México
Agregar Infobae enGoogle

Profepa asegura 57 hormigas reina y dos tarántulas enviadas ilegalmente en San Luis Potosí

Las autoridades abrieron procedimientos para identificar a los responsables, mientras especialistas advierten del riesgo ecológico y la falta de regulación que facilita el tráfico de insectos en el país

Profepa asegura 57 hormigas reina y dos tarántulas enviadas ilegalmente en San Luis Potosí. Crédito: Especial
Profepa asegura 57 hormigas reina y dos tarántulas enviadas ilegalmente en San Luis Potosí. Crédito: Especial
Guardar

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró alrededor de 57 hormigas reina de distintas especies y dos tarántulas en San Luis Potosí, las cuales pretendían ser enviadas a través de una empresa de paquetería. El hallazgo ocurrió apenas dos semanas después del primer decomiso de hormigas reina registrado en México, en Jalisco, lo que revela un patrón de tráfico ilegal de fauna silvestre en el país.

La alerta no la dio ningún inspector gubernamental, sino la propia empresa de paquetería, que reportó el hallazgo a las autoridades ambientales. Tras el aviso, inspectores de la Profepa realizaron una visita de revisión en materia de vida silvestre a las instalaciones de la empresa.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los primeros reportes, los inspectores detectaron tres paquetes con etiquetas que los describían como “insumos”, “impresiones 3D” y “artesanías”. Cada uno transportaba ejemplares vivos de vida silvestre con destino a distintos puntos del país.

El primero de los paquetes contenía 25 hormigas reina de los géneros Camponotus, Odontomachus, Pogonomyrmex y Myrmecocystus. Ninguno de los tres paquetes contaba con la documentación que acreditara la procedencia legal de los ejemplares.

PUBLICIDAD

El segundo paquete albergaba 32 hormigas reina de los géneros Novomessor, Formica y Camponotus. La suma de ambos paquetes de hormigas ascendió a 57 ejemplares de distintas especies.

Profepa asegura 57 hormigas reina y dos tarántulas enviadas ilegalmente en San Luis Potosí. Crédito: Especial
Profepa asegura 57 hormigas reina y dos tarántulas enviadas ilegalmente en San Luis Potosí. Crédito: Especial

El tercer paquete transportaba dos arácnidos: un ejemplar juvenil de tarántula de pelo rizado (Tliltocatl albopilosus) y una cría de tarántula rodillas de fuego (Brachypelma auratum). Este paquete incluía una nota de venta que no cumplía los requisitos establecidos en la Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento.

Brachypelma auratum, catalogada como especie amenazada por la NOM-059

La Profepa informó que ambas especies de tarántulas están incluidas en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Esa clasificación implica que su comercio internacional requiere controles estrictos para evitar un uso incompatible con su supervivencia.

La situación de Brachypelma auratum es aún más delicada: además de la protección del CITES, esta especie está catalogada como amenazada en la NOM-059-SEMARNAT-2010, la norma oficial mexicana que regula la protección de especies en riesgo. La tarántula rodillas de fuego es, por tanto, la especie con mayor nivel de protección entre todos los ejemplares decomisados.

La Profepa señaló que procederá a iniciar los procedimientos correspondientes, “emplazando a las personas que aparecen en las guías de rastreo para que comparezcan”. Las guías de rastreo de los paquetes son el principal hilo de investigación para identificar a los responsables del envío.

El vacío legal que facilita el tráfico de hormigas en México

El decomiso en San Luis Potosí se produce en un contexto de alerta creciente. Apenas dos semanas antes, la Profepa había asegurado 105 hormigas reina en Jalisco, el primer caso de este tipo registrado por las autoridades mexicanas.

Profepa asegura 57 hormigas reina y dos tarántulas enviadas ilegalmente en San Luis Potosí. Crédito: Especial
Profepa asegura 57 hormigas reina y dos tarántulas enviadas ilegalmente en San Luis Potosí. Crédito: Especial

La Ley General de Vida Silvestre no exige permisos para el aprovechamiento de insectos en México. Esa laguna legal facilita la venta abierta de hormigas en ferias y a través de redes sociales, sin que exista un mecanismo de control efectivo.

