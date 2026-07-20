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Sheinbaum abandera a la Delegación Mexicana de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

 Juan Manuel Celaya y compartió el honor de portar la bandera con Gabriela Rodríguez

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La Delegación Mexicana recibió el pabellón nacional en una ceremonia realizada en Palacio Nacional, marcando el inicio de su camino rumbo a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe (captura de pantalla)
La Delegación Mexicana recibió el pabellón nacional en una ceremonia realizada en Palacio Nacional, marcando el inicio de su camino rumbo a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe (captura de pantalla)

La Delegación Mexicana recibió el pabellón nacional en una ceremonia realizada en Palacio Nacional, marcando el inicio de su camino rumbo a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe. Cerca de 700 atletas integran el grupo que buscará extender el dominio de México en el medallero regional.

En esta ocasión, Juan Manuel Celaya, clavadista y medallista olímpico en París 2024, compartió el honor de portar la bandera con Gabriela Rodríguez, especialista en tiro. Ambos han alcanzado la distinción de subcampeones mundiales en sus respectivas disciplinas, simbolizando el esfuerzo conjunto de la delegación.

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Ceremonia y objetivos de la delegación mexicana

La ceremonia de abanderamiento, presidida por Claudia Sheinbaum Pardo confirió a los seleccionados la responsabilidad oficial de representar al país en este evento deportivo. Los atletas recibieron el encargo en un acto que subraya la importancia de la representación nacional y la continuidad de una tradición histórica.

Cabe indicar que en la ceremonia también estuvieron María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), y Rommel Pacheco, Director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de México.

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La Delegación Mexicana recibió el pabellón nacional en una ceremonia realizada en Palacio Nacional, marcando el inicio de su camino rumbo a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe
La Delegación Mexicana recibió el pabellón nacional en una ceremonia realizada en Palacio Nacional, marcando el inicio de su camino rumbo a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe

¿Cuándo inician los Juegos Centroamericanos y del Caribe?

El inicio de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe está marcado para el viernes 24 de julio, con una ceremonia inaugural que se realizará en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, situado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. El acto comenzará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, abriendo oficialmente la competencia regional de mayor tradición en el continente.

“Representar a México es algo único. Piensen en nuestra historia. Muy pocos países en el mundo tienen la historia que tenemos. Ustedes representan a México y lo hacen con un orgullo extraordinario”, comentó la presidenta en parte de su discurso.

En este centenario de los Juegos, 37 países de la región estarán presentes, consolidando el carácter integrador del certamen. La delegación mexicana estará formada esta vez por 646 deportistas: 332 hombres y 314 mujeres. Este contingente participará en la mayor parte de las 40 disciplinas programadas, que incluyen desde ajedrez y atletismo, hasta deportes electrónicos y surf.

La Delegación Mexicana recibió el pabellón nacional en una ceremonia realizada en Palacio Nacional, marcando el inicio de su camino rumbo a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe
La Delegación Mexicana recibió el pabellón nacional en una ceremonia realizada en Palacio Nacional, marcando el inicio de su camino rumbo a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe

Atletas mexicanos a seguir en los Juegos Centroamericanos

La delegación mexicana que competirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe cuenta con figuras destacadas en distintas disciplinas, llamadas a ser protagonistas durante el certamen. La atención estará puesta en varios nombres que han demostrado solidez y resultados a nivel internacional.

Entre los atletas del atletismo, sobresalen Alegna González, Alejandra Ortega y Erick Portillo, quienes han sumado experiencia en competencias de alto nivel. A ellos se suma Uziel Muñoz, especialista en pruebas de campo, que busca consolidar su trayectoria con nuevos logros para el país.

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Equipos nacionales de polo acuático fueron los primeros en partir hacia tierras dominicanas.
Equipos nacionales de polo acuático fueron los primeros en partir hacia tierras dominicanas. (X / Comité Olímpico Mexicano )

En tiro con arco, la dupla formada por Alejandra Valencia y Angela Ruiz centrará muchas expectativas, dado el historial de México en esta disciplina. En tiro deportivo, Gabriela Rodríguez representa una de las cartas fuertes, respaldada por su trayectoria en campeonatos mundiales.

Los clavados tendrán representación de primer nivel con Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya, ambos reconocidos por sus resultados recientes y su presencia en podios internacionales. En el remo, Kenia Lechuga destaca por su constancia y capacidad de adaptación a diferentes escenarios.

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