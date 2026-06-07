Registros para las Pensiones del Bienestar 2026: cuál es el horario y los requisitos para inscribirse durante junio

Del 22 al 28 de junio, el Gobierno de México abrirá el proceso de inscripción a los programas Pensiones del Bienestar y Mujeres Bienestar (Apoyos del Bienestar)

Del 22 al 28 de junio, el Gobierno de México abrirá el proceso de inscripción a los programas Pensiones del Bienestar y Mujeres Bienestar, que entregan apoyos económicos directos a personas adultas mayores y a mujeres de 60 a 64 años.

El trámite se realiza en los módulos oficiales según la inicial del primer apellido, de acuerdo con un calendario que la autoridad dará a conocer en los próximos días.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que la pensión para personas adultas mayores está dirigida a mexicanas y mexicanos a partir de 65 años cumplidos. Durante este 2026, el monto autorizado es de 6,400 pesos bimestrales, entregados mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

El programa Mujeres Bienestar está destinado a mexicanas de 60 a 64 años, quienes reciben 3,100 pesos bimestrales.

Los requisitos: documentos y acompañantes para el trámite

Para completar el registro es indispensable presentar acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses y un número de teléfono de contacto. Las autoridades permiten que la persona interesada designe a una persona auxiliar, quien debe presentar los mismos documentos.

PUBLICIDAD

La inscripción se lleva a cabo sin intermediarios y se solicita acudir directamente a los módulos habilitados en cada entidad federativa. El día específico de registro dependerá de la letra inicial del primer apellido, con base en el calendario oficial que se publicará antes del inicio del periodo de inscripciones.

Horario y proceso: del 22 al 28 de junio, de 10 a 16 horas

El horario de atención en los módulos de Bienestar será de 10:00 a 16:00 horas durante los siete días del proceso. Las personas interesadas deben acudir en la fecha que corresponda a la inicial de su primer apellido. La Secretaría del Bienestar comunicará próximamente el calendario detallado para el registro.

PUBLICIDAD

El trámite es presencial y personal. Los datos y documentos se revisan en el módulo para garantizar que cumplen con los requisitos establecidos. El apoyo se entrega de manera directa a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, sin necesidad de gestores ni pagos por el trámite.

La autoridad insiste en que los programas del Bienestar buscan garantizar el derecho a una pensión a las personas adultas mayores y, en el caso de Mujeres Bienestar, atender a una población que no accedía previamente a este tipo de apoyo económico. Para resolver dudas o ubicar el módulo más cercano, se recomienda consultar los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar.

PUBLICIDAD

La presidenta Claudia Sheinbaum pronuncia un discurso en un evento público

Impacto social y ampliación de cobertura

Más de 2 millones 735 mil mujeres recibieron apoyo económico durante mayo, como parte de un programa impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. La Pensión Mujeres Bienestar busca fortalecer la autonomía económica femenina y reconocer los años dedicados al trabajo y los cuidados.

El programa se diseñó para atender la necesidad de respaldo financiero en una etapa en la que muchas mujeres no cuentan con ingresos propios. La transferencia mensual reconoce explícitamente el valor de las tareas de cuidado y del trabajo no remunerado realizado a lo largo de la vida.

PUBLICIDAD

Ilustración de una pareja de adultos mayores sonriendo y tomados de la mano, con billetes de 1000 pesos cayendo, y los logotipos del Gobierno de México y Banco del Bienestar de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la Pensión para el Bienestar tiene como objetivo fortalecer la protección social de las personas adultas mayores mediante un ingreso económico no contributivo que contribuya a cubrir necesidades básicas y mejorar su calidad de vida.

El aumento a 6 mil 400 pesos forma parte de las medidas implementadas para ampliar el impacto del programa, considerado una de las principales estrategias de apoyo social dirigidas a la población adulta mayor en México.

PUBLICIDAD