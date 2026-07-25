México Deportes

Spider-Man sorprende a los Diablos Rojos y los visita en el Estadio Harp Helú

La ambientación inspirada en Brand New Day transformó accesos y pasillos del inmueble en una auténtica fotografía sacada del universo Marvel

Guardar
Google icon
Los Diablos vivieron un fin de semana temático con Spider-Man como invitado, entre inflables, decoraciones y dinámicas para la serie contra el Águila de Veracruz. (Instagram/@diablosrojosmx)
Los Diablos vivieron un fin de semana temático con Spider-Man como invitado, entre inflables, decoraciones y dinámicas para la serie contra el Águila de Veracruz. (Instagram/@diablosrojosmx)

El Estadio Alfredo Harp Helú vivió un fin de semana distinto. Los Diablos Rojos no sólo recibieron al Águila de Veracruz en una serie clave de la temporada, también fueron anfitriones de un invitado inesperado: Spider-Man.

La presencia de Spider-Man conviertió el Harp Helú en un espacio que mezcló béisbol y cultura pop con una experiencia inmersiva para la afición. (Instagram/diablosrojosmx)
La presencia de Spider-Man conviertió el Harp Helú en un espacio que mezcló béisbol y cultura pop con una experiencia inmersiva para la afición. (Instagram/diablosrojosmx)

La presencia del superhéroe más popular de Marvel. convirtió el recinto en un espacio temático que mezcló béisbol, entretenimiento y cultura pop. Los aficionados disfrutaron de una experiencia inmersiva que reforzó la identidad del club como pionero en la fusión entre deporte y espectáculo.

PUBLICIDAD

La llegada del héroe arácnido

El arribo de Spider-Man al Harp Helú fue acompañado de una ambientación especial inspirada en la película Un Nuevo Día. Inflables gigantes, decoraciones alusivas y dinámicas con los jugadores marcaron el inicio de una colaboración inédita.

  • Inflables gigantes recibieron a los aficionados en la explanada del estadio.
  • Decoraciones temáticas transformaron pasillos y accesos en escenarios del universo Marvel.
  • Dinámicas con jugadores mostraron al héroe conviviendo en vestidores y gimnasio.
Spider-Man convivió con los Diablos Rojos en dinámicas dentro del vestidor y el gimnasio. (Instagram/@diablosrojosmx)
Spider-Man convivió con los Diablos Rojos en dinámicas dentro del vestidor y el gimnasio. (Instagram/@diablosrojosmx)

La visita no solo sorprendió a los fanáticos, también generó un ambiente festivo dentro del vestidor y el gimnasio, donde el superhéroe convivió con los peloteros en un tono lúdico que reforzó la unión del equipo.

PUBLICIDAD

Una experiencia para la afición

La organización escarlata diseñó un programa completo para los seguidores. Hubo meet & greets, zonas de fotografía, mercancía exclusiva y activaciones con marcas internacionales como LEGO, Panini y PlayStation. Cada detalle buscó que los asistentes se sintieran parte del universo Marvel sin salir del estadio.

  • Meet & greets con Spider-Man para niños y adultos.
  • Zonas de fotografía con escenografías inspiradas en la película.
  • Merchandising exclusivo con jerseys, gorras y accesorios temáticos.
  • Activaciones de marcas globales que reforzaron la experiencia inmersiva.
La ambientación inspirada en Brand New Day incluye inflables gigantes y decoraciones alusivas al universo Marvel en pasillos y accesos del Harp Helú. (X/ @DiablosRojosMX)
La ambientación inspirada en Brand New Day incluye inflables gigantes y decoraciones alusivas al universo Marvel en pasillos y accesos del Harp Helú. (X/ @DiablosRojosMX)

El resultado fue un espectáculo que trascendió el diamante, ofreciendo a la afición un recuerdo único y reforzando la fidelidad de una de las hinchadas más apasionadas del país.

Estrategia de internacionalización

La colaboración con Disney y New Era forma parte de la estrategia de los Diablos para proyectar su marca más allá del béisbol. Con antecedentes como las alianzas con The Rolling Stones, Stitch y Star Wars, el club reafirma su apuesta por experiencias premium que conectan con públicos diversos.

