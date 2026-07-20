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“El Mayo” Zambada está muy enfermo: juez reconoce que el narco mexicano está al borde del deterioro cognitivo

Durante la audiencia en Nueva York, el magistrado Brian Cogan recomendó a la Oficina Federal de Prisiones tomar en cuenta su estado de salud y enviarlo a un centro penitenciario con atención médica especializada

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Ismael “El Mayo” Zambada llegó este lunes a una corte de Nueva York para recibir una sentencia de cadena perpetua. (Crédito: AP)
Ismael “El Mayo” Zambada llegó este lunes a una corte de Nueva York para recibir una sentencia de cadena perpetua. (Crédito: AP)

Ismael “El Mayo” Zambada llegó este lunes a una corte de Nueva York para recibir una sentencia de cadena perpetua, en una audiencia en la que el juez Brian Cogan reconoció el deterioro físico y cognitivo que enfrenta el histórico líder del Cártel de Sinaloa y recomendó que su estado de salud sea tomado en cuenta durante su reclusión.

Durante la sesión en la Corte del Distrito Este de Nueva York, —en la que estuvo presente el periodista Arturo Ángel, de quien se retoman las declaraciones del capo—, el magistrado señaló que tanto la Fiscalía estadounidense como la defensa de Zambada García coincidieron en que presenta problemas de salud.

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Cogan hizo referencia a información médica incluida en el memorando de sentencia presentado por los abogados del narcotraficante —cuyos detalles permanecen bajo reserva—, para señalar que se encuentra a punto de avanzar hacia un deterioro cognitivo.

El juez explicó que recomendará a la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) que el narcotraficante sea enviado a un centro penitenciario con atención médica especializada, una petición que había sido planteada por su defensa ante los padecimientos físicos y mentales que enfrenta.

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Aunque los detalles de sus enfermedades permanecen clasificados, durante la audiencia quedó establecido que Zambada presenta afectaciones físicas y cognitivas de carácter progresivo. Esa condición fue considerada por el juez al momento de emitir su recomendación sobre el lugar donde deberá cumplir su condena.

Así de desarrolló la audiencia de sentencia

La condición de salud del cofundador del Cártel de Sinaloa fue evidente durante el desarrollo de la audiencia. Zambada ingresó a la sala caminando por su propio pie, aunque con dificultad y cojeando. Vestía un uniforme naranja de manga larga con una camisa caqui de manga corta encima y avanzó hasta su lugar sin esposas.

Al entrar, saludó a los presentes con un “buenas tardes”, aun cuando la audiencia todavía se desarrollaba por la mañana. Después, al momento de sentarse, soltó la expresión: “Ay cabrón”, una frase que reflejó la dificultad física que le representaba realizar ese movimiento.

Durante la sesión también mostró problemas para escuchar y comprender algunas intervenciones, incluso con el apoyo de un traductor. En un momento solicitó al intérprete que hablara más despacio para poder seguir el desarrollo de la audiencia.

Antes de escuchar la sentencia, Zambada leyó una carta ante el tribunal en la que asumió la responsabilidad por su papel dentro de las actividades criminales del Cártel de Sinaloa y pidió disculpas a las personas afectadas por sus acciones.

“Asumo la responsabilidad por mi papel en todo esto y pido disculpas a todos los que han sufrido o han sido afectados por mis acciones”, expresó.

El narcotraficante también aseguró que no existía justificación para sus actos y afirmó que aceptaba el castigo impuesto por la justicia estadounidense.

“No hay justificación para lo que hice. Acepto el castigo que voy a recibir. No hay compensación por ello. Lamento mucho el daño causado”, señaló durante su intervención.

Llama a que cesen los enfrentamientos en México: “Nadie ganará esta guerra”

En su mensaje, Zambada sostuvo que la violencia había sido la única realidad que conoció desde su infancia y lanzó un llamado para que terminen los enfrentamientos en México.

“La violencia debe acabar en México. Se pierden demasiadas vidas, se destrozan familias, se arrastra a los jóvenes a una vida sin futuro. Nadie ganará esta guerra”, afirmó.

La captura de Zambada, quien durante décadas fue considerado uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa y nunca había sido detenido en México, ocurrió el 25 de julio de 2024. Su traslado a Estados Unidos provocó una ruptura dentro de la organización criminal entre las facciones identificadas como Los Chapitos y Los Mayos, conflicto que derivó en una escalada de violencia en Sinaloa.

Tras la audiencia, autoridades estadounidenses destacaron la sentencia como un golpe contra la estructura criminal. El administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance C. Cole, afirmó que la condena no representa el fin de las investigaciones contra el Cártel de Sinaloa.

“Ya seas un narcotraficante o un funcionario gubernamental corrupto, la DEA va tras de ti”, declaró Cole durante una conferencia de prensa.

El funcionario sostuvo que Zambada ayudó durante décadas a dirigir una organización señalada por Estados Unidos por tráfico de drogas, corrupción y violencia, y aseguró que la agencia continuará persiguiendo a los líderes criminales que representen una amenaza para ese país.

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