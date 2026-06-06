El hombre más fuerte que conozco dejó de comer animales

Jessica González Castro, Directora Ejecutiva de Generación Vegana

Lo que más me llama la atención de la historia de mi papá no es que haya dejado de comer animales. Lo que me parece verdaderamente interesante es que decidió cuestionar algo que había formado parte de su identidad durante décadas. Estamos hablando de un hombre que fue militar, practicó lucha libre y tuvo un gimnasio. Un hombre que creció en una época donde la fuerza física era una virtud central y donde comer carne no era una decisión consciente, sino simplemente una parte incuestionable de la vida cotidiana. Durante años, la carne estuvo presente en su mesa, como lo está en la de millones de hombres que crecen asociando ciertos alimentos con la fortaleza, la disciplina y la masculinidad.

Quizá por eso su historia me parece un buen punto de partida para hablar de algo que rara vez cuestionamos: la relación entre la carne y la identidad masculina. Porque la carne nunca ha sido solamente comida. Durante décadas se ha utilizado como un símbolo cultural cargado de significados. Basta con recordar la publicidad con la que crecimos. Hombres frente a enormes parrillas, campañas protagonizadas por deportistas, vaqueros o figuras que representaban fuerza y dominio.

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No es casualidad. Durante años, las industrias de la carne, los lácteos y la comida rápida construyeron campañas dirigidas específicamente a los hombres. La idea era sencilla: comer carne era sinónimo de ser fuerte, exitoso y masculino. Algunas campañas llegaron incluso a sugerir que elegir una hamburguesa, un corte de carne o determinados productos era una demostración de virilidad. El mensaje es tan constante que terminó convirtiéndose en sentido común. Muchas personas siguen creyendo que los hombres necesitan más carne que las mujeres o que una alimentación basada en plantas es incompatible con la fuerza física, a pesar de que la evidencia científica actual no respalda esas creencias.

El problema es que esta asociación entre masculinidad y consumo no sólo afecta nuestra relación con la comida. También moldea la forma en que entendemos lo que significa ser hombre. Cuando la masculinidad se construye alrededor de la dureza, la dominación y la idea de que mostrar sensibilidad es una debilidad, terminamos limitando las posibilidades de millones de personas. Los hombres aprenden que deben resistir, competir y demostrar fortaleza constantemente, mientras que valores como la empatía, el cuidado o la compasión suelen considerarse secundarios o incluso incompatibles con una identidad masculina tradicional.

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Si la masculinidad se convierte únicamente en un concepto asociado a comportamientos negativos, será mucho más difícil imaginar alternativas. En ese sentido, me parece interesante pensar que el veganismo puede representar una oportunidad inesperada para muchos hombres. No porque deje de existir la fuerza o la disciplina, sino porque redefine hacia dónde se dirigen. La compasión hacia los animales, el cuidado de la salud propia, la preocupación por el impacto ambiental de nuestras decisiones o la disposición a cuestionar costumbres heredadas también requieren valentía.

Pero esta conversación tampoco ocurre en el vacío. Cada año, decenas de miles de millones de animales son criados y sacrificados para consumo humano en América Latina. La mayoría son pollos, animales tan numerosos dentro del sistema alimentario que rara vez pensamos en ellos como individuos.

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Cuando veo a mi papá hablar con entusiasmo sobre los beneficios que encontró al dejar de comer animales, no veo a alguien que perdió una parte de su masculinidad. Veo exactamente lo contrario. Veo a una persona que tuvo la suficiente seguridad para cuestionar creencias que había mantenido durante toda su vida, escuchar a sus hijas y a su nieta, y cambiar de opinión cuando encontró razones para hacerlo. Y mientras más pienso en ello, más convencida estoy de que esa capacidad de aprender, evolucionar y actuar con coherencia es una forma de fortaleza mucho más admirable que cualquier estereotipo que nos hayan vendido durante décadas.