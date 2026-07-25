Vivienda para el Bienestar 2026: Autoridades aclaran que el registro en Edomex es exclusivo para habitantes de Cuautitlán Izcalli

Vivienda para el Bienestar 2026 inició el registro para habitantes de Cuautitlán Izcalli (Gob. de México)

El gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli emitió una tarjeta informativa para aclarar las condiciones del registro del programa Vivienda para el Bienestar 2026, impulsado por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), luego de que surgieran dudas entre la población sobre quiénes pueden participar en esta etapa del proceso.

De acuerdo con la administración municipal, la autoridad federal responsable del programa precisó que el registro estará disponible únicamente para personas que acrediten ser residentes de Cuautitlán Izcalli.

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La medida responde a que la convocatoria vigente prioriza la atención en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), determinadas por la Secretaría de Bienestar, con el objetivo de beneficiar primero a las familias que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Personas de otros municipios deberán esperar nuevas convocatorias

El Gobierno de Cuautitlán Izcalli explicó que las personas provenientes de otros municipios no podrán realizar su registro por el momento, ya que la actual convocatoria no contempla su incorporación.

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Las autoridades señalaron que quienes no sean residentes deberán esperar a que la Comisión Nacional de Vivienda publique nuevas disposiciones o amplíe la cobertura del programa.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de la CONAVI y del Gobierno Municipal, con el fin de evitar desinformación o posibles fraudes relacionados con supuestos registros extraordinarios.

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¿Qué es el programa Vivienda para el Bienestar 2026?

La Conavi inició el registro para la Ciudad 121 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) impulsa el programa Vivienda para el Bienestar, una estrategia del Gobierno de México orientada a facilitar el acceso a una vivienda digna mediante esquemas de financiamiento accesibles y sin intereses para familias que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

La convocatoria 2026 establece que los interesados deberán acudir de manera presencial al módulo de registro correspondiente con la documentación solicitada.

Requisitos para registrarse en Vivienda para el Bienestar 2026

Vivienda para el Bienestar Programas Sociales Conavi registro Convocatoria Cuautitlán Izcalli Edomex (especial)

Entre los documentos que deberán presentar los aspirantes destacan:

Identificación oficial vigente con fotografía.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio reciente.

Comprobante o declaración de ingresos.

En caso de discapacidad, certificado médico vigente.

Certificado de no propiedad, el cual será solicitado a quienes resulten seleccionados como beneficiarios.

Las autoridades advirtieron que la falta de alguno de los documentos impedirá completar el proceso de registro.

¿Quiénes pueden acceder al programa?

La convocatoria establece que el programa está dirigido a personas que cumplan con diversos criterios sociales y económicos, entre ellos:

Ser mayores de edad.

Tener dependientes económicos, de manera preferente.

No contar con vivienda propia.

No ser derechohabientes de Infonavit, Fovissste u otra institución de vivienda.

Tener un ingreso familiar de hasta dos salarios mínimos , equivalente aproximadamente a 17 mil 800 pesos mensuales , según la convocatoria.

No haber recibido anteriormente un apoyo de vivienda por parte del Gobierno.

Además, el registro es gratuito y la CONAVI enfatiza que no existen gestores ni intermediarios autorizados para solicitar pagos o agilizar trámites.

Autoridades llaman a evitar fraudes

El Gobierno Municipal reiteró que toda la información oficial sobre fechas, módulos y nuevas etapas del programa será difundida exclusivamente por la CONAVI y las autoridades correspondientes.

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También recordó a la población que el registro no garantiza automáticamente la asignación de una vivienda, ya que los expedientes serán evaluados conforme a los lineamientos establecidos por la autoridad federal.

Con esta aclaración, el Ayuntamiento busca evitar que habitantes de otros municipios se trasladen innecesariamente a los módulos de atención de Cuautitlán Izcalli, donde únicamente serán atendidas las personas que acrediten su residencia en el municipio durante esta primera etapa del programa Vivienda para el Bienestar 2026.

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