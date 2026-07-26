México

Muere Alfonso Sánchez Anaya, exgobernador de Tlaxcala y figura de la izquierda mexicana

El exmandatario falleció a los 85 años; fue reconocido por encabezar la primera alternancia política en la entidad

Guardar
Google icon
La muerte de Alfonso Sánchez Anaya cierra una etapa marcada por la transformación política de Tlaxcala y la llegada de la alternancia al gobierno estatal.
La muerte de Alfonso Sánchez Anaya cierra una etapa marcada por la transformación política de Tlaxcala y la llegada de la alternancia al gobierno estatal.

El exgobernador de Tlaxcala, Alfonso Abraham Sánchez Anaya, falleció este 26 de julio a los 85 años de edad, luego de enfrentar complicaciones de salud relacionadas con problemas respiratorios.

La noticia fue confirmada por su hijo, Alfonso Sánchez García, así como por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, quien expresó sus condolencias y destacó la trayectoria de quien fuera una de las figuras políticas más influyentes en la historia reciente de la entidad.

PUBLICIDAD

Tras darse a conocer el deceso, diversos actores políticos, entre ellos el senador José Antonio Álvarez Lima y el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, lamentaron su fallecimiento y reconocieron su participación en el movimiento de izquierda y en los procesos de transformación política del país.

Condolencias a la familia del exgobernador.
Condolencias a la familia del exgobernador.

La histórica alternancia que transformó la política de Tlaxcala

Sánchez Anaya será recordado principalmente por encabezar la primera alternancia política en Tlaxcala. En las elecciones de 1998 rompió con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), del que había formado parte durante años, tras inconformarse con el proceso interno para elegir candidato a la gubernatura.

PUBLICIDAD

Posteriormente aceptó la candidatura de una coalición integrada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con la que obtuvo el triunfo electoral y puso fin a varias décadas de gobiernos priistas en el estado.

Su administración se desarrolló entre 1999 y 2005 y marcó el inicio de una nueva etapa de competencia política en Tlaxcala.

Sánchez Anaya marcó un antes y un después en Tlaxcala al encabezar la primera alternancia política del estado.
Sánchez Anaya marcó un antes y un después en Tlaxcala al encabezar la primera alternancia política del estado.

Trayectoria política de Alfonso Sánchez Anaya

  • Nació el 23 de enero de 1941 en Apizaco, Tlaxcala.
  • Fue médico veterinario zootecnista egresado de la UNAM.
  • Gobernó Tlaxcala de 1999 a 2005.
  • Se desempeñó como diputado federal y posteriormente como senador de la República entre 2006 y 2012.
  • Tras dejar el PRD, se incorporó a Morena y colaboró en dependencias del Gobierno federal.

Principales obras e instituciones impulsadas durante su gobierno

Durante su gestión promovió la creación de diversas instituciones estatales, entre ellas el Instituto Estatal de la Mujer, el Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala (FOMTLAX), el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, el Instituto del Deporte y el Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.

También impulsó proyectos de infraestructura como el Hospital General Regional, el Hospital Comunitario de Tlaxco y el Centro de Convenciones, además de fortalecer la educación superior mediante convenios con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), así como la creación de nuevas instituciones tecnológicas en la entidad.

CIUDAD DE MÉXICO, 14FEBRERO2017.- Jóvenes se toman fotografías con unas letras de la UNAM, que fueron colocadas en la explanada de la Biblioteca Central de la Máxima Casa de Estudios. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM
Sánchez Anaya marcó un antes y un después en Tlaxcala al encabezar la primera alternancia política del estado. (FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM)

En el ámbito nacional, fue uno de los promotores de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), organismo que fortaleció la coordinación entre los gobiernos estatales y la Federación.

Una trayectoria marcada por logros y controversias

Aunque su administración es reconocida por haber impulsado la transición democrática en Tlaxcala, también estuvo acompañada de episodios polémicos.

Entre ellos destacan las críticas por la intención de que su esposa, María del Carmen Ramírez García, lo sucediera en la gubernatura, así como las controversias relacionadas con el denominado “Caso Tlaxcala”, en el que organizaciones y autoridades de derechos humanos documentaron presuntas violaciones a garantías individuales durante investigaciones sobre secuestros.

