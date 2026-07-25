México

Ejército y Guardia Nacional aseguran arsenal del Cártel del Pacífico en Sonora: decomisan más de 272 mil cartuchos y 81 armas

Fuerzas federales aseguraron una bodega atribuida a la célula criminal Los Rusos, vinculada a la facción de “El Mayito Flaco”

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Decomiso armas y municiones célula delictiva vinculada al Cártel del Pacífico Sonora
Decomiso armas y municiones de una célula delictiva vinculada al Cártel del Pacífico (Foto: @GabSeguridadMX/X)

Un operativo conjunto encabezado por elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) permitió el aseguramiento de una bodega utilizada presuntamente por una célula del Cártel de Sinaloa para almacenar armas de alto poder y municiones en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, el inmueble funcionaba como un centro de acopio de armamento perteneciente al grupo criminal conocido como Los Rusos, identificado como brazo operativo de la facción encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”.

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El despliegue se realizó en la colonia Federal de San Luis Río Colorado, donde las fuerzas federales aseguraron uno de los mayores arsenales localizados en la región durante los últimos meses.

Decomisan de cartuchos y armas largas

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que durante la inspección del inmueble fueron aseguradas 81 armas largas, además de una enorme cantidad de municiones y cargadores.

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Entre el armamento localizado destacan:

  • Una ametralladora Browning calibre .50.
  • Dos ametralladoras calibre 7.62 milímetros.
  • Una ametralladora calibre 5.56 milímetros.
  • Setenta y dos fusiles tipo AK-47.
  • Un fusil calibre .223.
  • Cuatro fusiles calibre 5.56 milímetros.
  • 128 cargadores de distintos calibres.
  • 274 mil 800 cartuchos útiles para diversas armas de fuego.

Las autoridades señalaron que la ametralladora calibre .50 representa un armamento de gran poder destructivo, diseñado para impactar vehículos, posiciones fortificadas y objetivos ligeramente blindados.

Los Rusos operaban el centro de almacenamiento

(Cortesía)
(Cortesía)

El Gabinete de Seguridad indicó que la bodega pertenecía al grupo delictivo Los Rusos, organización que mantiene operaciones principalmente en Sonora, Baja California y Sinaloa.

Según fuentes federales, esta célula criminal trabaja para la estructura conocida como La Mayiza, encabezada por Ismael Zambada Sicairos, identificado como uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa.

Las investigaciones también señalan que Los Rusos presuntamente son dirigidos por Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, originario de Nogales, Sonora, quien ha sido detectado operando en el Valle de Mexicali, diversas zonas de Sonora y el estado de Sinaloa.

FGR inicia investigaciones tras el aseguramiento

FGR logo
FGR logo (Gob. de México)

Todo el armamento, los cargadores y la munición fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en San Luis Río Colorado.

La dependencia federal será la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente, realizar los peritajes balísticos y determinar el origen del arsenal, así como su posible utilización en hechos delictivos registrados en la región.

Las autoridades no reportaron personas detenidas durante el operativo; sin embargo, indicaron que continúan las investigaciones para identificar a los responsables del almacenamiento y distribución del armamento.

Gobierno federal refuerza acciones contra la delincuencia organizada

Tras el aseguramiento, la Secretaría de la Defensa Nacional destacó que este tipo de operaciones forman parte de la estrategia permanente para debilitar la capacidad operativa de los grupos criminales que mantienen presencia en el norte del país.

En un comunicado, la institución señaló que el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional mantienen su compromiso de colaborar con las autoridades ministeriales para combatir a la delincuencia organizada y fortalecer las condiciones de seguridad.

El decomiso representa un golpe importante a la capacidad logística de la organización criminal, al impedir que un importante volumen de armas de alto poder y casi 275 mil cartuchos pudieran ser utilizados en actividades ilícitas.

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