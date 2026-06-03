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INE prestará su estacionamiento para invitados VIP de la FIFA durante todo el Mundial 2026

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, confirmó que el estacionamiento del organismo será utilizado por la FIFA para resguardar vehículos oficiales

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Guadalupe Taddei, presidenta del INE informó que el estacionamiento del instituto será usado para unidades de la FIFA durante el Mundial 2026 (FOTO: CORTESÍA INE/CUARTOSCURO.COM)
Guadalupe Taddei, presidenta del INE informó que el estacionamiento del instituto será usado para unidades de la FIFA durante el Mundial 2026 (FOTO: CORTESÍA INE/CUARTOSCURO.COM)

El estacionamiento del Instituto Nacional Electoral (INE) será utilizado como centro logístico para el traslado de invitados VIP, árbitros, entrenadores y funcionarios relacionados con la FIFA durante el Mundial 2026, confirmó la presidenta del organismo, Guadalupe Taddei.

La medida forma parte de los preparativos que se realizan rumbo a la Copa del Mundo que organizarán de manera conjunta México, Estados Unidos y Canadá, y que tendrá a la Ciudad de México como una de sus principales sedes.

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En entrevista con Milenio, Taddei explicó que las instalaciones del INE fueron consideradas debido a las condiciones de seguridad y vigilancia permanente con las que cuenta el organismo electoral.

“Van a estar los camiones de la FIFA, entrenadores, árbitros, estarán llegando a este lugar, aquí se instalarán en sus lugares”, señaló la consejera presidenta.

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El acuerdo contempla todo el periodo del Mundial

Así luce el estadio de cara al inicio del torneo de la FIFA (X/ @MXESTADIOS)
Las unidades trasladarán a personal de la FIFA e invitados de sus hoteles al estadio Ciudad de México (X/ @MXESTADIOS)

De acuerdo con la titular del INE, el uso del estacionamiento no se limitará únicamente a los días en los que se celebren partidos en la capital del país, sino que permanecerá disponible durante toda la duración del torneo internacional.

“Eso es durante todo el Mundial, no es solo durante los días de juego”, afirmó Taddei al detallar el alcance del acuerdo alcanzado con los organizadores del evento deportivo.

La decisión ha generado interés debido a que el inmueble del INE se encuentra en una ubicación estratégica dentro de la Ciudad de México y cuenta con infraestructura de seguridad que permite el resguardo de vehículos y personal relacionado con la justa mundialista.

FIFA modificó su plan de transporte por limitaciones de espacio

Inicialmente, los organizadores contemplaban utilizar alrededor de 350 camiones para movilizar a delegaciones, equipos, árbitros y personal vinculado al torneo.

Sin embargo, tras realizar evaluaciones de capacidad, se determinó que el estacionamiento del INE únicamente podía albergar cerca de 18 unidades de gran tamaño, por lo que el esquema de movilidad tuvo que ser replanteado.

Ante esta situación, la FIFA optó por sustituir los camiones por aproximadamente 150 camionetas que serán destinadas al traslado de invitados especiales, funcionarios y personal acreditado.

La modificación permitirá optimizar el espacio disponible y mantener las condiciones de seguridad requeridas para una competencia de talla internacional.

Personal del INE trabaja bajo modalidad ‘Home Office’

Grupo de personas frente al edificio del Instituto Nacional Electoral, con el escudo nacional y el nombre de la institución en letras doradas sobre pared magenta
El INE reafirma su compromiso de seguir impulsando la participación activa y plena de las mujeres

Como parte de los ajustes operativos para facilitar el uso de las instalaciones, parte del personal del INE se encuentra laborando bajo esquemas de trabajo a distancia o ‘Home Office’.

La medida busca garantizar que las actividades administrativas del organismo continúen desarrollándose sin afectar la logística prevista para el Mundial 2026.

Además, se destacó que el sistema de vigilancia permanente del inmueble representa una ventaja para los requerimientos de seguridad establecidos por la FIFA.

Mundial 2026 intensifica preparativos en México

La Ciudad de México concentrará la atención del mundo entero con el partido inaugural del Mundial 2026 entre mexicanos y sudafricanos. (Composición Raúl A. González/Infobae México)
La Ciudad de México concentrará la atención del mundo entero con el partido inaugural del Mundial 2026 entre mexicanos y sudafricanos. (Composición Raúl A. González/Infobae México)

A nueve días del arranque de la Copa del Mundo 2026, diversas dependencias federales y locales continúan afinando detalles logísticos para garantizar el éxito del evento.

La utilización de espacios gubernamentales para apoyar la operación del torneo refleja la magnitud de la organización requerida para recibir a miles de visitantes nacionales e internacionales.

México será uno de los tres países anfitriones del Mundial 2026 y la Ciudad de México albergará partidos de la fase inicial, además de actividades relacionadas con la competencia, por lo que la coordinación entre autoridades y organizadores se ha convertido en una prioridad.

Con esta decisión, el INE se suma a las instituciones que colaborarán en la logística del evento deportivo más importante del planeta, facilitando espacios que contribuirán al traslado y atención de personal clave de la FIFA durante toda la competencia.

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