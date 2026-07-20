Multan e inhabilitan a Bernabeu México por presentar información falsa en licitación de Dos Bocas

Buen Gobierno refuerza la vigilancia en las contrataciones públicas y sanciona prácticas que vulneran la transparencia. REUTERS/Luis Manuel López

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso una multa de 2 millones 36 mil 520 pesos e inhabilitó por 16 meses y 24 días a la empresa Bernabeu México, S.A. de C.V., luego de determinar que presentó información falsa durante un procedimiento de contratación relacionado con la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Dos Bocas.

La dependencia informó que la sanción impide a la compañía participar, ya sea de manera directa o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal durante el periodo establecido.

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La resolución fue notificada a la empresa el 9 de julio de 2026 y este 20 de julio fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, con lo que la medida entró en el ámbito público y quedó formalmente registrada.

Información falsa en licitación de ASIPONA Dos Bocas derivó en la sanción

De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la empresa incurrió en irregularidades durante su participación en la Licitación Pública Nacional Electrónica LA-13-J2P-013J2P001-N-14-2025, convocada por la ASIPONA Dos Bocas.

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El procedimiento tenía como objetivo contratar el Servicio Integral de Limpieza y Servicios Generales para edificios administrativos, áreas operativas, el Centro de Control de Tráfico Marítimo y espacios comunes del sistema portuario.

La investigación concluyó que Bernabeu México presentó 61 constancias de capacitación con las que buscó acreditar la experiencia del personal que prestaría el servicio, documentos que fueron considerados información falsa dentro del procedimiento de contratación.

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¿Qué implica la sanción contra Bernabeu México?

Además del pago de la multa económica, la empresa fue incorporada al Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, registro que concentra a personas físicas y morales impedidas para contratar con dependencias y entidades del Gobierno de México.

La multa asciende a 2 millones 36 mil 520 pesos .

La inhabilitación tendrá una duración de 16 meses y 24 días .

La sanción deriva de la presentación de información falsa en una licitación pública .

El procedimiento correspondía a un contrato para servicios de limpieza y mantenimiento en ASIPONA Dos Bocas .

La empresa quedó inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, por lo que no podrá participar en nuevas contrataciones federales durante el periodo establecido.

Empresa aún puede impugnar la resolución administrativa

La Secretaría precisó que las medidas fueron determinadas conforme a la legislación vigente y tomando en cuenta criterios de proporcionalidad y la gravedad de la conducta detectada.

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Asimismo, aclaró que Bernabeu México conserva el derecho de impugnar la resolución mediante los recursos legales correspondientes.

En caso de que la empresa decida recurrir la sanción, la dependencia señaló que defenderá la legalidad de la resolución por considerar que fue emitida con apego al marco jurídico y en protección del interés público.

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Buen Gobierno reafirma combate a la corrupción en compras públicas

Con este caso, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sostuvo que busca fortalecer los mecanismos de vigilancia en los procesos de contratación gubernamental y garantizar que las empresas participantes cumplan con los requisitos establecidos por la ley.

La dependencia reiteró que las adquisiciones públicas deben desarrollarse bajo principios de legalidad, transparencia e integridad, por lo que la presentación de documentación falsa constituye una falta que puede derivar en sanciones económicas y administrativas.

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Finalmente, la autoridad enfatizó que las acciones emprendidas forman parte de su estrategia para proteger el correcto uso de los recursos públicos y asegurar condiciones de competencia equitativas entre los proveedores del Gobierno federal.

En ese sentido, subrayó que intentar obtener contratos mediante información falsa tiene consecuencias legales y administrativas, al tiempo que refrendó su compromiso de mantener una política de cero tolerancia frente a prácticas que vulneren la transparencia en las compras públicas.

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