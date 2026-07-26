Caso Dafne Zapata Quintos: Quién es Jorge Luis “N” y los delitos que se le señalan

Fue detenido Jorge Luis N por el caso del feminicidio Dafne en escuela militarizada (especial)

La investigación por la muerte de Dafne Zapata Quintos, adolescente de 13 años que perdió la vida durante un campamento de verano en una academia militarizada de Ciudad Madero, dio un nuevo giro luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGE) informara la detención de Jorge Luis “N”, quien fungía como director y fundador de la Academia Militarizada Marina Doenitz.

La captura fue realizada en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez de control, quien encontró elementos suficientes para que el imputado enfrente un proceso penal por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio. Tras su detención, Jorge Luis “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica en las próximas audiencias.

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Este arresto representa un nuevo avance en uno de los casos que mayor indignación ha generado en Tamaulipas durante las últimas semanas, debido a las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento de la menor y a las denuncias realizadas por sus familiares.

¿Quién es Jorge Luis “N”?

Ficha de detención Jorge Luis N feminicidio Dafne Tamaulipas (foto: RND/SSPC)

Jorge Luis “N”, es el director y fundador de la Academia Militarizada Marina Doenitz, institución que durante más de tres décadas ha ofrecido cursos de disciplina militarizada y campamentos para menores de edad en Ciudad Madero.

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La información pública sobre su trayectoria señala que es arquitecto de profesión y cuenta con una maestría en Administración de Empresas.

Hasta el momento, no se ha acreditado públicamente que haya pertenecido a las Fuerzas Armadas ni que cuente con una trayectoria militar oficial.

Por igual, Jorge Luis N, mucho tiempo fue reconocido como “comandante” y utilizó uniforme militar en eventos oficiales y con padres de familia, hasta coincidió con el alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo en la conmemoración del 83 aniversario del Día de la Marina, realizado el 3 de junio de 2025.

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Mientras en la conferencia mañanera del 22 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que la Academia Militarizada Marina Doenitz no pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional por lo que la investigación por la muerte de Dafne Zapata correspondería a las autoridades de Tamaulipas, “es el gobierno del Estado el que debe hacer todas las investigaciones y revisar cómo están operando estos centros”, había declarado.

Tras conocerse la muerte de Dafne, el directivo sostuvo públicamente que la adolescente habría sufrido un desvanecimiento mientras se encontraba en el área de regaderas del campamento y negó que hubiera sido víctima de agresiones dentro de la institución.

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Sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones ministeriales y periciales, la Fiscalía decidió judicializar el caso y solicitar la orden de aprehensión en su contra por el delito de feminicidio.

Hasta ahora, las autoridades no han revelado de manera pública cuál habría sido la participación específica que se le atribuye al director dentro de los hechos investigados, información que será presentada durante el proceso judicial.

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La muerte de Dafne sigue bajo investigación

El caso de la muerte de Dafne Zapata en Tamaulipas llegó a los escritorios de la SEP. Crédito: Facebook

Dafne Zapata Quintos ingresó al campamento de verano organizado por la Academia Militarizada Marina Doenitz el pasado 13 de julio de 2026. Cuatro días después, la menor perdió la vida en circunstancias que inicialmente fueron reportadas como un accidente.

No obstante, la familia de la adolescente denunció que Dafne presentaba diversas lesiones físicas y aseguró que pudo haber sido víctima de maltrato mientras permanecía en el campamento.

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Las investigaciones realizadas por la Fiscalía llevaron a que el caso fuera reclasificado y actualmente se persiga como feminicidio, uno de los delitos más graves contemplados por el Código Penal.

La necropsia estableció que la causa del fallecimiento fue asfixia por sumersión, aunque las autoridades continúan integrando pruebas periciales, testimoniales y científicas para esclarecer completamente lo ocurrido.

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El caso ya suma dos personas detenidas

La joven de 18 años, que presuntamente está involucrada en el homicidio de Dafne Zapata Quintos, sería exalumna y auxiliar de la Academia Militarizada de Marina Doenitz. (Redes sociales)

La detención de Jorge Luis “N” ocurre apenas unos días después de que la Fiscalía ejecutara otra orden de aprehensión relacionada con el mismo caso.

Anteriormente fue detenida Danna Yanina “N”, una joven de 18 años que se desempeñaba como instructora auxiliar dentro de la academia y quien también enfrenta un proceso penal por su probable participación en el feminicidio de Dafne.

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Las autoridades estatales señalaron que las investigaciones permanecen abiertas y no descartan que puedan ejercerse nuevas acciones penales contra otras personas que laboraban o colaboraban en la institución durante el campamento de verano.

Familia exige justicia para Dafne

Un canal de YouTube llamado ExDoenitz acumula 7 videos de hace hasta 18 años en los que se observa a alumnos de la Academia Militarizada de Marina Doenitz recibiendo patadas, zapes y con la cabeza metida en inodoros. Las grabaciones resurgieron tras la muerte de Dafne Zapata Quintos. (Capturas de pantalla)

Desde que ocurrió el fallecimiento, los familiares de Dafne han exigido que se esclarezcan completamente los hechos y que todos los responsables enfrenten a la justicia.

La madre de la adolescente ha sostenido públicamente que su hija no murió por un accidente, sino que habría sido víctima de violencia mientras permanecía bajo el cuidado del personal de la academia.

El caso ha generado una amplia movilización social y múltiples llamados para revisar los protocolos de supervisión y seguridad en campamentos y escuelas militarizadas que reciben a menores de edad.

Organizaciones civiles y colectivos defensores de los derechos de la infancia también han solicitado que las investigaciones se desarrollen con perspectiva de género y con estricto apego a los derechos de las víctimas.

Fiscalía continuará con las investigaciones

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que continuará integrando la carpeta de investigación para esclarecer todas las circunstancias que rodearon la muerte de la adolescente.

Durante las próximas audiencias, el Ministerio Público presentará los datos de prueba reunidos hasta el momento para sustentar la imputación por feminicidio en contra de Jorge Luis “N”, mientras que la defensa podrá ejercer los recursos legales correspondientes.

La investigación permanece abierta y no se descarta que las autoridades hagan nuevas diligencias o detenciones por la muerte de Dafne Zapata Quintos, un caso que continúa conmocionando a Tamaulipas y al resto del país.