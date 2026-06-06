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Sheinbaum defiende a México del panorama internacional en medio de la revisión de  T-MEC y tensiones con Estados Unidos

“Somos de los mejores trabajadores del mundo”, afirmó la jefa de Estado

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Claudia Sheinbaum, con blusa azul bordada, hablando ante micrófonos. De fondo, una bandera de Estados Unidos y un logo del T-MEC en círculo.
Claudia Sheinbaum discute temas clave del T-MEC en un evento público, resaltando la importancia de la cooperación económica entre México, Estados Unidos y Canadá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum defendió a México ante un panorama complicado internacional, protagonizado por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y las crecientes tensiones con las autoridades estadounidenses y el presidente Donald Trump.

Durante un evento celebrado en Xalapa, Veracruz este 6 de junio, la mandataria mexicana aseguró que durante años la visión del mexicano estaba relacionada con una persona sentada debajo de un nopal usando un sombrero, la cual fue promovida por nuestro país vecino, generando un estereotipo que actualmente sigue teniendo relevancia a nivel mundial.

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Al mismo tiempo, esta imagen se vinculada a una comunidad “floja” o poco profesional, provocando criticas negativas hacía la población mexicana por años. “Somos de los mejores trabajadores del mundo”, afirmó la jefa de Estado.

Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum durante su evento en Xalapa, Veracruz este 6 de junio. (Presidencia)

Migrantes mexicanos, una pieza fundamental para el mercado laboral de EU

“Hemos sacado adelante al país y también a Estados Unidos”, señaló Sheinbaum mientras recodaba que los 40 millones de migrantes que viven en este país han sido fundamentales para el crecimiento del mercador laboral.

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Hace unas semanas, la líder mexicana descartó que existan riesgos inmediatos para México ante la orden de Donald Trump que obliga a los bancos estadounidenses a vigilar las transferencias internacionales, lo que podría dificultar el envío de remesas.

Explicó que la Secretaría de Hacienda y la embajada mexicana en Estados Unidos están revisando el impacto de la medida, pero enfatizó que la mayoría de los migrantes mexicanos cuentan con documentos legales.

“El 95% de las personas, ya sea que nacieron en México o son hijos de mexicanos en segunda o tercera generación, la gran mayoría tienen papeles”, manifestó.

Por otro lado, dio a conocer que solo cerca de cuatro millones de los connacionales que se encuentran en territorio estadounidense no tienen estatus migratorio regular, y la mayoría lleva más de una década residiendo allí. Por es tazón, consideró improbable que la disposición afecte de manera significativa a quienes envían recursos a sus familias en el país.

De acuerdo a cifras difundidas por el Gobierno de México, la migración de mexicanos hacia Estados Unidos ha caído en un 97,5% desde diciembre de 2022, atribuyendo esta tendencia a acuerdos bilaterales y a políticas enfocadas en generar oportunidades laborales en diversas entidades federales.

La cooperación internacional ha sido primordial para atender el fenómeno migratorio y garantizar el bienestar de la población en el exterior.

Ilustración plana de tres manos que intentan unir piezas de rompecabezas formando 'T-MEC', con símbolos de autos, acero y lácteos dispersos, sobre fondo crema.
Ilustración que muestra las manos de Canadá, México y Estados Unidos intentando unir las piezas del rompecabezas del T-MEC, destacando la complejidad de las negociaciones comerciales entre las naciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México y Canadá piden ampliar el T-MEC por 16 años más

México y Canadá han solicitado a Estados Unidos extender el T-MEC por 16 años adicionales, argumentando que este pacto ha resultado muy provechoso para las tres economías involucradas. Ambas naciones consideran que la renovación del acuerdo comercial es crucial para mantener la estabilidad financiera y la integración regional, a pesar de las diferencias y conflictos existentes con el gobierno estadounidense.

Canadá formalizó su petición mediante una carta enviada por el ministro de Asuntos Intergubernamentales, Dominic LeBlanc, en la que destacó los beneficios obtenidos, aunque reconoció la existencia de disputas sobre aranceles, principalmente en sectores como el acero, aluminio y automóviles.

Por su parte, México expresó a través de un comunicado del secretario de Economía, Marcelo Ebrard el interés de fortalecer la integración de América del Norte y manifestando la importancia de revisar el tratado para asegurar que los beneficios se repartan de forma equilibrada. En este contexto, los tres países han impulsado consultas públicas para analizar su aplicación y proponer ajustes que mantengan su vigencia y atractivo para la inversión extranjera.

La administración de Donald Trump ha optado por negociar temas específicos de manera bilateral, lo que añade complejidad al panorama y retrasa la definición sobre la renovación integral del T-MEC.

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