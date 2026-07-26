Muere Alfonso Sánchez Anaya, exgobernador de Tlaxcala y figura de la izquierda mexicana

La muerte de Alfonso Sánchez Anaya cierra una etapa marcada por la transformación política de Tlaxcala y la llegada de la alternancia al gobierno estatal.

El exgobernador de Tlaxcala, Alfonso Abraham Sánchez Anaya, falleció este 26 de julio a los 85 años de edad, luego de enfrentar complicaciones de salud relacionadas con problemas respiratorios.

La noticia fue confirmada por su hijo, Alfonso Sánchez García, así como por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, quien expresó sus condolencias y destacó la trayectoria de quien fuera una de las figuras políticas más influyentes en la historia reciente de la entidad.

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Tras darse a conocer el deceso, diversos actores políticos, entre ellos el senador José Antonio Álvarez Lima y el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, lamentaron su fallecimiento y reconocieron su participación en el movimiento de izquierda y en los procesos de transformación política del país.

Condolencias a la familia del exgobernador.

La histórica alternancia que transformó la política de Tlaxcala

Sánchez Anaya será recordado principalmente por encabezar la primera alternancia política en Tlaxcala. En las elecciones de 1998 rompió con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), del que había formado parte durante años, tras inconformarse con el proceso interno para elegir candidato a la gubernatura.

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Posteriormente aceptó la candidatura de una coalición integrada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con la que obtuvo el triunfo electoral y puso fin a varias décadas de gobiernos priistas en el estado.

Su administración se desarrolló entre 1999 y 2005 y marcó el inicio de una nueva etapa de competencia política en Tlaxcala.

Sánchez Anaya marcó un antes y un después en Tlaxcala al encabezar la primera alternancia política del estado.

Trayectoria política de Alfonso Sánchez Anaya

Nació el 23 de enero de 1941 en Apizaco, Tlaxcala .

Fue médico veterinario zootecnista egresado de la UNAM .

Gobernó Tlaxcala de 1999 a 2005.

Se desempeñó como diputado federal y posteriormente como senador de la República entre 2006 y 2012.

Tras dejar el PRD, se incorporó a Morena y colaboró en dependencias del Gobierno federal.

Principales obras e instituciones impulsadas durante su gobierno

Durante su gestión promovió la creación de diversas instituciones estatales, entre ellas el Instituto Estatal de la Mujer, el Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala (FOMTLAX), el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, el Instituto del Deporte y el Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.

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También impulsó proyectos de infraestructura como el Hospital General Regional, el Hospital Comunitario de Tlaxco y el Centro de Convenciones, además de fortalecer la educación superior mediante convenios con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), así como la creación de nuevas instituciones tecnológicas en la entidad.

Sánchez Anaya marcó un antes y un después en Tlaxcala al encabezar la primera alternancia política del estado. (FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM)

En el ámbito nacional, fue uno de los promotores de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), organismo que fortaleció la coordinación entre los gobiernos estatales y la Federación.

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Una trayectoria marcada por logros y controversias

Aunque su administración es reconocida por haber impulsado la transición democrática en Tlaxcala, también estuvo acompañada de episodios polémicos.

Entre ellos destacan las críticas por la intención de que su esposa, María del Carmen Ramírez García, lo sucediera en la gubernatura, así como las controversias relacionadas con el denominado “Caso Tlaxcala”, en el que organizaciones y autoridades de derechos humanos documentaron presuntas violaciones a garantías individuales durante investigaciones sobre secuestros.

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La carrera política de Sánchez Anaya estuvo marcada por avances institucionales y momentos de debate público. Crédito: J. GUADALUPE PÉREZ/CUARTOSCURO

Estas situaciones generaron un intenso debate político que marcó la recta final de su sexenio y permanecen como parte de la evaluación histórica de su gobierno.

Tlaxcala despide a una figura clave de su historia política

Con la muerte de Alfonso Sánchez Anaya concluye la trayectoria de uno de los principales protagonistas de la transformación política de Tlaxcala. Su legado permanece asociado a la primera alternancia democrática en el estado, así como a la creación de instituciones públicas y proyectos de desarrollo que continúan vigentes.

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Hasta el momento, la familia del exmandatario no ha informado los detalles sobre los servicios funerarios ni los posibles homenajes póstumos que se realizarán en su memoria.