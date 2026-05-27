México

Frente frío fuera de temporada se aproximará al noroeste de México; se prevén lluvias fuertes en CDMX, Edomex y 10 estados más

Aunque el país mantiene una onda de calor activa en varias regiones, el SMN advirtió condiciones de inestabilidad atmosférica que favorecerán las bajas temperaturas

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Varias personas se cubren con abrigos y bufandas mientras un frente frío fuera de temporada afecta el noroeste de México (Imagen Ilustrativa Infobae)
Varias personas se cubren con abrigos y bufandas mientras un frente frío fuera de temporada afecta el noroeste de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un frente frío fuera de temporada comenzará a aproximarse al noroeste de México, mientras diversos sistemas meteorológicos mantendrán condiciones para lluvias fuertes, descargas eléctricas, caída de granizo y fuertes rachas de viento en gran parte del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La dependencia señaló que durante este miércoles se esperan lluvias fuertes en la Ciudad de México, Estado de México y otras 10 entidades, además de precipitaciones intensas en regiones del centro y sureste mexicano.

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Frente frío fuera de temporada

Aunque actualmente el país mantiene un ambiente caluroso y una onda de calor activa en diversas regiones, el SMN advirtió sobre la aproximación de un frente frío fuera de temporada, fenómeno poco común durante esta época del año.

Este sistema interactuará con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, corrientes en chorro, una vaguada en altura y el desplazamiento de la onda tropical número 2 sobre el Golfo de Tehuantepec.

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La combinación de estos factores favorecerá condiciones de inestabilidad atmosférica y lluvias en distintas regiones del territorio nacional.

¿Por qué hay Frente frío fuera de temporada?

Aunque puede parecer inusual hablar de un frente frío fuera de temporada en plena etapa de calor, especialistas explican que estos sistemas todavía pueden presentarse durante los meses de abril y mayo, debido a que la temporada de frentes fríos en México no termina de manera abrupta con el invierno. De hecho, algunos sistemas frontales continúan desplazándose incluso cuando ya inició la transición hacia la temporada de lluvias.

Un frente frío ocurre cuando una masa de aire frío desplaza a una masa de aire cálido, generando cambios en temperatura, vientos y precipitaciones. Cuando estos sistemas interactúan con otros fenómenos atmosféricos —como vaguadas, corrientes en chorro, humedad proveniente del Pacífico y Golfo de México u ondas tropicales— pueden provocar lluvias intensas y tormentas, incluso en periodos de altas temperaturas.

En este caso, el propio SMN indicó que el sistema se combinará con una circulación ciclónica en niveles altos, una vaguada atmosférica y la onda tropical número 2, lo que favorecerá la inestabilidad y el aumento de lluvias en distintas regiones del país.

Estados que tendrán lluvias fuertes este miércoles

El SMN informó que las precipitaciones más intensas se concentrarán en zonas del centro, noreste y sureste del país.

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

  • Puebla (sureste)
  • Veracruz (centro)
  • Oaxaca (norte y suroeste)
  • Chiapas (norte, centro y este)

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Tabasco

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

  • San Luis Potosí
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Guerrero
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Las autoridades detallaron que las lluvias podrían presentarse con descargas eléctricas, granizo y rachas muy fuertes de viento, por lo que se recomienda tomar precauciones.

CDMX y Edomex también esperan lluvias y fuertes

La Ciudad de México y el Estado de México se encuentran entre las entidades con pronóstico de lluvias fuertes durante este miércoles.

Además, ambas entidades podrían registrar rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora, condiciones que podrían provocar caída de ramas, árboles o anuncios publicitarios.

Persistirá onda de calor con temperaturas de hasta 45 grados

Pese al incremento de lluvias, el calor continuará dominando en gran parte del país.

Las temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius se prevén en:

  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca

Mientras tanto, estados como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo podrían alcanzar temperaturas de entre 35 y 40 grados.

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