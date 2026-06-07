Por qué la Calzada Flotante en Tlalpan beneficiará a la Línea 2 del Metro CDMX, según Clara Brugada

Clara Brugada defendió la construcción de la Calzada Flotante en Tlalpan para el Mundial 2026 (Jefatura Gobierno CDMX)

A tan solo tres días de que empiece la Copa Mundial 2026, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró la Calzada Flotante Tlalpan que será conocida como el Jardín Flotante Tlallipan, este corredor peatonal cuenta con una extensión de 1.8 kilómetros.

La obra recupera espacio público al integrar componentes de movilidad, cuidados, naturaleza, cultura y convivencia. Durante la ceremonia, Brugada Molina describió el proyecto como “una obra distinta, una obra innovadora y disruptiva, una obra por y para los peatones”. Destacó que, a diferencia de los segundos pisos tradicionales destinados al transporte público o privado, este espacio elevado está diseñado exclusivamente para el tránsito peatonal.

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Uno de los aspectos más criticados de esta obra está relacionada con el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), pues las columnas fueron construidas en los límites del paso de vías de la Línea 2; ante esta situación, la jefa de gobierno defendió el proyecto recién inaugurado y aseguró que esta calzada beneficiará al servicio del STC Metro.

Así luce el nuevo aspecto de la estación San Antonio Abad de la Línea 2 (Jefatura Gobierno CDMX)

¿Cómo la Calzada Flotante en Tlalpan ayudará a la Línea 2 del Metro CDMX?

Pese a que el Sindicato Nacional de Trabajadores del STC Metro denunció posibles afectaciones y hundimientos por esta construcción, la mandataria capitalina defendió su proyecto y aseguró que traerá beneficios al servicio de la línea azul.

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Debido a que este tramo circula por el exterior en Avenida Tlalpan, cuando empieza la temporada de lluvias se ve afectado por el ingreso de agua pluvial. Clara Brugada defendió que con el jardín elevado sirve como techumbre a las vías, por lo que se evitará que el servicio se vea perjudicado.

Detalló que la obra contribuye al funcionamiento del Metro, ya que previene reducciones de velocidad ocasionadas por lluvias, al ofrecer protección estructural sobre las vías.

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El video muestra un recorrido por la Calzada Flotante de Tlalpan, una pasarela elevada con jardineras, bancos y zonas de sombra que construyó la jefa de gobierno, Clara Brugada, con motivo del Mundial 2026. Se aprecian estructuras de iluminación y elementos decorativos con cascadas de agua transparentes, la apuesta de las autoridades es que este espacio sea un área de esparcimiento y recreación peatonal (Jaqueline Viedma/ Infobae México)

“Este jardín que está encima del Metro y se construyó encima del Metro, ayuda al Metro, porque sabemos que con esta obra evitamos reducciones de velocidad del Metro por lluvias”, sentenció.

También puntualizó que la entrega del parque incluye también la conclusión de todas las obras realizadas sobre la Calzada de Tlalpan. Esta recuperación integral abarca la construcción de una de las ciclovías más extensas de la ciudad, con 34 kilómetros de longitud que conectan desde el punto de inicio hasta Periférico Sur. Además, se realizó la rehabilitación y modernización de la Línea 2 del Metro, proceso cuya entrega se ejecuta estación por estación y continuará en los próximos días, beneficiando a millones de usuarios del transporte público capitalino.

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Reabren estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro CDMX

Rubalcava afirma que las obras del Metro CDMX ya comienzan a tomar forma. (Foto: X/@AdrianRubalcava)

El STC Metro reabrió este domingo 7 de junio la estación San Antonio Abad de la Línea 2, con lo que los trenes vuelven a circular de Tasqueña a Cuatro Caminos en ambas direcciones, aunque cuatro paradas siguen sin servicio y la operación completa aún depende de obras de remodelación y adecuaciones ligadas a la Calzada Flotante de Tlalpan.

Adrián Rubalcava director general del STC Metro informó la reapertura la tarde de este domingo 7 de junio, después de que San Antonio Abad permaneció cerrada desde el 17 de marzo por las obras relacionadas con el jardín flotante de Tlalpan, según el texto fuente. En redes sociales, el sistema indicó: “Se reapertura la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del @MetroCDMX. El servicio de trenes se ofrece en toda la línea, de Tasqueña a Cuatro Caminos, durante toda la jornada”.

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Cuatro estaciones de la Línea 2 continúan cerradas

Tres de esas estaciones siguen cerradas porque requieren intervenciones estructurales vinculadas con trabajos de la Secretaría de Obras (REUTERS/Paola Garcia)

Pese al restablecimiento del paso de trenes en toda la línea, las estaciones Chabacano, Zócalo/Tenochtitlan, Nativitas y Portales continúan cerradas, sin ascenso ni descenso de pasajeros, de acuerdo con el mensaje difundido por el STC Metro. La indicación oficial fue: “Las estaciones Chabacano, Zócalo/Tenochtitlan, Nativitas y Portales continúan cerradas sin ascenso y descenso de usuarios. Toma previsiones y mantente informado de las actualizaciones”.

Eso significa que la Línea 2 ya opera de extremo a extremo, pero los trenes no hacen parada en esas cuatro estaciones.

Hasta ahora, las autoridades no han informado cuándo concluirán las adecuaciones pendientes en esos puntos, según el texto fuente.

Tres de esas estaciones siguen cerradas porque requieren intervenciones estructurales vinculadas con trabajos de la Secretaría de Obras y Servicios en la zona, labores que no concluyeron en el plazo original, de acuerdo con la información oficial de las autoridades.

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