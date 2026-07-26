Karina Torres - (Instagram)

La influencer Karina Torres recibió un kit de maquillaje y productos de cuidado de la piel enviados por Fenty Beauty, la marca fundada por Rihanna, horas antes de su ingreso oficial a La Casa de los Famosos México 2026.

El regalo llegó acompañado de una carta personalizada, donde el equipo de la cantante destacó el papel de la creadora de contenido como referente de autenticidad y la alentó a conquistar el reality más popular del país.

PUBLICIDAD

El envío ocurre este domingo 26 de julio de 2026, en respuesta a la expectativa generada en redes sociales por la entrada de la influencer trans a la competencia televisiva.

El mensaje de Fenty Beauty para Karina Torres

En la carta enviada a Edna Karina Torres, el equipo de Fenty Beauty escribió: “Antes de que cierres la puerta de la casa más famosa de México, queríamos que una cosita entrara contigo. En Fenty Beauty creemos que el mejor glam empieza con una persona que nunca le ha tenido miedo a ser ella misma. ¡Y tú de eso sabes bastante!”.

PUBLICIDAD

Este es el peculiar regalo que Rihanna le mandó a Karina Torres: “Queremos verte conquistar la casa” (RS)

El mensaje continúa: “Aquí va un kit para que llegues brillando, hidratada y siendo ellona. Porque los protagonistas no esperan el foco… lo crean y lo sabes bebé. Ojalá al abrir este regalo antes de entrar, nos encantaría estar admirando en tus historias. Queremos verte conquistar la casa, pero primero queremos consentirte a ti. Mucha suerte, disfruta, diviértete y recuerda: siempre icónica”.

La firma de la carta lleva el nombre de Fenty Beauty y su equipo, reafirmando el respaldo de la marca internacional a la participación de Torres en el programa.

PUBLICIDAD

La Casa de los Famosos México 2026: visibilidad LGBT+ en horario estelar

El ingreso de Karina Torres al reality marca un precedente en la televisión mexicana, al consolidar la presencia de la comunidad LGBT+ en la pantalla nacional y regional.

Torres es la segunda habitante confirmada para esta edición, atendiendo a una solicitud masiva de su audiencia a través de plataformas digitales. El formato, que transmite 24 horas en vivo, permite que la historia personal y profesional de la influencer llegue a miles de hogares en toda América Latina y Estados Unidos.

PUBLICIDAD

En días previos a su aislamiento, Torres publicó un mensaje de despedida desde el hotel de concentración, donde agradeció el respaldo de sus seguidores. Su llegada al programa responde a una movilización digital que rompió récords de participación en peticiones para la producción.

El mensaje de Fenty Beauty para Karina Torres (RS)

Estrategia estética y representación trans

La creadora de contenido realizó un cambio de look radical antes de su ingreso, alternando extensiones de cabello para el encierro televisivo. Este movimiento se volvió tendencia global y posicionó su nombre en los principales listados de conversación digital. Su característica autenticidad, sentido del humor y capacidad de respuesta viral la han destacado en la esfera pública.

PUBLICIDAD

Torres prometió mostrar su historia de vida sin filtros ni máscaras ante las cámaras, enfatizando su compromiso con la visibilidad y la representación trans en la televisión contemporánea.

Detalles del kit enviado por Rihanna y Fenty Beauty

El obsequio incluyó productos seleccionados para garantizar que la influencer llegue “brillando, hidratada y siendo ellona”, en palabras del equipo de Fenty Beauty. La carta subraya: “Porque los protagonistas no esperan el foco… lo crean y lo sabes bebé”. El envío, previo al aislamiento oficial de Torres, fue compartido por ella misma en sus redes sociales, donde mostró los productos y leyó el mensaje completo para sus seguidores.

PUBLICIDAD

El gesto de la marca fundada por Rihanna coloca a la influencer mexicana en el centro de la conversación, no solo por su participación en el reality, sino también por el reconocimiento internacional a su trayectoria como creadora de contenido y figura LGBT+.