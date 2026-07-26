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Madre de Danna Yanina pide a Alejandra Quintos que su hija lleve el proceso en libertad

La mujer sostiene que la joven es inocente por la muerte de Dafne en la academia Doenitz

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La madre de Danna Yanina "N" pidió ayuda a Alejandra Quintos que la joven lleve su proceso en libertad. (Redes sociales)
La madre de Danna Yanina "N" pidió ayuda a Alejandra Quintos que la joven lleve su proceso en libertad. (Redes sociales)

La madre de Danna Yanina “N” pidió a Alejandra Quintos que la joven pueda llevar su proceso en libertad, al asegurar que es inocente en el caso por la muerte de Dafne Zapata Quintos dentro de la academia militarizada Doenitz.

De acuerdo con una carta abierta difundida por Milenio este 26 de julio, la mujer solicitó que la investigación se concentre en “quienes realmente son responsables del presunto feminicidio ocurrido el pasado 16 de julio en Ciudad Madero.

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“Por este medio quiero dirigirme a usted de madre a madre, con el corazón en la mano, para pedirle que, por favor, considere la inocencia de mi hija, Danna Yanina”, pidió en la carta a la mamá de Dafne Zapata Quintos.

La mujer afirmó que su hija “ha sido señalada y culpada por algo que no cometió y pidió a Quintos que “abra su corazón para que las indagatorias “se concentrenen los responsables.

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En otro tramo de la carta, la madre aseguró que Danna habría sufrido abusos dentro de la academia Doenitz: humillaciones, golpes, malos tratos, tortura y abuso sexual”, y agregó que su familia apenas se enteró de esas experiencias.

La misiva también expresó solidaridad con Alejandra Quintos por la muerte de Dafne y le solicitó que “nos brinde su apoyo para que ella pueda continuar su proceso en libertad.

Fiscalía de Tamaulipas detiene a Estrellita “N” por su probable participación en el feminicidio de Dafne

Estrellita “N”, encargada de la Academia Militarizada Marina Doenitz, fue detenida en Altamira por su probable participación en el feminicidio de Dafne Zapata Quintos. (Captura de pantalla)
Estrellita “N”, encargada de la Academia Militarizada Marina Doenitz, fue detenida en Altamira por su probable participación en el feminicidio de Dafne Zapata Quintos. (Captura de pantalla)

Estrellita “N”, encargada de la Academia Militarizada Marina Doenitz, fue detenida este domingo 26 de julio en Altamira por su probable participación en el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, una adolescente de 13 años que murió el pasado 16 de julio dentro del plantel, un caso por el que ya van tres personas arrestadas y cuya investigación contradice la versión de que la menor solo se desvaneció mientras se bañaba.

De acuerdo con la necropsia, Dafne murió por asfixia por sumersión. Ese resultado se opone a lo que sostuvieron Jorge Luis “N”, director de la academia, y la propia Estrellita “N”, quienes aseguraron que la adolescente se desvaneció en el baño y que ya no pudieron hacer nada.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que la captura de la mujer ocurrió como parte de las indagatorias en la carpeta por feminicidio y en cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable participación en los hechos.

Según el Registro Nacional de Detenciones, el arresto fue a las 00:40 horas de este 26 de julio en la calle Las Flores, colonia Monte Alto, en Altamira, por elementos de la Policía Ministerial.

Con esta detención se suma un tercer arresto en el caso. Antes fueron detenidos Jorge Luis “N” y Danna Yanina “N”, una joven de 18 años identificada como exalumna del plantel que fungía como auxiliar del área femenil al momento de los hechos.

La madre de Dafne señaló a Estrellita “N” como la cuidadora principal

Con la captura de Estrellita “N” suman tres detenidos, junto con Jorge Luis “N”, director de la academia, y Danna Yanina “N”, exalumna y auxiliar del área femenil. (Crédito: Facebook | Alejandra Quintozz)
Con la captura de Estrellita “N” suman tres detenidos, junto con Jorge Luis “N”, director de la academia, y Danna Yanina “N”, exalumna y auxiliar del área femenil. (Crédito: Facebook | Alejandra Quintozz)

Según el testimonio de Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata Quintos, Estrellita “N” era la principal responsable de los cuidados de los adolescentes dentro de la Academia Militarizada Marina Doenitz.

Durante los cuatro días que su hija permaneció en el campamento de verano en Ciudad Madero, toda la información sobre su estado se la dio esa mujer por mensajes y llamadas.

La madre relató que recibió reportes en los que le dijeron que Dafne vomitaba la comida que no le gustaba. También le informaron de una caída leve que le habría provocado lesiones en la cara, con un video en el que la menor aparecía acostada en una cama y saludaba a su madre.

Alejandra Quintos agregó que le dijeron que su hija había sido llevada con un médico y que se encontraba bien. Pese a esos avisos, la encargada insistía en preguntarle si se animaría a inscribir a Dafne a los cursos regulares de la academia.

La noche del 16 de julio, el contacto cambió de tono. Ese día le notificaron a la madre que su hija presentaba un malestar y que la trasladarían con un médico, pero horas después Estrellita “N” le llamó para decirle que debía ir a la academia porque la adolescente se había desvanecido en el baño.

De acuerdo con el relato de la madre, durante esa llamada le pasaron el teléfono a una persona que no se identificó. Esa persona le informó que la joven ya no tenía signos vitales y que había muerto.

Alejandra Quintos también dijo que Estrellita “N” le comentó que tuvo que bañar a Dafne el mismo día en que presentó malestares. En una entrevista, la madre describió así el estado en que recibió el cuerpo de su hija: huesos rotos, desnuda, con asfixia, nariz rota, sin comida, sin alimento”.

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