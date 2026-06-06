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Récord Guinness de La Ola en CDMX: Qué pasó hoy en Paseo de la Reforma

Desde las primeras horas de este sábado, miles de personas se congregaron a lo largo de Paseo de la Reforma para este evento

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CDMX busca romper el récord de la "Ola más grande del mundo". (Gobierno de la CDMX)

Este 6 de junio, la Ciudad de México convocó a los ciudadanos en uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad para realizar “La Ola Más Grande del Mundo”, en un intento de romper el Récord Guinness.

Desde las primeras horas de este sábado, miles de personas se congregaron a lo largo de Paseo de la Reforma para encontrar un buen lugar y ser parte de este único evento.

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Parte de las dinámicas prioritarias fue la coordinación de movimientos consecutivos y sincronizados de todos los participantes, con el objetivo de generar una ola masiva, tomando de referencia las que se realizan en los espectáculos deportivos, especialmente en los partidos de futbol.

¿CDMX rompió el Récord Guinness de “La Ola Más Grande del Mundo”?

La finalidad de esta actividad era buscar romper el Récord Guinness de la ola humana más grande del mundo, como parte de las celebraciones previas al Mundial 2026, que dará inicio el próximo 11 de junio en la capital del país.

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Representantes de la organización Guinness World Records formaron parte del evento para supervisar que se cumplieran con todos los protocolos internacionales en caso de establecer una nueva marca a nivel mundial.

Hasta el momento no se sabe si la CDMX logró conseguir su objetivo con esta dinámica, pero todos los presentes expresaron su euforia a días del comienzo de la Copa del Mundo con banderas, playeras y algunos otros objetos alusivos al futbol y la selección mexicana.

Algunas otras personas, optaron por vestimentas y maquillajes tradicionales, representando una de las festividades más importantes del país: Día de Muertos.

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