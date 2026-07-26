Los últimos Chapitos en pie: Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, los herederos de El Chapo que siguen prófugos

Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar son los dos últimos hijos de El Chapo que permanecen prófugos y al frente de Los Chapitos. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

La estructura de Los Chapitos, una de las facciones con mayor peso dentro del Cártel de Sinaloa, ha quedado reducida a sus dos principales líderes: Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo.

La presión sobre ambos se intensificó a inicios de este mes, luego de que la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos difundiera un mensaje en redes sociales con la frase “Dos menos, faltan dos más”, en referencia a los cuatro hijos de El Chapo que heredaron parte de la estructura criminal de su padre.

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El mensaje alude a que Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López ya se encuentran bajo custodia de las autoridades estadounidenses, mientras que Iván Archivaldo y Jesús Alfredo continúan prófugos.

Los dos hermanos son considerados objetivos prioritarios de las autoridades de ambos países y enfrentan acusaciones relacionadas con el tráfico de drogas, incluido el fentanilo, además de otros delitos vinculados con las operaciones de Los Chapitos.

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De cuatro hermanos al frente de Los Chapitos, sólo quedan dos

Tras la extradición de El Chapo a Estados Unidos en 2017, cuatro de sus hijos adquirieron un papel cada vez más relevante dentro de la estructura criminal que posteriormente sería identificada como Los Chapitos.

Ovidio Guzmán y Joaquín Guzmán López fueron capturados y ahora enfrentan procesos en Estados Unidos; sus hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo continúan prófugos. Foto: X/@HSI_HQ

La facción se consolidó como uno de los principales grupos de poder dentro del Cártel de Sinaloa, en medio de una disputa interna con otras organizaciones, entre ellas la encabezada por Ismael Zambada García, El Mayo, y la dirigida por Aureliano Guzmán Loera, El Guano, hermano de El Chapo.

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De acuerdo con fiscales estadounidenses, Los Chapitos incrementaron su participación en el tráfico de drogas sintéticas y otras actividades criminales, especialmente en el norte y occidente de México.

El primero de los cuatro hermanos en caer fue Ovidio Guzmán López, conocido como El Ratón. Su captura se convirtió en uno de los episodios más relevantes de la estrategia de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

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En octubre de 2019, Ovidio fue detenido brevemente en Culiacán, pero las autoridades decidieron liberarlo después de que integrantes del Cártel de Sinaloa desataran una ola de violencia y enfrentamientos en distintos puntos de la ciudad. El episodio fue conocido como el Culiacanazo.

Ovidio fue finalmente recapturado en enero de 2023 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde permanece bajo custodia.

Un año después, la estructura de Los Chapitos perdió a otro de sus integrantes. Joaquín Guzmán López se entregó a las autoridades estadounidenses el 25 de julio de 2024. Ese mismo día fue detenido junto con El Mayo Zambada, quien posteriormente aseguró que había sido secuestrado y llevado contra su voluntad a Estados Unidos.

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De acuerdo con documentos judiciales citados en la información, Joaquín Guzmán López admitió su participación en el secuestro de El Mayo y reconoció haberlo atraído a una reunión en las inmediaciones de Culiacán. Posteriormente se declaró culpable de cargos relacionados con narcotráfico y otros delitos.

Con la captura de Ovidio y la entrega de Joaquín, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo quedaron como los dos últimos hijos de El Chapo que permanecen al frente de Los Chapitos.

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¿Quiénes son los dos líderes que siguen prófugos?

Iván Archivaldo Guzmán Salazar enfrenta acusaciones en Estados Unidos desde 2014. Con el paso de los años, los señalamientos en su contra se ampliaron por su presunta participación en el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense y en el envío de precursores químicos desde China hacia México.

Su nombre también aparece relacionado con el Culiacanazo de 2019. Según los fiscales estadounidenses, Iván Archivaldo habría dirigido la respuesta armada del Cártel de Sinaloa para impedir la captura de su hermano Ovidio.

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Por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar la DEA ofrece hasta 10 millones de dólares, ya que son considerados como los actuales líderes de 'Los Chapitos' (Foto: DEA)

La violencia incluyó bloqueos, incendios de vehículos y ataques contra las fuerzas de seguridad, lo que obligó al gobierno mexicano a suspender el operativo y liberar al entonces líder criminal.

Por su parte, Jesús Alfredo Guzmán Salazar es señalado por el Departamento del Tesoro estadounidense como lugarteniente de su hermano. Las autoridades sostienen que habría participado en actividades de control interno dentro de las zonas dominadas por Los Chapitos y que presuntamente ordenaba torturas contra rivales para obtener información sobre posibles infiltraciones.

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Ambos hermanos figuran entre los objetivos más buscados por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Washington ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura de cada uno.

La presión también aumentó después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionara a los dos líderes prófugos y a operadores financieros vinculados con sus actividades, debido a su presunta participación en el tráfico de fentanilo.

El futuro de los dos últimos Chapitos

La persecución contra Iván Archivaldo y Jesús Alfredo se mantiene tanto en México como en Estados Unidos. A principios de este año surgieron versiones sobre un supuesto operativo en el que Iván Archivaldo habría escapado de las autoridades mexicanas, aunque posteriormente el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, negó esa información.

A principios de este año surgieron versiones sobre un supuesto operativo en el que Iván Archivaldo habría escapado de las autoridades mexicanas, aunque posteriormente el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, negó esa información. (Cortesía)

También trascendió una versión publicada por Los Angeles Times según la cual los dos hermanos podrían estar negociando su entrega a las autoridades estadounidenses. Sin embargo, hasta ahora esa posibilidad no ha sido confirmada oficialmente.

Mientras tanto, ambos continúan siendo considerados piezas centrales de la estructura de Los Chapitos y dos de los objetivos prioritarios de las autoridades estadounidenses y mexicanas.

La captura de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo representaría, de concretarse, un nuevo golpe a la facción de Los Chapitos, que en los últimos años ha perdido a dos de sus cuatro principales integrantes. Por ahora, los dos hermanos que permanecen prófugos son los últimos hijos de El Chapo que continúan al frente de esta organización criminal.