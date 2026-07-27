Memo Schutz lanza fuerte indirecta previo a entrar a La Casa de los Famosos México 2026

En esta Cuarta Temporada habrá varios cambios en las dinámicas que prometen más picardia entre los habitantes. (Infobae/Jenifer Nava)

A horas del arranque de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, Memo Schutz publicó en X un mensaje que movió la conversación previa al estreno, al agradecer apoyos y marcar distancia de personas que, según él, no se comunicaron antes de su entrada al reality de Televisa.

El conductor de TUDN escribió que recibió mensajes para desearle suerte, pero también dejó ver molestia por la ausencia de contacto de gente de la que esperaba al menos un saludo.

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“A todos los que se tomaron la molestia de comunicarse conmigo para desearme buena suerte se los agradezco infinitamente. No saben cuánto. Me hicieron olvidar a los pocos que si esperaba enviaran al menos un mensaje de texto pero al final ni sus luces”, dijo Schutz a través de X.

Memo Schutz - (Infobae México)

Hasta el momento, Schutz no reveló a quién dirigió la indirecta, pero el post desató reacciones en redes previo a su debut como uno de los habitantes del formato.

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El mensaje de Memo Schutz en X calentó el estreno del reality

La publicación apareció horas antes de que el periodista entrara a la casa, sin precisar nombres ni contexto adicional sobre las personas a las que aludió.

El mensaje se centró en un contraste: por un lado, el agradecimiento a quienes sí lo buscaron; por el otro, el reclamo a quienes no mandaron “ni sus luces”, de acuerdo con su propio texto.

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La falta de destinatario explícito fue parte del detonante de la conversación digital alrededor de su participación, justo en la ventana previa al primer programa.

Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)

Periodistas que mandaron mensaje a Memo Schutz previo a entrar al reality

Aunque no se sabe para quién iba dirigido el mensaje del comentarista, muchos periodistas del medio deportivo quedaron descartados ya que enviaron sus buenos deseos a Memo Schutz en esta nueva etapa de su carrera.

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El narrador Enrique Bermúdez comentó la misma publicación: “Suerte mi querido Memo Schutz, mucha inteligencia que te sobra, manejo de las circunstancias y estrategia, a romperla!! y sobre todo se autentico!!“. Mientras que Jorge Pietrasanta se limitó a comentar: “Venga Guillermo Antonio Schutz García”.

A qué hora empieza La Casa de los Famosos México 2026 y dónde se ve

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México comenzó hoy, domingo 26 de julio de 2026. La gala de estreno inició a las 8:30 p.m. (tiempo del centro de México) por Las Estrellas, mientras ViX ofrece la transmisión 24/7 de la casa.

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Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)

El elenco queda integrado por 15 habitantes confirmados:

Yanet García

Memo Schutz

Brianda Deyanara

Fede Vigevani

Ese Pérez

Arantza Ruiz

Masad Altamimi

Flor Vigna

Yahir

Cynthia Klitbo

Moisés Peñaloza

Aldo Rendón

Ximena Herrera

Karina Torres

Ernesto Laguardia.

Entre los nombres que generaron mayor expectativa estuvieron Schutz, Yanet García, Ernesto Laguardia, Yahir, Cynthia Klitbo y el creador de contenido Fede Vigevani. También figuró Flor Vigna, influencer que venció a Alana Flores en Supernova Génesis.

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Además, la producción de La Casa de los Famosos México se guardó a tres habitantes sorpresa que se revelan en la gala de inauguración.