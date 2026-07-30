Aerolíneas mexicanas reportan pérdidas en el segundo trimestre del año: impacta alza en el costo de combustible

Un avión en el tarmac junto a un gorro de piloto y un recibo con números, ilustra las dificultades económicas de las aerolíneas mexicanas ante el alza en el costo de la turbosina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las principales aerolíneas mexicanas enfrentaron un complicado segundo trimestre de 2026 tras reportar pérdidas financieras impulsadas por el incremento en el costo de la turbosina. Dicha alza, sumada a otros factores como cambios en la demanda de pasajeros durante junio, redujo significativamente sus márgenes de rentabilidad.

Los resultados financieros de Volaris, Aeroméxico y Viva muestran que, aunque la demanda por transporte aéreo se mantiene relativamente sólida, el aumento en uno de sus principales insumos elevó los costos de operación hasta afectar las utilidades de las tres compañías.

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Diversos analistas advierten que la volatilidad del mercado energético seguirá siendo uno de los mayores retos para el sector durante la segunda mitad del año.

De acuerdo con reportes financieros y análisis de medios especializados, el combustible representa entre una cuarta parte y casi un tercio de los gastos operativos de las aerolíneas, por lo que cualquier incremento en la turbosina tiene un impacto inmediato sobre sus resultados.

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Sheinbaum admite que precio de turbosina afectó turismo

Esta mañana en conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que, a pesar de los buenos resultados de derrama económica durante el Mundial 2026, el turismo en México ha enfrentado un obstáculo importante relacionado con el transporte aéreo:

“¿Qué nos ha afectado en llegada de turistas extranjeros? Si en algo nos ha afectado es el precio de la turbosina en avión. Sin embargo, hay más turistas también que llegan por otras vías”, señaló.

Volaris registró la mayor pérdida del trimestre

La empresa de bajo costo Volaris reportó una pérdida neta de 127 millones de dólares entre abril y junio de 2026, cifra que prácticamente duplicó los 63 millones de dólares perdidos durante el mismo periodo del año pasado.

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El reporte financiero señala que el costo económico promedio del combustible aumentó alrededor de 70%, al ubicarse en 4.18 dólares por galón, lo que provocó una importante reducción en su rentabilidad.

Como consecuencia:

El EBITDAR cayó 22% , hasta 141 millones de dólares .

El margen EBITDAR descendió a 16.3% , una disminución de 11.6 puntos porcentuales respecto al segundo trimestre de 2025.

El Costo por Asiento-Milla Disponible (CASM) aumentó 36.2%, reflejando el incremento de los gastos operativos.

Imagen de archivo. Aviones de la aerolínea mexicana de bajo costo Volaris en el Aeropuerto Internacional General Abelardo L. Rodríguez, en Tijuana, México 9 de diciembre de 2024. REUTERS/Jorge Dueñas

Durante la presentación de resultados, Enrique Beltranena, presidente y director general de Volaris, afirmó que la compañía logró mantener una sólida generación de efectivo pese a operar “en uno de los entornos de combustible más retadores de los últimos años”.

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Aeroméxico también resintió el incremento de la turbosina

Aeroméxico informó una pérdida neta de 57.7 millones de dólares, cuando un año antes había obtenido una utilidad cercana a 68 millones de dólares.

La empresa explicó que su gasto total en combustible aumentó 219.3 millones de dólares respecto al mismo trimestre de 2025 y, además, fue 30 millones de dólares superior al considerado originalmente en su guía financiera.

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Según la aerolínea, los precios del combustible permanecieron alrededor de 8% por encima de lo previsto durante buena parte del trimestre.

A pesar del entorno adverso, Aeroméxico reportó un EBITDAR ajustado de 264.2 millones de dólares, aunque con un margen de 17.9%, equivalente a una caída de 13.3 puntos porcentuales frente al año anterior.

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Aviones de Aeroméxico sobrevuelan un gráfico con una tendencia descendente que señala la situación de las aerolíneas mexicanas, con barriles de turbosina que exhiben sus precios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su director general, Andrés Conesa, sostuvo que la empresa logró resultados operativos sólidos, aunque reconoció que el incremento del combustible y los cambios en la demanda asociados con la Copa Mundial de la FIFA 2026 presionaron sus finanzas.

Viva cerró el trimestre con pérdidas

La aerolínea Viva fue la tercera empresa mexicana del sector en reportar pérdidas durante el segundo trimestre del año, confirmando que el aumento en el costo de la turbosina afectó de forma generalizada a la industria.

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Aunque cada compañía enfrentó circunstancias particulares, los reportes financieros coinciden en que el fuerte incremento del combustible fue el principal factor detrás del deterioro de sus resultados.

Diversos análisis estiman que, en conjunto, Volaris, Aeroméxico y Viva acumularon pérdidas superiores a 3 mil 300 millones de pesos durante el trimestre como consecuencia del aumento en los costos operativos.

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Foto de Archivo: Un avión de Viva Aerobus en el aeropuerto internacional Benito Juárez en la Ciudad de México, México. 19 de enero de 2023. REUTERS/Henry Romero

¿Por qué el combustible impacta tanto a las aerolíneas?

La turbosina es uno de los insumos más importantes para cualquier aerolínea comercial y suele representar entre 25% y 30% de sus costos operativos totales.

Cuando el precio internacional del petróleo aumenta o existen tensiones geopolíticas que afectan el mercado energético, las compañías aéreas absorben buena parte de ese incremento.

Durante los últimos meses, la volatilidad en los mercados internacionales elevó significativamente el precio del combustible para aviación.

De acuerdo con reportes económicos, el costo de la turbosina llegó a registrar incrementos superiores al 80% durante el segundo trimestre frente al mismo periodo del año anterior.

El impacto económico del precio de la turbosina en la aviación comercial y el turismo internacional se ilustra en una infografía que muestra los costos, tarifas y la compensación por viajeros terrestres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante este escenario, las aerolíneas han optado por reforzar medidas para contener gastos, optimizar rutas, mejorar la utilización de sus flotas y fortalecer la generación de efectivo, mientras esperan una estabilización en los precios del combustible durante los próximos meses.

Analistas consideran que la evolución del mercado petrolero será determinante para la rentabilidad del sector en la segunda mitad de 2026.