México

Vivienda para el Bienestar 2026: Autoridades aclaran que el registro en Edomex es exclusivo para habitantes de Cuautitlán Izcalli

El registro será exclusivo para sus habitantes, ya que se prioriza a las Zonas de Atención Prioritaria

Guardar
Google icon
Vivienda del Bienestar Morelia Michoacán Claudia Sheinbaum Infonavit
Vivienda para el Bienestar 2026 inició el registro para habitantes de Cuautitlán Izcalli (Gob. de México)

El gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli emitió una tarjeta informativa para aclarar las condiciones del registro del programa Vivienda para el Bienestar 2026, impulsado por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), luego de que surgieran dudas entre la población sobre quiénes pueden participar en esta etapa del proceso.

De acuerdo con la administración municipal, la autoridad federal responsable del programa precisó que el registro estará disponible únicamente para personas que acrediten ser residentes de Cuautitlán Izcalli.

PUBLICIDAD

La medida responde a que la convocatoria vigente prioriza la atención en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), determinadas por la Secretaría de Bienestar, con el objetivo de beneficiar primero a las familias que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Personas de otros municipios deberán esperar nuevas convocatorias

El Gobierno de Cuautitlán Izcalli explicó que las personas provenientes de otros municipios no podrán realizar su registro por el momento, ya que la actual convocatoria no contempla su incorporación.

PUBLICIDAD

Las autoridades señalaron que quienes no sean residentes deberán esperar a que la Comisión Nacional de Vivienda publique nuevas disposiciones o amplíe la cobertura del programa.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de la CONAVI y del Gobierno Municipal, con el fin de evitar desinformación o posibles fraudes relacionados con supuestos registros extraordinarios.

¿Qué es el programa Vivienda para el Bienestar 2026?

Módulo de registro con una mujer y un hombre sentados en una mesa con documentos. Detrás, una fila de personas y un cartel grande del Programa Vivienda para el Bienestar.
La Conavi inició el registro para la Ciudad 121 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) impulsa el programa Vivienda para el Bienestar, una estrategia del Gobierno de México orientada a facilitar el acceso a una vivienda digna mediante esquemas de financiamiento accesibles y sin intereses para familias que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

La convocatoria 2026 establece que los interesados deberán acudir de manera presencial al módulo de registro correspondiente con la documentación solicitada.

Requisitos para registrarse en Vivienda para el Bienestar 2026

Vivienda para el Bienestar Programas Sociales Conavi registro Convocatoria Cuautitlán Izcalli Edomex
Vivienda para el Bienestar Programas Sociales Conavi registro Convocatoria Cuautitlán Izcalli Edomex (especial)

Entre los documentos que deberán presentar los aspirantes destacan:

  • Identificación oficial vigente con fotografía.
  • Clave Única de Registro de Población (CURP).
  • Comprobante de domicilio reciente.
  • Comprobante o declaración de ingresos.
  • En caso de discapacidad, certificado médico vigente.
  • Certificado de no propiedad, el cual será solicitado a quienes resulten seleccionados como beneficiarios.

Las autoridades advirtieron que la falta de alguno de los documentos impedirá completar el proceso de registro.

¿Quiénes pueden acceder al programa?

La convocatoria establece que el programa está dirigido a personas que cumplan con diversos criterios sociales y económicos, entre ellos:

  • Ser mayores de edad.
  • Tener dependientes económicos, de manera preferente.
  • No contar con vivienda propia.
  • No ser derechohabientes de Infonavit, Fovissste u otra institución de vivienda.
  • Tener un ingreso familiar de hasta dos salarios mínimos, equivalente aproximadamente a 17 mil 800 pesos mensuales, según la convocatoria.
  • No haber recibido anteriormente un apoyo de vivienda por parte del Gobierno.

Además, el registro es gratuito y la CONAVI enfatiza que no existen gestores ni intermediarios autorizados para solicitar pagos o agilizar trámites.

Autoridades llaman a evitar fraudes

Imagen GHASMYIRRNDDXJSX5NRUMVFQA4

El Gobierno Municipal reiteró que toda la información oficial sobre fechas, módulos y nuevas etapas del programa será difundida exclusivamente por la CONAVI y las autoridades correspondientes.

