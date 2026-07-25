CAPUFE cerrará incorporación a San Martín Texmelucan por trabajos de mantenimiento en la autopista México-Puebla

Cierre Vial en la autopista México-Puebla por obras (especial)

La autopista México-Puebla registrará afectaciones a la circulación este sábado 25 de julio, debido a trabajos de mantenimiento programados por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) en el kilómetro 91, con dirección hacia la Ciudad de México, a la altura de la entrada a San Martín Texmelucan.

De acuerdo con el aviso emitido por CAPUFE, las labores forman parte de las acciones de conservación de la infraestructura carretera y requerirán el cierre total de la gaza de incorporación hacia dicha localidad durante gran parte del día.

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Horario del cierre en la autopista México-Puebla este 25 de julio

Los trabajos serán de 07:00 a 18:00 horas (Cortesía SNT Movilidad Urbana X/ @SntVTC)

Las maniobras de mantenimiento se llevarán a cabo únicamente el viernes 25 de julio, en un horario de 07:00 a 18:00 horas, tiempo durante el cual permanecerá cerrada la incorporación ubicada en el kilómetro 91.

Aunque la circulación sobre la autopista continuará operando, los automovilistas que pretendan ingresar por esa incorporación deberán buscar rutas alternas para evitar contratiempos.

La dependencia señaló que estas acciones son necesarias para mantener en buenas condiciones la infraestructura vial y reforzar la seguridad de quienes transitan diariamente por una de las carreteras con mayor aforo del país.

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Recomiendan planear los traslados

Capufe anunció afectaciones en la autopista México - Puebla por obras de mantenimiento (Cuartoscuro.com)

Ante las afectaciones previstas, CAPUFE exhortó a los usuarios de la autopista México-Puebla a anticipar sus tiempos de salida, especialmente durante las horas de mayor flujo vehicular.

Asimismo, pidió a los conductores:

Utilizar vías alternas para evitar la zona de obras.

Reducir la velocidad al aproximarse al tramo intervenido.

Respetar la señalización temporal y las indicaciones del personal encargado de los trabajos.

Manejar con precaución para prevenir accidentes.

Las autoridades recordaron que las zonas de mantenimiento suelen generar reducción de velocidad y posibles filas de vehículos, por lo que una adecuada planeación puede disminuir retrasos en los desplazamientos.

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Trabajos buscan mejorar la seguridad vial

CAPUFE destacó que los trabajos de conservación forman parte del mantenimiento preventivo que se realiza de manera periódica en la red carretera federal.

El organismo explicó que estas acciones son indispensables para conservar en óptimas condiciones la infraestructura, mejorar la movilidad y ofrecer mayor seguridad a los miles de automovilistas y transportistas que utilizan diariamente la autopista México-Puebla.

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Aunque las labores puedan generar molestias temporales, la dependencia agradeció la comprensión de los usuarios y reiteró que las mejoras permitirán fortalecer la operación de esta importante vía de comunicación entre el centro del país y la región de Puebla.

¿Dónde pedir apoyo durante el cierre?

Uso de IAVE para agilizar el paso en las casetas a cargo de Capufe (Facebook/CAPUFEmex)

En caso de presentarse alguna eventualidad durante el recorrido, CAPUFE recordó que mantiene disponible el número de atención 074, además de sus canales oficiales de información para brindar asistencia a los usuarios de la autopista.

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La dependencia recomendó mantenerse informado sobre las condiciones del tránsito antes de iniciar el viaje y atender cualquier actualización relacionada con los trabajos de mantenimiento.

Con estas acciones, CAPUFE busca minimizar riesgos y garantizar que, una vez concluidas las obras, la incorporación a San Martín Texmelucan continúe ofreciendo condiciones adecuadas para la circulación vehicular. Los automovilistas que transiten por la autopista México-Puebla este 25 de julio deberán considerar el cierre temporal, salir con anticipación y optar por rutas alternas para evitar demoras durante el desarrollo de los trabajos.

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