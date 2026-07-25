Joven esposado desarma a un policía y realiza disparos en Texcoco: no hubo personas lesionadas

Esposado balacera detenido Texcoco Edomex policía estatal (especial)

Momentos de pánico se vivieron en el municipio de Texcoco, Estado de México, luego de que un joven que había sido detenido por elementos de la Policía Estatal lograra desarmar a uno de los oficiales durante un forcejeo y realizara al menos cuatro disparos con el arma de cargo.

El incidente ocurrió en un punto concurrido del municipio, donde la situación generó alarma entre peatones y comerciantes que se encontraban en las inmediaciones.

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Al escuchar las detonaciones, varias personas, hasta una policía, buscaron resguardarse para evitar quedar en medio del incidente, mientras otros testigos captaron lo ocurrido en video y difundieron las imágenes a través de redes sociales.

De acuerdo con la información disponible, el joven había sido asegurado previamente por policías estatales. Sin embargo, durante el proceso de detención comenzó un forcejeo con uno de los uniformados, situación que aprovechó para arrebatarle su arma de cargo.

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Detenido dispara al menos cuatro veces antes de ser sometido

Las imágenes muestran a varios elementos de la Policía Estatal en Texcoco, Estado de México., colocando al individuo esposado en la parte trasera de una camioneta policial. El joven forcejeó con un agente, le arrebató el arma de cargo y efectuó disparos, generando alarma entre los presentes. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

Una vez que tuvo en sus manos el arma de fuego, el joven realizó al menos cuatro detonaciones, lo que incrementó el riesgo para quienes se encontraban cerca del lugar.

Los disparos provocaron escenas de confusión y temor entre ciudadanos, quienes buscaron ponerse a salvo mientras dos policías intentaban recuperar el control de la situación y otros dos se “echaron a correr”.

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Tras varios segundos de tensión, un tercer elemento de la corporación logra intervenir y someter al joven junto a sus demás compañeros, evitando que el incidente escalara a consecuencias mayores.

Afortunadamente, de acuerdo con los reportes preliminares, no se registraron personas lesionadas ni víctimas por impacto de bala, pese al riesgo que representó el hecho.

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Videos del incidente generan cuestionamientos

Mientras el detenido realiza disparos, un elemento de la SSEM se mantiene sentado en la parte delantera de la patrulla (especial)

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran parte del momento en que varios policías intentan controlar al detenido después de que este efectuó los disparos.

El caso ha generado diversas reacciones entre usuarios, quienes cuestionaron los protocolos de actuación y las medidas de seguridad implementadas durante la detención.

Especialistas en seguridad señalan que este tipo de situaciones evidencian la importancia de mantener un adecuado control del arma de cargo durante cualquier intervención policial, especialmente cuando existe resistencia por parte de una persona detenida.

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Asimismo, consideran indispensable reforzar el entrenamiento táctico de los elementos para reducir el riesgo de que un detenido logre despojar a un oficial de su arma de fuego.

El episodio también volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la preparación de los cuerpos de seguridad para enfrentar situaciones de alto riesgo sin comprometer la integridad de la población ni de los propios elementos.

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Tras ser sometido, el joven quedó nuevamente bajo custodia de las autoridades para ser puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica y las responsabilidades correspondientes por los hechos ocurridos.

Las autoridades también deberán revisar el desempeño de los elementos que participaron en la detención para establecer si se siguieron correctamente los protocolos establecidos y, en su caso, implementar medidas de mejora que eviten incidentes similares, sin embargo, hasta el momento, no se han pronunciado por estos hechos.

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