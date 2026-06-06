Marco Verde vs David Camacho: todo lo que debes saber antes de la pelea

(José Luis Cruz / Infobae México)

A menos de dos años de su histórica medalla olímpica en París 2024, Marco Verde continúa construyendo su camino en el boxeo profesional.

El sinaloense volverá al cuadrilátero este sábado 6 de junio en Tijuana, donde enfrentará a David Camacho en una pelea que pondrá a prueba el progreso mostrado durante sus primeras presentaciones en el profesionalismo.

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El combate se realizará en el Auditorio Fausto Gutiérrez y representa una nueva oportunidad para que el mazatleco extienda el invicto que conserva desde su debut en el boxeo de paga.

Verde busca mantener el impulso tras un sólido inicio de carrera

(Foto / Alexander Ortiz)

El medallista olímpico llega a la función luego de superar a Alexander Moreno por decisión unánime en marzo pasado. Ese resultado le permitió alcanzar cinco victorias consecutivas sin conocer la derrota y reafirmar el buen momento que atraviesa desde que decidió dar el salto al profesionalismo.

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Su recorrido comenzó con un nocaut sobre Michel Polina en Arabia Saudita y posteriormente sumó triunfos frente a Cristian Montero, Sona Akale y Raphael Igbokwe, rivales que le han permitido acumular experiencia en distintos escenarios dentro y fuera de México.

Como parte de su preparación para este compromiso, Verde realizó un campamento en San Diego, California, bajo la dirección de Radamés Hernández y Rodolfo “Choncho” Morán, quienes han acompañado su desarrollo desde etapas anteriores de su carrera.

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David Camacho llega respaldado por un reciente campeonato internacional

(X / @BoxAzteca7)

Del otro lado estará David Camacho, pugilista mexiquense que registra ocho victorias y dos derrotas como profesional.

Además de contar con seis triunfos por nocaut, llega motivado tras conquistar en febrero el Campeonato Internacional Juvenil de la Organización Internacional de Boxeo (IBO), luego de imponerse al alemán Fedor Michel.

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La experiencia acumulada por Camacho convierte este enfrentamiento en uno de los desafíos más relevantes para Verde desde que inició su trayectoria profesional, en un duelo que servirá para medir el nivel competitivo del prospecto mexicano ante un rival con mayor recorrido en el circuito.

Dónde y cuándo ver la pelea

Fecha: Sábado 6 de junio de 2026

Hora: 22:00 horas (tiempo de Sinaloa)

Sede: Auditorio Fausto Gutiérrez, Tijuana, Baja California

Transmisión: Azteca 7