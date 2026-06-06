Por qué algunas personas avanzan más rápido, incluso cuando no son las más talentosas: competitividad con inteligencia

Dra. Connie Atristain Suárez. Profesora Investigadora y Coordinadora de Proyectos Estratégicos en la Universidad Panamericana

Andrea llevaba tres años trabajando en la misma empresa. Era responsable, cumplida y tenía buenas ideas. El problema era que casi nunca las decía. En las reuniones prefería guardar silencio para “evitar problemas”. Cuando no estaba de acuerdo con algo, sonreía y aceptaba. Cuando tenía demasiado trabajo, tampoco decía nada.

Un día llegó un nuevo compañero. No era el más experimentado ni el más brillante técnicamente. Pero tenía algo distinto: sabía expresarse. Preguntaba, proponía, negociaba y decía “no” cuando era necesario, sin ser agresivo. En menos de un año ya lideraba proyectos importantes.

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Andrea comenzó a preguntarse algo incómodo: ¿por qué algunas personas avanzan más rápido, incluso cuando no necesariamente son las más talentosas?”

La respuesta muchas veces no está en el currículum. Está en la forma de comunicarse.

Durante años se pensó que la competitividad laboral dependía únicamente de conocimientos técnicos, productividad o experiencia. Sin embargo, el entorno actual exige algo más complejo: la capacidad de relacionarse con otros de manera inteligente, clara y respetuosa.

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Ahí aparece una habilidad que suele pasar desapercibida, pero que marca enormes diferencias en el trabajo: la asertividad.

Ser asertivo no significa imponer ideas ni hablar más fuerte. Tampoco significa agradarle a todo el mundo. La asertividad consiste en expresar opiniones, necesidades y límites de manera clara, directa y respetuosa, sin atropellar a los demás ni dejarse atropellar.

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Parece sencillo, pero en realidad es una de las habilidades más difíciles de desarrollar.

Muchas personas crecieron creyendo que guardar silencio evita conflictos. Otras aprendieron que para ser escuchadas deben actuar de forma agresiva. En ambos casos aparece el mismo problema: la comunicación se rompe.

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En el mundo laboral esto tiene consecuencias enormes.

Equipos donde nadie expresa desacuerdos suelen acumular errores, tensiones y frustraciones. Por otro lado, ambientes dominados por personas agresivas generan desgaste, miedo y poca colaboración. En ambos extremos, la competitividad de la organización se debilita.

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Las empresas más sólidas no son necesariamente las que tienen menos conflictos. Son las que saben resolverlos mejor.

Y para resolverlos se necesita diálogo.

La investigación sobre asertividad muestra algo interesante: las organizaciones más competitivas suelen fomentar culturas donde las personas pueden expresar ideas, hacer preguntas y proponer soluciones sin temor constante a ser ridiculizadas o ignoradas.

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Cuando la gente siente que su voz vale, participa más. Cuando participa más, aparecen mejores decisiones.

La asertividad también impacta algo fundamental: la confianza.

Pensemos en un líder que nunca comunica claramente lo que espera. Un día felicita y al siguiente explota. Evita conversaciones incómodas y toma decisiones ambiguas. Con el tiempo, el equipo deja de confiar.

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Ahora imaginemos lo contrario. Un líder firme, pero respetuoso. Capaz de escuchar, reconocer errores y establecer límites claros. Ese tipo de liderazgo genera seguridad psicológica, es decir, un ambiente donde las personas pueden aportar sin miedo constante.

La diferencia entre ambos escenarios afecta directamente la productividad, la innovación y el compromiso laboral.

Por eso hoy las empresas valoran cada vez más habilidades humanas que antes parecían “secundarias”. Saber trabajar bajo presión ya no basta. También importa saber comunicarse bajo presión.

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Y aquí hay un punto importante: la asertividad no es debilidad.

Muchas veces se confunde ser asertivo con ser “demasiado amable”. En realidad, implica valentía. Significa hablar cuando sería más fácil callar. Significa poner límites sin destruir relaciones. Significa defender ideas sin humillar a otros.

La asertividad ocupa un punto de equilibrio entre dos extremos peligrosos: la pasividad y la agresividad.

La persona pasiva evita confrontaciones, aunque eso implique renunciar constantemente a sus propias necesidades. La agresiva, en cambio, intenta imponer sus ideas sin considerar a los demás. La asertiva busca soluciones donde ambas partes conserven dignidad y respeto.

Eso tiene un impacto enorme en la competitividad.

Un colaborador que sabe comunicar desacuerdos de forma inteligente puede evitar errores costosos. Un gerente que sabe dar retroalimentación sin destruir la motivación mejora el desempeño del equipo. Un emprendedor que negocia con claridad y respeto fortalece relaciones comerciales más duraderas.

Incluso la innovación depende de esto.

Muchas organizaciones dicen querer ideas nuevas, pero castigan cualquier opinión distinta. Ahí la creatividad se paraliza. Las personas dejan de proponer porque sienten que expresar algo diferente puede convertirse en un problema.

La asertividad crea espacios donde disentir no significa pelear.

Y eso es clave en un entorno competitivo que cambia constantemente. Además, existe otro aspecto que pocas veces se menciona: la relación entre asertividad y bienestar emocional.

Las personas que nunca expresan lo que sienten suelen acumular estrés, frustración y agotamiento. Decir siempre “sí”, aceptar cargas excesivas o guardar desacuerdos por miedo al conflicto termina afectando la salud emocional y la satisfacción laboral.

Aprender a comunicar límites también es una forma de autocuidado.

Por eso la asertividad no solo beneficia a las empresas. También mejora la calidad de vida de quienes trabajan en ellas.

Curiosamente, algunas de las personas más admiradas en el ámbito profesional no son las más agresivas ni las más dominantes. Son aquellas capaces de combinar firmeza con empatía. Personas que saben escuchar, pero también saben decir lo que piensan.

Eso genera respeto genuino.

En un mercado laboral cada vez más competitivo, las habilidades técnicas siguen siendo importantes. Pero ya no son suficientes. Hoy las organizaciones necesitan personas capaces de construir relaciones sanas, resolver conflictos, colaborar y liderar con inteligencia emocional.

La competitividad moderna también depende de cómo nos comunicamos.

Tal vez por eso Andrea finalmente decidió cambiar algo. En una reunión pidió la palabra y presentó una propuesta que llevaba meses guardando. No habló perfecto. Estaba nerviosa. Pero por primera vez sintió que su voz tenía espacio.

La propuesta fue aprobada.

Ese día no solo ganó visibilidad. También entendió algo importante: competir no siempre significa hablar más fuerte. A veces significa aprender a expresarse mejor.

Porque en el trabajo, como en la vida, hay personas muy capaces que pasan desapercibidas simplemente porque nunca aprendieron a defender sus ideas con claridad y respeto.

Y en un mundo donde las relaciones humanas son cada vez más importantes, quizá la verdadera competitividad personal no está únicamente en lo que sabemos hacer, sino en cómo aprendemos a comunicarlo.

* Dra. Connie Atristain Suárez. Profesora Investigadora y Coordinadora de Proyectos Estratégicos en la Universidad Panamericana.