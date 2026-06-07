Gobierno y CNTE avanzan en acuerdos educativos: reforma al USICAMM y pensiones, en la mesa

Las imágenes difundidas en plataformas muestran ofrecimientos sobre sueldos y jubilaciones que hoy contrastan con el pulso sindical, en plena exigencia de derogar la norma del ISSSTE de 2007 y volver a un modelo solidario. (Infobae-Itzallana)

El secretario de Educación, Mario Delgado, informó este día que el gobierno federal continúa las negociaciones con las distintas representaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en busca de acuerdos en torno a las dos principales demandas del magisterio: la reforma educativa y los cambios al sistema de pensiones del ISSSTE.

De acuerdo con el Comunicado Conjunto No. 3, emitido por las dependencias involucradas, los trabajos se han sostenido durante toda la semana con representantes de maestras y maestros de todo el país.

PUBLICIDAD

Desaparición del USICAMM: la propuesta sobre la mesa

La primera demanda central de la CNTE es la eliminación del USICAMM (Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros), compromiso que la presidenta Claudia Sheinbaum asumió durante su campaña.

Según el comunicado, el gobierno presentó una ruta de trabajo con fechas específicas para presentar, en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, una iniciativa legislativa que garantice:

PUBLICIDAD

Los derechos laborales del magisterio

Transparencia en los procesos de ingreso y promoción

La erradicación de prácticas de nepotismo, favoritismo y corrupción

Certeza en la trayectoria profesional de los docentes

Delgado subrayó que esta reforma deberá construirse con la participación de todas las maestras y maestros del país, escuela por escuela, para que sean ellos quienes definan, junto con el gobierno, sus alcances y metas.

@mario_delgado

Pensiones del ISSSTE: la propuesta de una aseguradora pública

Sobre la segunda demanda —la abrogación de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007—, el director general del organismo, Martí Batres, reconoció en el comunicado que una abrogación total resulta en este momento muy difícil de alcanzar, dado que requeriría recursos equivalentes a 20 puntos del PIB.

PUBLICIDAD

Ante esa limitación, el gobierno propuso la creación de una aseguradora pública que opere de forma conjunta con el PENSIONISSSTE, con el objetivo de fortalecer la opción 100% pública dentro del sistema de cuentas individualizadas.

Batres señaló que, con este esquema, un trabajador al servicio del Estado que opte por estas instituciones no aportaría ningún peso a bancos o instituciones privadas. Además, destacó que durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador se impulsó una reforma que redujo las comisiones de las Afores por debajo del promedio internacional, lo que representó aproximadamente 175 mil millones de pesos que permanecieron en las cuentas de los trabajadores en lugar de destinarse al cobro de comisiones.

PUBLICIDAD

Asimismo, mencionó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, creado para garantizar un complemento entre la pensión obtenida y el último salario activo del trabajador, con el fin de evitar una pérdida de ingresos al momento del retiro.

El ISSSTE plantea una aseguradora pública junto con PENSIONISSSTE ante el costo de abrogar la reforma de 2007. (Foto AP/Jon Orbach)

Gobernación llama a levantar la protesta

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló que el magisterio ya cuenta con una ruta propuesta para resolver los temas de ingreso, promoción y pensiones, y que los espacios de negociación —tanto federales como estatales— permanecen abiertos.

PUBLICIDAD

En ese contexto, hizo un llamado a concluir la protesta para evitar que continúe la afectación a clases de niñas y niños próximos a terminar el ciclo escolar, así como a trabajadores, visitantes y comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México.