Juan Carlos Cantú, director de la asociación Teyeliz, advirtió que el principal daño del tráfico de hormigas es ecológico: las especies que se comercializan con mayor frecuencia tienen gran capacidad de adaptación y pueden convertirse en invasoras. Un estudio realizado entre 2002 y 2017 sobre la venta de hormigas por internet a nivel mundial identificó que se comercializan alrededor de 520 especies.

De ese universo, cerca del 10% corresponde a especies exóticas invasoras. Cantú señaló que esas especies llegan a venderse hasta siete veces más que las que no representan ese riesgo, lo que evidencia una demanda activa por los ejemplares con mayor potencial de daño ambiental.

La posesión de hormigas reina como mascotas creció de forma exponencial durante las últimas dos décadas en distintas partes del mundo. México no cuenta con una regulación específica para este mercado, a diferencia de otros países que ya han establecido restricciones al respecto.

Los dos decomisos en menos de un mes —primero en Jalisco y ahora en San Luis Potosí— muestran que el tráfico de fauna silvestre a través de empresas de paquetería es una vía activa de comercio ilegal en el país. La Profepa tiene pendiente la identificación y el emplazamiento de los remitentes registrados en las guías de rastreo de los tres paquetes asegurados.

Temas Relacionados

ProfepahormigastarántulasSan Luis PotosíNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Oficial: Federico Viñas regresa a la Liga MX con Toluca tras jugar en España

La llegada del atacante uruguayo responde a la intención del Toluca de reforzar su zona ofensiva

Oficial: Federico Viñas regresa a la Liga MX con Toluca tras jugar en España

El corrido que permitió identificar a “El Miky”, jefe de plaza de los Beltrán Leyva en Oaxaca

El sujeto mantenía el control de un corredor estratégico del estado que le daba acceso a la Costa y el Istmo

El corrido que permitió identificar a “El Miky”, jefe de plaza de los Beltrán Leyva en Oaxaca

La beca Nichiboku 2026 lleva a mexicanos a Japón

La convocatoria de SECIHTI abre este 31 de julio con apoyos para vuelo, hospedaje, seguro, alimentos y formación técnica de tres a ocho meses en instituciones japonesas

La beca Nichiboku 2026 lleva a mexicanos a Japón

“México no es piñata de nadie”: Sheinbaum acusa críticas de EEUU por narco en el país durante campaña electoral

La mandataria mexicana reafirmó su apoyo a Cuba, asegurando que continuarán los envíos de la ayuda humanitaria

“México no es piñata de nadie”: Sheinbaum acusa críticas de EEUU por narco en el país durante campaña electoral

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 30 de julio? Registran atrasos en la Línea 7

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 30 de julio? Registran atrasos en la Línea 7
MÁS NOTICIAS

NARCO

El corrido que permitió identificar a “El Miky”, jefe de plaza de los Beltrán Leyva en Oaxaca

El corrido que permitió identificar a “El Miky”, jefe de plaza de los Beltrán Leyva en Oaxaca

Este es el mensaje que envió El Mayo Zambada a El Mayito Flaco desde prisión en EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de julio: detienen a dos hombres con presunta marihuana en la colonia Condesa de CDMX

FGR llama a comparecer a 7 elementos de la Marina por el caso de los hermanos Farías Laguna

Juez vincula a proceso a Isaí “N” por asesinar a un hombre en la Alcaldía Coyoacán

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México hoy 30 de julio: quiénes son los 7 nominados y por qué Yanet García encabeza la placa

La Casa de los Famosos México hoy 30 de julio: quiénes son los 7 nominados y por qué Yanet García encabeza la placa

Terminó la espera, Danna y El Malilla lanzan video de su colaboración

Karely Ruiz denuncia que la prensa filtró datos de su casa y puso en riesgo a su familia: “Haré justicia”

Natalia Téllez desata polémica por hablar de maternidad y las redes respaldan a Sofía Niño de Rivera: “Tú le estás contestando desde tu trauma”

Memo Schutz acepta que podría ser el primer eliminado de La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Oficial: Federico Viñas regresa a la Liga MX con Toluca tras jugar en España

Oficial: Federico Viñas regresa a la Liga MX con Toluca tras jugar en España

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos este 30 de julio

¿Memo Ochoa se une al Pok Ta Pok? El exportero sorprende al jugar con pelota maya

Este sería el gran sacrificio que haría James Rodríguez para convertirse en jugador del América

Toluca vs Necaxa, EN VIVO: cuándo y dónde ver la Jornada 3 del Apertura 2026