Fans mexicanos enviaron afectuosos mensajes al monito Punch por su primer cumpleaños

Punch, el mono solitario del Zoológico de Tokio en Japón, duerme plácidamente abrazado a su fiel peluche, encontrando consuelo en su compañía. (@punchmonkeyoficial / Instagram)

El macaco japonés Punch, el monito que se ganó el corazón de todos al redero del mundo, celebró este domingo su primer cumpleaños en el zoológico de Ichikawa, al este de Tokio, luego de que su historia se viraliza por aparecer siempre con un peluche que usa como consuelo.

Desde temprano, visitantes dejan mensajes de felicitación y el zoológico, algunos de los cuales fueron difundidos en la cuenta de X, de acuerdo con el mismo reporte. Además, el parque recibió más de 2 mil 500 tarjetas desde Japón y otras partes del mundo; cerca de 1,000 ya se exhiben en una zona de descanso.

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Por su puesto las felicitaciones de sus fans mexicanos no se hicieron esperar y las redes sociales se llenaron de bellos mensajes para el simpático Punch.

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Por su parte, con las tarjetas de felicitación los administradores del zoológico abrieron una exposición prevista originalmente hasta el 9 de agosto; sin embargo, tuvieron que ampliarla y dividirla se en dos fases porque no pueden mostrarse todas al mismo tiempo. El cambio de la segunda etapa inicia el 11 de agosto y concluye el 30.

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Pese a la lluvia, los truenos y las altas temperaturas, cientos de personas acudieron al zoológico, con una afluencia similar a la registrada a inicios de año, cuando Punch se volvió viral.

El pequeño recibió cerca de 2,500 tarjetas de felicitación de personas de distintos países y, poco a poco, ya convive con otros monitos de su grupo, dejando atrás el peluche que lo hizo famoso.

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El video documenta el primer cumpleaños de un macaco japonés llamado Punch. Muestra al animal en su hábitat y una sala llena de personas. En esta sala, miles de tarjetas de cumpleaños hechas a mano, con mensajes en varios idiomas, cubren las paredes. Una mano interactúa con una de las tarjetas con forma de corazón. Las imágenes exhiben una colección de felicitaciones recibidas por el animal.

La conmovedora historia del monito japones Punch y la razón que lo volvió viral

La historia de Punch, el monito japonés que se volvió viral, inicia en el Zoológico y Jardín Botánico de Ichikawa, en las afueras de Tokio.

Punch nació el 26 de julio de 2025 y fue abandonado por su madre poco después de nacer, presuntamente por agotamiento tras el parto.

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Ante esta situación, los cuidadores del zoológico lo criaron artificialmente y para ayudarlo en su desarrollo le entregaron un peluche de orangután de IKEA. El peluche no sólo le sirvió de consuelo, también le ayudó a desarrollar el reflejo de agarre, esencial para los macacos recién nacidos.

La historia de Punch comenzó a viralizarse a principios de 2026, cuando el zoológico compartió en redes sociales imágenes y videos del pequeño macaco intentando integrarse con otros monos, pero regresando siempre a abrazar su peluche cada vez que era rechazado por el grupo. Las escenas generaron una ola de empatía global y la etiqueta #HangInTherePunch se popularizó rápidamente.

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El fenómeno no se quedó en redes sociales: la historia de resiliencia y ternura incrementó las visitas al zoológico, que pasó de recibir cientos a miles de visitantes diarios, y disparó la demanda del mismo modelo de peluche que usaba Punch. Además, fans de todo el mundo enviaron miles de cartas y mensajes de apoyo para el monito.

La viralidad de Punch se explica por la combinación de su fragilidad, la imagen de su apego al peluche y su esfuerzo por adaptarse pese a las dificultades.

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La cobertura de medios internacionales como AP y AFP amplificó el caso, convirtiendo a Punch en un símbolo de perseverancia y adaptación frente al rechazo y la adversidad.

La presencia de objetos sustitutos como el peluche brinda consuelo emocional a Punch, pero no reemplaza la socialización natural. (Captura de video)

Actualmente, Punch ha logrado integrarse mejor con otros macacos y, aunque ya no depende del peluche como antes, sigue recibiendo muestras de cariño de admiradores globales.

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