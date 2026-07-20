Euro hoy en México: cotización de cierre del 20 de julio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,9 pesos mexicanos, registrando una disminución del -0,68% en comparación con el precio de 20,04 pesos de la jornada previa, según Dow Jones.
En la última semana, el euro registró un descenso del 0,17%, mientras que su evolución interanual muestra una caída del 7,93%.
El tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días. Actualmente, la volatilidad se sitúa en un 5,83%, superior a la volatilidad de referencia del 5,62%, lo que indica un aumento en la inestabilidad del mercado.
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