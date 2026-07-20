El Mayo Zambada busca no ser admirado por lo jóvenes: “En el narcotráfico no hay ganadores”

El cofundador del Cártel de Sinaloa permanecerá en una prisión de Estados Unidos hasta que muera. |Crédito: REUTERS/Jane Rosenberg

Luego de ser sentenciado a cadena perpetua y al decomiso de 15 mil millones de dólares, Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, podría pasar sus últimos días en una prisión con asistencia médica debido a los malestares físicos y mentales que lo aquejan a sus 76 años de edad.

En un hecho sin precedentes, y en lo que sería el primer caso de un líder criminal que acepta su culpabilidad en los delitos que se le imputan, Frank A. Pérez, abogado de “El Mayo”, detalló al medio Pie de Nota que la decisión fue exclusiva de su cliente y para “asumir la responsabilidad por sus actos”.

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El litigante también dijo que Zambada García quería dar un mensaje a los jóvenes al aceptar su culpabilidad y renunciar a la posibilidad de impugnar la sentencia en su contra, tal y como lo hizo durante la audiencia de este lunes 20 de julio, en la que pidió perdón por sus crímenes y llamó a las próximas generaciones para que “elijan un camino distinto a la violencia”.

“El Sr. Zambada espera que los jóvenes vean este caso como una advertencia, y no como algo digno de admiración”, aseguró el abogado al periodista Luis Chaparro.

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De solicitar su extradición a México a pedir que la violencia se detenga

Representación artística del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada (centro) en el tribunal de Nueva York el 20 de julio del 2026. A la izquierda un alguacil federal y a la derecha su abogado Frank Pérez. (Elizabeth Williams via AP)

Frank Pérez también dijo que hay una lección que deja el caso de “El Mayo” en la que destaca que el narcotráfico no trae cosas buenas a quienes se involucran en él.

“En el narcotráfico no hay ganadores. Destruye vidas, separa a las familias y, al final, conduce a la cárcel, la violencia o la muerte”, afirmó.

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Estas declaraciones concuerdan con lo dicho por parte del exlíder del Cártel de Sinaloa durante la audiencia de sentencia de este lunes en la Corte del Distrito Este de Nueva York, en la que fue presentado con un mono naranja de manga larga y con una camisa caqui de manga corta encima.

Sin esposas, y en un estado evidente de deterioro físico, Zambada García leyó una carta previo a escuchar su sentencia, en la que pidió perdón por sus crímenes y advirtió que la guerra debe finalizar, haciendo clara alusión a la disputa que mantienen las facciones de Los Chapitos y Los Mayos que integraban la organización criminal, pero que tras su secuestro y entrega a Estados Unidos por parte de Joaquín Guzmán López rompieron su alianza.

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Fotografía del exlíder del Cártel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, siendo detenido por agentes federales, junto a una aeronave Beechcraft King Air —utilizada en julio de 2024 para trasladar a Estados Unidos a Zambada y a Joaquín Guzmán López, hijo del notorio narcotraficante "El Chapo" Guzmán. REUTERS/Paul Ratje

“Asumo la responsabilidad por mi papel en todo esto y pido disculpas a todos los que han sufrido o han sido afectados por mis acciones”, fue una de las frases dichas por el narco mexicano, de acuerdo con reportes del periodista Arturo Ángel.

Además, dijo aceptar la responsabilidad de sus actos debido a que: “No hay justificación para lo que hice. Acepto el castigo que voy a recibir. No hay compensación por ello. Lamento mucho el daño causado”.

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“El Mayo” también advirtió que “la violencia debe acabar en México. Se pierden demasiadas vidas, se destrozan familias, se arrastra a los jóvenes a una vida sin futuro”, comentó.

Como parte de su discurso, mencionó que “nadie ganará esta guerra”, en un contexto en el que su captura, ocurrida el 25 de julio de 2024, provocó el quiebre del Cártel de Sinaloa.

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Una bolsa de pruebas y unos aperitivos mexicanos se encuentran en la cabina de un avión Beechcraft King Air —utilizado en julio de 2024 para trasladar a Estados Unidos a los líderes de cártel Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo del notorio narcotraficante "El Chapo" Guzmán—, expuesto en el War Eagles Air Museum en calidad de préstamo del FBI, en Santa Teresa, Nuevo México, EE. UU., el 9 de julio de 2026. REUTERS/Paul Ratje

Y es que datos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa refieren que desde el 1 de septiembre de 2024 (mes en el que estalló la guerra) al 21 de junio de 2026 se han registrado un total de 3 mil 889 personas desaparecidas.

Sin embargo, María Isabel Cruz Bernal, fundadora del colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras, dijo en entrevista con Infobae México que ellas han contabilizado en el mismo periodo entre 5 mil 900 y 6 mil desaparecidos, datos que contemplan a familias que no denuncian por miedo a represalias; es decir, casi el doble de víctimas.

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Hasta junio de 2026, la Fiscalía del Estado ha contabilizado un total de 2 mil 951 homicidios dolosos; mientras que el medio local Noroeste ha registrado en el mismo periodo 3 mil 489 casos.

Fotografía de archivo de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg del juez Brian Cogan (d) frente al narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada, en el Tribunal Federal de Brooklyn, en Nueva York (NY, EE.UU.). EFE/Jane Rosenberg

Aunque no se refirió directamente a la guerra que mantiene su hijo Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flato”, con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, “El Mayo” hizo un llamado a las próximas generaciones de jóvenes para que “elijan un camino distinto a la violencia”.

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Ismael Zambada García permanecerá recluido en un penal de Estados Unidos, el cual deberá definirse más adelante, aunque el juez Brian Cogan aceptó recomendar que sea enviado a una cárcel con asistencia médica, por lo que podría pasar el resto de sus días con una mejor calidad de vida.