También recordó a la población que el registro no garantiza automáticamente la asignación de una vivienda, ya que los expedientes serán evaluados conforme a los lineamientos establecidos por la autoridad federal.

Con esta aclaración, el Ayuntamiento busca evitar que habitantes de otros municipios se trasladen innecesariamente a los módulos de atención de Cuautitlán Izcalli, donde únicamente serán atendidas las personas que acrediten su residencia en el municipio durante esta primera etapa del programa Vivienda para el Bienestar 2026.

Temas Relacionados

Vivienda para el BienestarProgramas SocialesCONAVIEdomexCuautltlán Izcallimexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

CAPUFE cerrará incorporación a San Martín Texmelucan por trabajos de mantenimiento en la autopista México-Puebla

Autoridades recomiendan utilizar rutas alternas y anticipar los tiempos de traslado

CAPUFE cerrará incorporación a San Martín Texmelucan por trabajos de mantenimiento en la autopista México-Puebla

EN VIVO |Clima en CDMX y resto de México hoy 25 de julio: se esperan fuertes lluvias en distintas entidades

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO |Clima en CDMX y resto de México hoy 25 de julio: se esperan fuertes lluvias en distintas entidades

Lluvias intensas y fuertes vientos afectarán gran parte de México: tormenta tropical Genevieve no representa riesgo

El SMN pronostica lluvias intensas en el norte, occidente del país y la tormenta tropical Genevieve permanece lejos de las costas mexicanas

Lluvias intensas y fuertes vientos afectarán gran parte de México: tormenta tropical Genevieve no representa riesgo

Resultados del sorteo Chispazo del 24 de julio

Consulta los ganadores de los dos sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del sorteo Chispazo del 24 de julio

Temblor hoy 24 de julio en México: sismo de magnitud 4.2 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 24 de julio en México: sismo de magnitud 4.2 en Chiapas
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México viernes 24 de julio: hermano de autodefensa Hipólito Mora señala captura de su asesino

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México viernes 24 de julio: hermano de autodefensa Hipólito Mora señala captura de su asesino

Fiscalía CDMX obtiene vinculación a proceso contra integrantes de dos células criminales: La Glendisa y el UJ-40

Vinculan a proceso a “El Geisler” de Los Vallarta, célula del CJNG que opera en el Edomex

Alcalde de Ixhuatlán del Sureste rompe el silencio tras solicitud de desafuero por el asesinato de la periodista Roxana Guzmán

Agreden al periodista Juan Pablo Ávila al salir de su domicilio en Tecomán, Colima

ENTRETENIMIENTO

Livia Brito pagó sola el millón de pesos de indemnización al fotógrafo Ernesto Zepeda

Livia Brito pagó sola el millón de pesos de indemnización al fotógrafo Ernesto Zepeda

Guillermo del Toro celebra 20 aniversario de “El Laberinto del Fauno” en la Comic-Con y da detalles de su reestreno 3D en cines

El Bogueto lanza dardo contra la oposición tras críticas por su presentación en Palacio Nacional

En redes piden que Masad Altamimi sea el primer nominado de La Casa de lo Famosos México 2026

Ley Pompo: la dolorosa historia de amor de un “Payasónico” que promueve la creación de una nueva reforma

DEPORTES

La Velada del Año VI México: sigue EN VIVO el minuto a minuto de la pelea de Rivers vs Roro y Natalia Mx vs Clersss

La Velada del Año VI México: sigue EN VIVO el minuto a minuto de la pelea de Rivers vs Roro y Natalia Mx vs Clersss

Atlante vs América: Los Potros le sacan un punto a las Águilas al empatar 1-1 en el partido de la jornada 2 del Apertura 2026 de Liga MX

Spider-Man sorprende a los Diablos Rojos y los visita en el Estadio Harp Helú

Así fue la protesta de Mineros y Correcaminos por el fin del ascenso y descenso

Tigres buscaría a otro mundialista para suplir la baja de Ángel Correa