Huamantla es un Pueblo Mágico de Tlaxcala
La carrera política de Sánchez Anaya estuvo marcada por avances institucionales y momentos de debate público. Crédito: J. GUADALUPE PÉREZ/CUARTOSCURO

Estas situaciones generaron un intenso debate político que marcó la recta final de su sexenio y permanecen como parte de la evaluación histórica de su gobierno.

Tlaxcala despide a una figura clave de su historia política

Con la muerte de Alfonso Sánchez Anaya concluye la trayectoria de uno de los principales protagonistas de la transformación política de Tlaxcala. Su legado permanece asociado a la primera alternancia democrática en el estado, así como a la creación de instituciones públicas y proyectos de desarrollo que continúan vigentes.

Hasta el momento, la familia del exmandatario no ha informado los detalles sobre los servicios funerarios ni los posibles homenajes póstumos que se realizarán en su memoria.

Temas Relacionados

Alfonso Sánchez AnayTlaxcalaLorena CuéllarExgobernadorPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cynthia Klitbo revela a quién nominará primero en La Casa de los Famosos México 2026

En el juego de la convivencia, Cynthia Klitbo ya eligió a su primer blanco en La Casa de los Famosos México 2026

Cynthia Klitbo revela a quién nominará primero en La Casa de los Famosos México 2026

El cielo que vieron nuestros padres ya no existe: la basura espacial es el nuevo frente de lucha ambiental en la frontera México-EEUU

Para habitantes de la playa Bagdad, en Tamaulipas, la búsqueda de vida en Marte no es sinónimo de progreso, pues han visto sus territorios devastados por los daños ambientales que ocasiona la carrera espacial

El cielo que vieron nuestros padres ya no existe: la basura espacial es el nuevo frente de lucha ambiental en la frontera México-EEUU

Pomada de árnica casera: la receta para aliviar golpes y moretones

Según investigadores de la UNAM, el árnica mexicana tiene siglos de uso en la medicina tradicional y con una receta sencilla se puede convertir en pomada para aliviar golpes y moretones

Pomada de árnica casera: la receta para aliviar golpes y moretones

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: sigue el estreno de la cuarta temporada ¿Mariana Echeverría regresa?

La cuarta temporada se estrenará a las 20:30 horas

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: sigue el estreno de la cuarta temporada ¿Mariana Echeverría regresa?

Cómo está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 26 de julio

Diferentes tipos de contaminantes se encuentran en el ambiente, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades de la ciudad advierten sobre el estado del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

Cómo está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 26 de julio
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de julio: realizan audiencia de dos detenidos por muerte de Dafne Zapata

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de julio: realizan audiencia de dos detenidos por muerte de Dafne Zapata

Fuerzas Federales detienen a 6 presuntos integrantes de Los Deltas durante operativos en Zapopan, Jalisco

Van 11 días de la desaparición de José Silva Andrade, defensor ambiental en Michoacán: qué se sabe de su posible secuestro

El relevo de “El Mayo” en el Cártel de Sinaloa: especialista identifica a familias que podrían asumir el control de sus facciones

Los últimos Chapitos en pie: Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, los herederos de El Chapo que siguen prófugos

ENTRETENIMIENTO

Survivor México: quién sale eliminado hoy 26 de julio

Survivor México: quién sale eliminado hoy 26 de julio

Cynthia Klitbo revela a quién nominará primero en La Casa de los Famosos México 2026

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: sigue el estreno de la cuarta temporada ¿Mariana Echeverría regresa?

Mariana Echeverría regresaría a La Casa de los Famosos México, sería una de las sorpresas de la cuarta temporada

Este es el peculiar regalo que Rihanna le mandó a Karina Torres: “Queremos verte conquistar la casa”

DEPORTES

México deja escapar ventaja ante Colombia y obtiene plata en polo acuático femenil de Santo Domingo 2026

México deja escapar ventaja ante Colombia y obtiene plata en polo acuático femenil de Santo Domingo 2026

Sheinbaum felicita a Isaac del Toro por convertirse en el primer mexicano en el podio del Tour de France

Claressa Gwoat Shields defiende a David Benavidez y le manda contundente respuesta a Canelo Álvarez: “Es 100% mexicano real”

Cruz Azul vs Inter de Miami por el Campeones Cup 2026: cuándo se enfrenta la Máquina al equipo de Lionel Messi

Se acaba el Tour de Francia 2026 e Isaac del Toro hace historia al terminar como 3 lugar en la calcificación general