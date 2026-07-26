INAPAM: por qué algunos adultos mayores podrían perder sus descuentos este mes

Infografía de Infobae explica las razones administrativas por las que se pueden negar descuentos de INAPAM a adultos mayores en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos adultos mayores con credencial INAPAM podrían quedarse sin descuentos este mes, no porque el gobierno haya recortado el programa ni porque hayan perdido su condición de beneficiarios.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores advierte que la credencial no tiene fecha de vencimiento y es válida de por vida, pero tres situaciones concretas: el deterioro físico del plástico, el mal uso en el punto de venta y las inconsistencias en los datos registrados, bastan para que un establecimiento niegue el beneficio en el momento del cobro.

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Los descuentos del INAPAM aplican en farmacias, transporte, supermercados, museos y servicios básicos como agua y predial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La credencial INAPAM no vence, pero sí puede ser rechazada por los establecimientos

El Inapam lo establece en su portal oficial: todos los modelos emitidos a lo largo de los años mantienen validez jurídica plena en todo el país, sin importar el diseño ni la administración que los expidió.

El rechazo no es una sanción institucional. Es una decisión operativa del establecimiento afiliado cuando no puede confirmar la identidad del titular.

Los descuentos del Directorio de Beneficios 2026 pueden variar según el establecimiento; se recomienda confirmar antes de acudir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los comercios, farmacias, líneas de transporte e instituciones gubernamentales que participan en el Directorio de Beneficios aplican protocolos de verificación de identidad. Si el documento no permite esa verificación, la promoción no procede.

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Credencial rota o ilegible: el motivo más frecuente

El Gobierno de México establece en su ficha de trámites que la credencial debe permitir leer con claridad la fotografía, la firma, el sello y la CURP del titular.

Cuando alguno de esos elementos está borroso, despegado o dañado por el uso, el establecimiento no puede confirmar que quien presenta el documento es efectivamente el beneficiario registrado.

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No prestar la credencial INAPAM a terceros es responsabilidad individual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Inapam recomienda solicitar reposición únicamente en casos de extravío, robo o daño material irreversible en el estado físico.

El trámite es gratuito y, en la mayoría de los módulos, la nueva credencial se entrega el mismo día.

Prestar la credencial cancela el descuento en el acto

La tarjeta es estrictamente personal e intransferible. Si una persona intenta utilizarla para obtener un beneficio que corresponde a otro titula, aunque se trate de un familiar, el establecimiento puede negar el descuento, solicitar una identificación adicional y reportar la irregularidad.

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El beneficio fue diseñado exclusivamente para quien tiene 60 años o más y realizó el trámite correspondiente.

Las discrepancias entre el nombre impreso en la credencial y el INE o pasaporte son motivo de rechazo en comercios afiliados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de una credencial ajena para recibir descuentos constituye un uso indebido del documento oficial.

En casos de alteración o falsificación, el Código Penal Federal prevé sanciones de cuatro a doce años de prisión, conforme a los artículos 243 al 246.

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El INAPAM es el organismo del Gobierno de México encargado de promover el bienestar y los derechos de las personas de 60 años o más. Sus beneficios son un derecho, pero la credencial es un documento oficial de uso personal: presentarla en buen estado y no prestarla a terceros es responsabilidad de cada titular. (Instagram/@inapam_bienestar)

Datos que no coinciden con las identificaciones

El tercer escenario ocurre cuando hay discrepancias entre el nombre impreso en la credencial Inapam y el que aparece en otras identificaciones oficiales presentadas en el punto de venta.

También puede ocurrir cuando la CURP registrada no coincide con la versión actualizada y certificada ante el Registro Civil.

Para reponer la credencial se requiere identificación oficial vigente, CURP actualizada, comprobante de domicilio no mayor a tres meses y dos fotografías tamaño infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trámites antiguos con captura de datos incompleta son los más expuestos a este problema.

En esos casos, el módulo de atención más cercano puede corregir la información. Para ubicarlo, el Instituto habilita un localizador en su portal oficial donde basta seleccionar la entidad federativa y el municipio o alcaldía.

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Qué documentos llevar para reponer la credencial

El Inapam lista los documentos necesarios para reponer la credencial: identificación oficial vigente (credencial del INE, pasaporte o cédula profesional), documento que acredite la edad, CURP actualizada y comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

El localizador oficial de Módulos del Bienestar está disponible en gob.mx; basta seleccionar la entidad federativa y el municipio o alcaldía.(Imagen Ilustrativa Infobae)

También se requieren dos fotografías tamaño infantil, en blanco y negro o color, de frente, sin lentes ni gorra y con fondo blanco.

El trámite no tiene costo, se realiza de forma presencial en cualquier módulo de atención del instituto y ningún gestor externo está autorizado para cobrarlo.

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