  • Disney y Marvel aportaron la narrativa global del superhéroe.
  • New Era lanzó jerseys y gorras de edición especial.
  • Antecedentes de alianzas consolidan a los Diablos como pioneros en marketing deportivo.
El evento incluyó el lanzamiento de mercancía exclusiva edición especial con jerseys, gorras y accesorios temáticos. (Instagram/@diablosrojosmx)
El evento incluyó el lanzamiento de mercancía exclusiva edición especial con jerseys, gorras y accesorios temáticos. (Instagram/@diablosrojosmx)

Spider-Man se convirtió en el símbolo de esta visión: un personaje global que, al integrarse con la identidad escarlata, potencia la imagen del equipo y lo coloca en la vanguardia del marketing deportivo en México.

Temas Relacionados

Spider Man Brand New DaySpider-ManDiablos RojosEstadio Alfredo Harp HelúLiga Mexicana de BeisbolLMBmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Tu WhatsApp podría quedar inhabilitado si no registras tu línea con la CURP?

Esto es lo que podría pasar con tu cuenta en caso de que no hagas el procedimiento

¿Tu WhatsApp podría quedar inhabilitado si no registras tu línea con la CURP?

Fiscalía CDMX obtiene vinculación a proceso contra integrantes de dos células criminales: La Glendisa y el UJ-40

Las cinco personas involucradas en las investigaciones enfrentan prisión preventiva tras ser capturados en operativos de la PDI en coordinación con la Guardia Nacional

Fiscalía CDMX obtiene vinculación a proceso contra integrantes de dos células criminales: La Glendisa y el UJ-40

Livia Brito pagó sola el millón de pesos de indemnización al fotógrafo Ernesto Zepeda

La abogada del fotógrafo confirmó que la actriz cubrió sola el pago de la condena; Mariano Martínez no realizó ningún pago

Livia Brito pagó sola el millón de pesos de indemnización al fotógrafo Ernesto Zepeda

Tigres buscaría a otro mundialista para suplir la baja de Ángel Correa

Tras la novela vivida por la salida del delantero, los felinos ya habrían fijado tres perfiles para ocupar su puesto y mantenerse competitivos en la Liga MX

Tigres buscaría a otro mundialista para suplir la baja de Ángel Correa

Fox y exgobernadores panistas cierran filas con Ernesto Ruffo tras fallo que lo obliga a quedarse en prisión por huachicol fiscal

El exgobernador de Baja California fue vinculado a proceso tras ser acusado por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos

Fox y exgobernadores panistas cierran filas con Ernesto Ruffo tras fallo que lo obliga a quedarse en prisión por huachicol fiscal
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México viernes 24 de julio: hermano de autodefensa Hipólito Mora señala captura de su asesino

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México viernes 24 de julio: hermano de autodefensa Hipólito Mora señala captura de su asesino

Fiscalía CDMX obtiene vinculación a proceso contra integrantes de dos células criminales: La Glendisa y el UJ-40

Vinculan a proceso a “El Geisler” de Los Vallarta, célula del CJNG que opera en el Edomex

Alcalde de Ixhuatlán del Sureste rompe el silencio tras solicitud de desafuero por el asesinato de la periodista Roxana Guzmán

Agreden al periodista Juan Pablo Ávila al salir de su domicilio en Tecomán, Colima

ENTRETENIMIENTO

Livia Brito pagó sola el millón de pesos de indemnización al fotógrafo Ernesto Zepeda

Livia Brito pagó sola el millón de pesos de indemnización al fotógrafo Ernesto Zepeda

Guillermo del Toro celebra 20 aniversario de “El Laberinto del Fauno” en la Comic-Con y da detalles de su reestreno 3D en cines

El Bogueto lanza dardo contra la oposición tras críticas por su presentación en Palacio Nacional

En redes piden que Masad Altamimi sea el primer nominado de La Casa de lo Famosos México 2026

Ley Pompo: la dolorosa historia de amor de un “Payasónico” que promueve la creación de una nueva reforma

DEPORTES

Atlante vs América: Sigue en vivo el minuto a minuto del partido de la jornada 2 del Apertura 2026 de Liga MX

Atlante vs América: Sigue en vivo el minuto a minuto del partido de la jornada 2 del Apertura 2026 de Liga MX

Así fue la protesta de Mineros y Correcaminos por el fin del ascenso y descenso

Tigres buscaría a otro mundialista para suplir la baja de Ángel Correa

Toluca vs Cruz Azul: cuánto dinero recibirá el Campeón de Campeones

Chivas eleva el valor de la Hormiga González para dejarlo ir a Europa