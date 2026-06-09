Gobierno de CDMX debe aclarar retiro de fichas de búsqueda que colocaron colectivos en el Estadio Azteca, pide Sheinbaum

Madres buscadoras pegan carteles de sus seres queridos desaparecidos en un muro, con Claudia Sheinbaum presente, en una poderosa manifestación por la justicia y verdad en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aprovechando la atención de la prensa internacional por la inauguración del Mundial 2026, diversos colectivos de búsqueda han realizado jornadas para pegar fichas de búsqueda de personas desaparecidas en las inmediaciones del Estadio Azteca, buscando visibilizar la crisis de desapariciones que atraviesa el país.

Sin embargo, el esfuerzo se ha topado con obstáculos. Agrupaciones como el colectivo Hasta Encontrarles han denunciado que los fotovolantes son retirados por servidores públicos casi de manera inmediata tras ser colocadas.

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Ante esta controversia, se le cuestionó a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló en su conferencia de prensa “La Mañanera” de este martes 9 de junio, que la administración de Clara Brugada es la responsable de brindar una explicación:

“Bueno, eso lo tiene que contestar el Gobierno de la ciudad, pero pueden acercarse. Y también que se conozca lo que hemos venido haciendo, porque no es que digamos que el problema no existe. Existe y lo estamos atendiendo”, declaró la mandataria.

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