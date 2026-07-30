Policía de la CDMX captura a cinco hombres con más de 100 dosis de droga en Álvaro Obregón

Cinco hombres esposados son escoltados por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en una calle de la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, durante un operativo diurno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México aseguró más de 100 envoltorios de aparente droga y detuvo a cinco hombres en tres operativos distintos en la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con las investigaciones, los efectivos actuaron durante recorridos de seguridad y vigilancia al detectar conductas inusuales en vía pública, lo que derivó en revisiones preventivas que confirmaron la posesión de sustancias con características de marihuana, cocaína y crystal.

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Los cinco detenidos —de 22, 23, 23, 30 y 31 años— fueron presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente para que determinara su situación jurídica.

El primer operativo: avenida Centenario, dos detenidos con 63 envoltorios

El primer hecho ocurrió en la avenida Centenario esquina con Azcapotzalco, donde los uniformados observaron a un hombre en actitud inusual que portaba una mochila gris con vivos amarillos. El sujeto intercambiaba envoltorios con otro hombre, lo que llevó a los oficiales a aproximarse y aplicar los protocolos de actuación policial.

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La revisión de seguridad arrojó 10 envoltorios con una hierba verde y seca con características de marihuana, 20 bolsitas transparentes con cierre hermético y una sustancia sólida blanca similar a la cocaína, y 33 envoltorios de papel blanco con la misma sustancia en piedra. También se les encontró un dispositivo telefónico y dinero en efectivo.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México interactúan dentro de un vehículo, uno de ellos toma notas en un cuaderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los dos detenidos tenían 23 y 30 años de edad. Ambos registraban antecedentes en el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud.

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El hombre de 23 años acumulaba dos ingresos al sistema penitenciario por esa causa, en 2025 y 2026, además de tres presentaciones ante el Juez Cívico por inhalar estupefacientes en la vía pública, en 2020, 2021 y 2023. Su acompañante de 30 años también registraba dos ingresos previos por delitos contra la salud, en 2022 y 2026.

Segundo operativo en colonia Barrio Norte: crystal y marihuana en el Andador Díaz Ordaz

El segundo caso se registró en el Andador Díaz Ordaz y Linterna, en la colonia Barrio Norte. Los efectivos observaron a dos sujetos que manipulaban bolsitas de plástico con posible droga y les marcaron el alto para descartar un hecho delictivo.

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La revisión preventiva derivó en el hallazgo de cinco bolsitas con aparente marihuana y 16 envoltorios con una sustancia similar al crystal. Los dos hombres fueron detenidos de inmediato y puestos a disposición de la autoridad ministerial.

Tercer operativo en Lomas de Becerra: un hombre con cinco ingresos al sistema penitenciario

El tercer detenido fue un hombre de 23 años localizado en el callejón Belén, en la colonia Lomas de Becerra. Los oficiales lo observaron mientras manipulaba varias bolsitas de plástico del tipo utilizado para la venta de droga.

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Una cinta policial amarilla (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión le arrojó 19 dosis de aparente marihuana. El cruce de información posterior reveló que el sujeto tenía cinco ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

Dos de esos ingresos fueron por delitos contra la salud, ambos en 2023. Los tres restantes correspondieron a robo en sus distintas modalidades: uno en 2023 y dos en 2024.

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Situación jurídica de los cinco detenidos ante el Ministerio Público

Los cinco hombres —de 22, 23, 23, 30 y 31 años— fueron informados de sus derechos de ley al momento de su detención. Junto con todo el material asegurado, fueron presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente.

La autoridad ministerial es la encargada de determinar la situación jurídica de cada uno de los detenidos. También le corresponde iniciar las carpetas de investigación respectivas en cada uno de los tres casos.

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Los tres operativos formaron parte de las acciones de la SSC para el combate a los delitos de alto impacto en la demarcación. La institución actuó en todos los casos en apego a los protocolos de actuación policial establecidos.