Pomada de árnica casera: la receta para aliviar golpes y moretones

La árnica mexicana, sus propiedades, usos medicinales y la preparación de una pomada casera, se explican en una infografía elaborada por Infobae con base en datos de la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El árnica mexicana (Heterotheca inuloides) es una planta silvestre de tallos altos, endémica del país.

Se le conoce también como árnica del país o árnica de peluche, y su uso para tratar inflamaciones, contusiones y dolor muscular está documentado en la medicina tradicional mexicana desde hace siglos.

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A diferencia de su pariente europea conocida como árnica montana, la variedad mexicana no presenta toxicidad, aunque la pomada es de uso exclusivamente externo.

El árnica mexicana es una de las plantas medicinales más utilizadas en la herbolaria tradicional del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pomada de árnica elaborada en casa, con vaselina y hojas secas de la planta, alivia golpes, contusiones y moretones leves con un procedimiento que no requiere más de 20 minutos y rinde para todo el año, de acuerdo con el libro Botiquín de plantas medicinales publicado por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM.

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La UNAM avala las propiedades antiinflamatorias y analgésicas del árnica mexicana

Los componentes activos de la planta le dan propiedades antiinflamatorias y analgésicas: reducen la hinchazón y alivian el dolor.

También favorecen la recuperación de tejidos cerrados, como los que quedan dañados tras un golpe fuerte sin que haya herida visible en la piel.

Una pomada casera de árnica puede prepararse con ingredientes de fácil acceso y tiene una vida útil de hasta un año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aplicada sobre la piel, la pomada reduce la inflamación local y mitiga el dolor de golpes, hematomas y distensiones musculares leves, de acuerdo con el Botiquín de plantas medicinales de la UNAM.

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Su acción es tópica: los principios activos penetran el tejido sin ingresar al torrente sanguíneo en dosis significativas.

La UNAM ha estudiado a las plantas medicinales mexicanas a través de diversas investigaciones y publicaciones. (YouTube/@UNAMGlobalMX)

Pomada casera de árnica: ingredientes y procedimiento paso a paso

Para preparar la pomada se necesitan hojas y flores secas de árnica debidamente identificadas, vaselina de venta libre, unas gotas de alcohol, un recipiente de vidrio preferentemente de color ámbar, una cuchara de madera y una tela fina o filtro para colar.

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La proporción base indicada por los autores es de 10 gramos de vaselina por cada gramo de planta seca.

La infografía ilustra el proceso detallado para elaborar pomada de árnica casera, desde la mezcla de ingredientes como vaselina y flores secas hasta el envasado y conservación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se funde la vaselina a baño maría; cuando está completamente líquida, se agrega el árnica fraccionada junto con unas gotas de alcohol.

La mezcla se mantiene a fuego suave durante 15 minutos, con movimiento constante, para liberar los principios activos en la base oleosa.

Pasado ese tiempo, se retira del fuego y se cuela en caliente, exprimiendo bien el material vegetal.

La pomada de árnica no sustituye la atención médica en lesiones graves, heridas profundas o síntomas que persisten más de dos días, de acuerdo con los especialistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El líquido resultante se vierte en frascos limpios, etiquetados con contenido y fecha.

La pomada solidifica a temperatura ambiente. Almacenada en un lugar fresco, seco y sin luz solar directa, su vida útil es de aproximadamente un año, de acuerdo con la publicación.

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Cómo se aplica correctamente la pomada, según los autores del Botiquín de plantas medicinales

La pomada se extiende con un masaje circular sobre la zona afectada, dos veces al día, hasta notar mejoría.

El Botiquín de plantas medicinales es preciso en sus advertencias: “Sólo uso externo. No debe aplicarse sobre heridas abiertas.”

Su uso está contraindicado en mujeres embarazadas, en periodo de lactancia y en niños menores de dos años sin supervisión médica, de acuerdo con el Botiquín de Plantas Medicinales de la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tampoco debe usarse en mucosas, ojos ni en personas con alergia a la planta.

Se recomienda evitar su aplicación en mujeres embarazadas, en periodo de lactancia o en niños menores de dos años sin supervisión médica.

Si durante el uso aparece enrojecimiento, irritación o cualquier reacción inusual, hay que suspender y consultar a un médico.

La pomada de árnica se extiende con un masaje circular sobre la zona afectada hasta que la piel la absorba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para padecimientos leves, no sustituye atención médica

La obra a cargo de la doctora María Socorro Orozco Almanza y colaboradores advierte que los remedios herbales están indicados únicamente para afecciones leves.

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En golpes con signos de fractura, heridas profundas, infecciones o síntomas que persisten más de dos días, la atención médica es indispensable.

Pautas de uso para remedios herbales señalan los límites médicos, la importancia de consultar a un especialista y la correcta identificación de plantas como la Heterotheca inuloides en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes toman medicamentos farmacéuticos de forma simultánea deben informarlo al médico, pues los productos herbales pueden generar interacciones.

El uso correcto implica identificar correctamente la planta antes de comprarla o recolectarla: en México circulan varias especies con el nombre común “árnica”, y la indicada para esta receta es exclusivamente la Heterotheca inuloides, según lo establecido por los especialistas.

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