Ronald Johnson destaca combate de México y Estados Unidos contra el fentanilo y los cárteles: “Continuaremos”

Johnson asistió a un acto encabezado por Sara Carter. (X @USAmbMex)

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos (EEUU) en México, dijo el pasado viernes, por medio de un mensaje difundido en sus redes sociales, que ambos países han logrado importantes avances en la lucha contra el fentanilo y los cárteles de la droga.

Señaló que la labor de ambos países ha sido fundamental para estos esfuerzos y aseguró que “continuaremos” con la estrecha colaboración para proteger la salud y la seguridad de ambas naciones, garantizando, al mismo tiempo, que los responsables rindan cuentas.

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El mensaje lo publicó tras asistir a un acto encabezado por Sara Carter, titular de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca.

Tensión entre Sheinbaum y Johnson

Cabe destacar que apenas el pasado 31 de mayo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sintetizó la postura de su gobierno ante la escalada de presiones bilaterales: “México no acepta injerencias. Somos un país libre, independiente y soberano”, señaló desde el Monumento a la Revolución. Esto, en el contexto del segundo aniversario de su triunfo electoral, mismo que la llevó a la presidencia.

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“Cuando desde el exterior se dicta quién es culpable y quién no; cuando se busca presionar a nuestras instituciones desde fuera; cuando se normaliza la idea de que otro país puede intervenir en asuntos que solo le corresponden a los mexicanos, ya no estamos hablando de cooperación, estamos hablando de injerencia”, dijo Sheinbaum.

(X @USAmbMex)

Aseguró que “es legítimo dudar del verdadero interés en los juicios de extradición para autoridades electas. Porque primero, hay que tenerlo claro: vienen por unos, luego por otros, hasta que oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector en México. Eso no lo podemos permitir. La historia de México sabe dónde conduce ese camino. Las intervenciones nunca han dejado justicia y bienestar para los pueblos”.

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Ante estas declaraciones de la mandataria nacional, el embajador Johnson posteó un mensaje en sus redes sociales, en el que dijo que la lucha contra los cárteles del narcotráfico debe ser un esfuerzo de cooperación entre ambas naciones, y advirtió que convertir el problema de seguridad en un debate político desvía la atención de la protección de los ciudadanos.

Dijo que los grupos criminales representan una amenaza compartida para México y Estados Unidos, por lo que hizo un llamado a la coordinación bilateral.

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“La lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos. Las personas en ambos lados de nuestra frontera desean vivir con seguridad y en paz. Merecen vivir libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que generan los cárteles”, dijo.

Tras esto, la presidenta Sheinbaum le respondió en su conferencia de prensa matutina, y le hizo un llamado a respetar los asuntos internos de México.

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Sheinbaum hizo un llamado a Johnson para no intervenir en asuntos de México. | Presidencia

“Hay que recordar también que es importante que el embajador pues se quede en el tema bilateral y que respete los asuntos internos de nuestro País, porque los asuntos de México les corresponden a las y los mexicanos”, expuso.

Sheinbaum Pardo dijo que “una parte que estamos de acuerdo, porque hay que trabajar conjuntamente” cuando hay temas compartidos como la violencia generada por la delincuencia organizada.

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“Ahí como siempre lo hemos dicho buscamos la colaboración y la coordinación, para poder avanzar conjuntamente, que ellos actúen en su territorio... ahora es muy importante también, lo digo respetuosamente, pues recordar que es importante que los embajadores se queden en el tema de la coordinación y la colaboración”, dijo.

Agregó que “los embajadores deben de ser respetuosos de los asuntos políticos internos de los países, nuestro embajador en Estados Unidos, en Francia, nuestros embajadores... en cualquier lugar del mundo, Australia, India, pues no opinan sobre los asuntos políticos de los países, porque nuestra constitución establece claramente la autodeterminación de los pueblos y el respeto, la no intervención”.

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