Profepa asegura 57 hormigas reina y dos tarántulas enviadas ilegalmente en San Luis Potosí. Crédito: Especial

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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró alrededor de 57 hormigas reina de distintas especies y dos tarántulas en San Luis Potosí, las cuales pretendían ser enviadas a través de una empresa de paquetería. El hallazgo ocurrió apenas dos semanas después del primer decomiso de hormigas reina registrado en México, en Jalisco, lo que revela un patrón de tráfico ilegal de fauna silvestre en el país.

La alerta no la dio ningún inspector gubernamental, sino la propia empresa de paquetería, que reportó el hallazgo a las autoridades ambientales. Tras el aviso, inspectores de la Profepa realizaron una visita de revisión en materia de vida silvestre a las instalaciones de la empresa.

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De acuerdo con los primeros reportes, los inspectores detectaron tres paquetes con etiquetas que los describían como “insumos”, “impresiones 3D” y “artesanías”. Cada uno transportaba ejemplares vivos de vida silvestre con destino a distintos puntos del país.

El primero de los paquetes contenía 25 hormigas reina de los géneros Camponotus, Odontomachus, Pogonomyrmex y Myrmecocystus. Ninguno de los tres paquetes contaba con la documentación que acreditara la procedencia legal de los ejemplares.

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El segundo paquete albergaba 32 hormigas reina de los géneros Novomessor, Formica y Camponotus. La suma de ambos paquetes de hormigas ascendió a 57 ejemplares de distintas especies.

Profepa asegura 57 hormigas reina y dos tarántulas enviadas ilegalmente en San Luis Potosí. Crédito: Especial

El tercer paquete transportaba dos arácnidos: un ejemplar juvenil de tarántula de pelo rizado (Tliltocatl albopilosus) y una cría de tarántula rodillas de fuego (Brachypelma auratum). Este paquete incluía una nota de venta que no cumplía los requisitos establecidos en la Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento.

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Brachypelma auratum, catalogada como especie amenazada por la NOM-059

La Profepa informó que ambas especies de tarántulas están incluidas en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Esa clasificación implica que su comercio internacional requiere controles estrictos para evitar un uso incompatible con su supervivencia.

La situación de Brachypelma auratum es aún más delicada: además de la protección del CITES, esta especie está catalogada como amenazada en la NOM-059-SEMARNAT-2010, la norma oficial mexicana que regula la protección de especies en riesgo. La tarántula rodillas de fuego es, por tanto, la especie con mayor nivel de protección entre todos los ejemplares decomisados.

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La Profepa señaló que procederá a iniciar los procedimientos correspondientes, “emplazando a las personas que aparecen en las guías de rastreo para que comparezcan”. Las guías de rastreo de los paquetes son el principal hilo de investigación para identificar a los responsables del envío.

El vacío legal que facilita el tráfico de hormigas en México

El decomiso en San Luis Potosí se produce en un contexto de alerta creciente. Apenas dos semanas antes, la Profepa había asegurado 105 hormigas reina en Jalisco, el primer caso de este tipo registrado por las autoridades mexicanas.

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Profepa asegura 57 hormigas reina y dos tarántulas enviadas ilegalmente en San Luis Potosí. Crédito: Especial

La Ley General de Vida Silvestre no exige permisos para el aprovechamiento de insectos en México. Esa laguna legal facilita la venta abierta de hormigas en ferias y a través de redes sociales, sin que exista un mecanismo de control efectivo.

Juan Carlos Cantú, director de la asociación Teyeliz, advirtió que el principal daño del tráfico de hormigas es ecológico: las especies que se comercializan con mayor frecuencia tienen gran capacidad de adaptación y pueden convertirse en invasoras. Un estudio realizado entre 2002 y 2017 sobre la venta de hormigas por internet a nivel mundial identificó que se comercializan alrededor de 520 especies.

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De ese universo, cerca del 10% corresponde a especies exóticas invasoras. Cantú señaló que esas especies llegan a venderse hasta siete veces más que las que no representan ese riesgo, lo que evidencia una demanda activa por los ejemplares con mayor potencial de daño ambiental.

La posesión de hormigas reina como mascotas creció de forma exponencial durante las últimas dos décadas en distintas partes del mundo. México no cuenta con una regulación específica para este mercado, a diferencia de otros países que ya han establecido restricciones al respecto.

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Los dos decomisos en menos de un mes —primero en Jalisco y ahora en San Luis Potosí— muestran que el tráfico de fauna silvestre a través de empresas de paquetería es una vía activa de comercio ilegal en el país. La Profepa tiene pendiente la identificación y el emplazamiento de los remitentes registrados en las guías de rastreo de los tres paquetes asegurados.