bancada Naranja insistió en que una verdadera rendición de cuentas debe permitir conocer dónde se encuentran las obras, qué autoridad es responsable de cada una y si los recursos fueron aplicados de forma adecuada.

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