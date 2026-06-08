México

Grupo armado asesina a líder ganadero y a su esposa en Cuajinicuilapa, Guerrero

La pareja fue atacada cuando circulaba por la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional; el crimen ocurrió dos días después del asesinato de un investigador de la SCJN en el mismo municipio

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La pareja viajaba a bordo de un automóvil Nissan Sentra gris cuando fue interceptada por hombres armados. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)
La pareja viajaba a bordo de un automóvil Nissan Sentra gris cuando fue interceptada por hombres armados. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

El presidente de la Asociación Ganadera de Cuajinicuilapa, Agustín Morán, y su esposa, Rocío Castro, fueron asesinados a balazos cuando circulaban por la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, en la región Costa Chica de Guerrero.

De acuerdo con reportes oficiales, la agresión ocurrió alrededor de las 11:40 horas del domingo 7 de junio, cuando la pareja viajaba a bordo de un automóvil Nissan Sentra gris y fue interceptada por hombres armados que se desplazaban en otro vehículo. Los atacantes abrieron fuego contra la unidad en repetidas ocasiones.

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Tras el ataque, ambos quedaron sin vida dentro del vehículo. Una camioneta que circulaba en la misma dirección también recibió impactos de bala, aunque las autoridades no reportaron personas lesionadas entre sus ocupantes.

Corporaciones de seguridad acordonaron la zona mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes e inició la investigación para determinar el móvil del doble homicidio. Hasta el cierre de esta nota informativa no se ha informado sobre personas detenidas.

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El crimen ocurrió apenas dos días después del asesinato de Sael Silva Cisneros, investigador de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y activista afromexicano originario de Cuajinicuilapa.

Silva Cisneros había participado recientemente en el seminario “Disidencias afromexicanas en Guerrero: historia, justicia y derechos”, un espacio enfocado en visibilizar experiencias, memorias y demandas de justicia de comunidades afromexicanas en la entidad.

Tras conocerse su muerte, la SCJN expresó sus condolencias y destacó la trayectoria de su colaborador. En un pronunciamiento institucional, el máximo tribunal señaló que Silva Cisneros se distinguió por su trabajo en la promoción de los derechos humanos y por su compromiso con la construcción de una sociedad más incluyente.

Los dos hechos violentos ocurridos en menos de una semana en Cuajinicuilapa han colocado nuevamente a la región Costa Chica en el centro de atención de las autoridades estatales y federales, que mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer ambos casos.

Otros ataques recientes contra funcionarios, líderes sociales y representantes locales en Guerrero

El asesinato de Agustín Morán se suma a otros hechos de violencia registrados en Guerrero contra personas con cargos públicos, funciones comunitarias o liderazgo social. Entre los casos documentados recientemente se encuentra el de José Alberto Gálvez Morales, director de Atención a Grupos Vulnerables del Ayuntamiento de Marquelia y activista LGBT+, cuyo cuerpo fue localizado con signos de violencia en Oaxaca durante marzo de 2026.

En diciembre de 2022, David Borja Padilla, secretario de Seguridad Pública de Coyuca de Benítez, fue emboscado por hombres armados cuando circulaba por la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo. El funcionario resultó herido tras la agresión.

Otro caso ocurrió en junio de 2023, cuando Jesús González Ríos, dirigente municipal del Partido Verde Ecologista de México en Copala, fue privado de la libertad en la región Costa Chica. El hecho provocó movilizaciones de familiares y simpatizantes que exigieron su localización.

La violencia también ha alcanzado al sector ganadero en esa zona. En marzo de 2025 fue asesinada Sandra Marín, productora ganadera de Cuajinicuilapa, atacada a tiros frente a su domicilio.

Estos casos muestran una serie de agresiones dirigidas contra actores con presencia pública, comunitaria o institucional en distintas regiones de Guerrero, particularmente en municipios de la Costa Chica.

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