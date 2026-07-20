Esta es la calidad del aire en CDMX y Edomex este lunes 20 de julio: reporte completo por alcaldías y municipios

Antes de salir a la calle, consulta el reporte de la calidad del aire, así como la intensidad de los Rayos Ultra Violeta, en la Ciudad de México y zona conurbada del Estado de México.
La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México da a conocer cada hora el estado del oxígeno en la Zona Metropolitana del Valle de México.
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Junto con el reporte, las autoridades capitalinas comparten una serie de recomendaciones sobre las actividades al aire libre para la población en general y en particular para grupos sensibles.
Con los resultados del estado del aire, también se pueden aplicar medidas como la Contingencia Ambiental y el Doble Hoy no Circula.
Este es el reporte de las 15:00 horas de la calidad del aire de este 20 de julio para el Valle de México.
Calidad del aire en CDMX y Edomex
El índice Aire y Salud del gobierno de la capital del país informó que la calidad del aire es “Mala” este lunes en la Ciudad de México y el Estado de México.
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Esto quiere decir que el riesgo para la salud es “Alto” para los ciudadanos que realicen actividades al aire libre, sobre todo para grupos sensibles.
En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta se alcanzó un nivel 6, esto significa que "necesita protección" frente a la intensidad del sol.
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En este sentido, las autoridades de la Ciudad de México publicaron las siguientes recomendaciones:
Se requiere protección contra los daños por radiación solar UV.
Usa ropa de algodón de manga larga, sombrero y gafas con filtro UV.
Aplica un protector solar con FPS de 30+.
Procura permanecer en la sombra o en interiores.
Dónde se respira el peor oxígeno del Valle de México
La Dirección de Monitoreo Atmosférico cuenta con 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, de acuerdo con el último reporte.
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Tlalpan (AJM): Sin datos o en mantenimiento
Benito Juárez (BJU): Mala
Azcapotzalco (CAM): Aceptable
Coyoacán (CCA): Mala
Cuajimalpa (CUA): Mala
Gustavo A. Madero (GAM): Aceptable
Cuauhtémoc (HGM): Aceptable
Iztacalco (IZT): Aceptable
Venustiano Carranza (MER): Aceptable
Miguel Hidalgo (MGH): Aceptable
Álvaro Obregón (PED): Aceptable
Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento
Iztapalapa (SAC): Aceptable
Tláhuac (TAH): Mala
Coyoacán (UAX): Aceptable
Iztapalapa (UIZ): Mala
En tanto en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en el Estado de México, la calidad del aire es la siguiente:
Atizapán (ATI): Aceptable
Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento
Cuautitlán Izcalli (CUT): Aceptable
Naucalpan (FAC): Sin datos o en mantenimiento
Nezahualcóyotl (FAR): Sin datos o en mantenimiento
Ecatepec (LLA): Aceptable
Anexo de Tlalnepantla (LPR): Sin datos o en mantenimiento
Nezahualcóyotl (NEZ): Sin datos o en mantenimiento
Ecatepec (SAG): Sin datos o en mantenimiento
Tlalnepantla (TLA): Buena
Tultitlán (TLI): Buena
Coacalco (VIF): Sin datos o en mantenimiento
Ecatepec (XAL): Sin datos o en mantenimiento
Es importante mencionar que en el listado se repiten algunos municipios y alcaldías debido a que tienen más de una estación de monitoreo atmosférico.
La calidad del aire en CDMX
México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.
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El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.
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