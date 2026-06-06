Capturan a Laura “N” por quinta vez: armas y cientos de dosis tras cateos en CDMX

La mujer acumula más de tres décadas de antecedentes penales por delitos como fraude, portación de arma de fuego y delitos contra la salud. Crédito: SSC-CDMX

Laura “N”, de 54 años, enfrenta su quinto proceso penal en la Ciudad de México tras ser detenida la tarde de ayer durante dos cateos en las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero. Su historial en el sistema penitenciario capitalino arranca desde 1995 con cuatro ingresos previos por tentativa de fraude, portación de arma de fuego, uso de documentos falsos y delitos contra la salud.

La operación fue coordinada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), la Fiscalía General de Justicia (FGJ), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN). Los cateos se ejecutaron sin uso de violencia y los dos inmuebles intervenidos quedaron sellados bajo resguardo policial al término de las diligencias.

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Denuncias vecinales detrás de los cateos

Las autoridades actuaron en respuesta a denuncias ciudadanas que alertaban sobre puntos de venta de narcóticos en ambas alcaldías. Esas alertas derivaron en trabajos de inteligencia y vigilancia que culminaron con las dos órdenes de cateo.

De acuerdo con los primeros reportes, el primer operativo se ejecutó en la calle Doctor Federico Gómez Santos, en la colonia Doctores, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc. Ahí fue detenida Laura “N” y los efectivos aseguraron 110 bolsitas de aparente marihuana, 1.9 kilogramos de la misma hierba a granel, 80 dosis de posible cocaína, 11 cilindros de plástico con cigarros elaborados con esa hierba y 60 bolsitas con una sustancia similar a la metanfetamina.

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La mujer acumula más de tres décadas de antecedentes penales por delitos como fraude, portación de arma de fuego y delitos contra la salud. Crédito: SSC-CDMX

También se encontraron en ese inmueble un arma de fuego corta, dos cargadores, siete cartuchos útiles y un teléfono celular. La suma de objetos asegurados en ese primer cateo configuró el cuadro principal del caso.

El segundo inmueble, en Lindavista

El segundo cateo se llevó a cabo en la calle Mollendo, en la colonia Lindavista, dentro de la alcaldía Gustavo A. Madero. Allí los uniformados hallaron 1.8 kilogramos de un vegetal verde y seco similar a la marihuana a granel, 100 bolsitas de tela color negro con el mismo vegetal y 107 bolsitas de plástico traslúcido con una sustancia similar a la cocaína en piedra.

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Según datos preliminares, ambos cateos en conjunto arrojaron más de 350 dosis de presuntos narcóticos y cerca de 4 kilogramos de marihuana. El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, confirmó los operativos y los detalles del aseguramiento a través de su cuenta en la red social X.

Un historial delictivo de más de tres décadas

Medios locales destacan que Laura “N” acumula cuatro ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México entre 1995 y 2021. Sus antecedentes incluyen tentativa de fraude y uso de documentos falsos en 1995, y posteriormente portación de arma de fuego, delitos contra la salud y fabricación e importación de objetos aptos para agredir en 2006, 2016 y 2021.

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Las manos de una mujer están esposadas, mostrando la situación de detención o arresto por parte de las autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese expediente representa más de 30 años de actividad delictiva documentada ante las autoridades capitalinas. Ninguna de las condenas anteriores interrumpió de forma definitiva su presunta participación en el narcomenudeo, de acuerdo con medos locales.

Situación jurídica en manos del Ministerio Público

Tras concluir los operativos, la detenida y todos los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público. Dicha instancia es la encargada de definir la situación jurídica de Laura “N” en las próximas horas e integrar la carpeta de investigación.

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Con esta detención, el Poder Judicial de la Ciudad de México iniciará el quinto proceso penal contra la imputada. El historial acumulado desde 1995 constituye el elemento central que los agentes ministeriales incorporarán al expediente, según medios locales.

La SSC-CDMX precisó que Laura “N” es considerada inocente en esta etapa del procedimiento. Así permanecerá hasta que un órgano jurisdiccional emita sentencia conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales.

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