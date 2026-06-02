México

Pagos Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios cobran su dinero del lunes 1 al viernes 5 de junio

La entrega de recursos se efectúa directamente a cada beneficiario mediante la tarjeta del Bienestar

Guardar
Google icon
El periodo de pagos correspondiente al bimestre mayo-junio comenzó el lunes pasado para todos los beneficiarios de continuidad de la Beca Rita Cetina.
El periodo de pagos correspondiente al bimestre mayo-junio comenzó el lunes pasado para todos los beneficiarios de continuidad de la Beca Rita Cetina.

El periodo de pagos correspondiente al bimestre mayo-junio comenzó el lunes pasado para todos los beneficiarios de continuidad de la Beca Rita Cetina.

Cabe indicar que la entrega de recursos se efectúa directamente a cada beneficiario mediante la tarjeta del Bienestar, siguiendo un calendario que utiliza como criterio la letra inicial de la CURP de cada persona, sin la intervención de terceros.

PUBLICIDAD

Los padres de familia reciben 1,900 pesos bimestrales y 700 pesos adicionales por cada alumno extra registrado durante los 10 meses que dura el ciclo escolar.

Madres hacen fila para recibir tarjetas de programas sociales en un parque, con mesas, banners oficiales y una niña junto a su madre.
Madres de familia hacen fila para recoger sus tarjetas de programas sociales del Banco del Bienestar y Beca Rita Cetina en Parque Tezozomoc, Azcapotzalco, Ciudad de México, bajo un cielo nublado matutino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué beneficiarios cobran la Beca Rita Cetina del lunes 1 al viernes 5 de junio?

De acuerdo con el calendario oficial, los beneficiarios que cobran el pago de la Beca Rita Cetina del lunes 1 al viernes 5 de junio son aquellos cuyo primer apellido inicia con las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L.

PUBLICIDAD

Beneficiarios que cobran la beca del lunes 1 al viernes 5 de junio

  • Lunes 1: A, B
  • Martes 2: C
  • Miércoles 3: D, E, F
  • Jueves 4: G
  • Viernes 5: H, I, J, K, L

En la próxima semana, los depósitos se realizarán a quienes tengan una CURP que comience con las letras M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y o Z, con lo que concluirá el proceso de dispersión de pagos.

  • Lunes 8: M
  • Martes 9: N, Ñ, O, P, Q
  • Miércoles 10: R
  • Jueves 11: S
  • Viernes 12: T, U, V, W, X, Y, Z
Los pagos de la Beca Rita Cetina se distribuirán del 1 al 12 de junio de forma ordenada (X@Julio_LeonT)
Los pagos de la Beca Rita Cetina se distribuirán del 1 al 12 de junio de forma ordenada (X@Julio_LeonT)

Formas de saber si ya me llegó el depósito

El saldo se puede consultar a través de los cajeros automáticos del Banco Bienestar. Otra alternativa consiste en descargar la app del Banco Bienestar y revisar el saldo de la cuenta vinculada.

Asimismo, se puede utilizar el Buscador de Estatus accediendo a buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ y proporcionando la CURP. También existe la opción de comunicarse al 800 900 2000, donde se solicita ingresar los 16 dígitos de la tarjeta para obtener información sobre el pago.

Imagen 6AU67EXLBRD4HDPR3V5PIFVXG4

Finalmente, para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León. Además, para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas

Temas Relacionados

Beca Rita Cetinapagosdepósitosjunio2026BecasBecas del BienestarProgramas socialesProgramas del Bienestarmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El peinado que millones de mujeres usan a diario es una de las causas más frecuentes de alopecia

El peinado que te haces cada mañana puede estar destruyendo tus folículos de forma silenciosa e irreversible

El peinado que millones de mujeres usan a diario es una de las causas más frecuentes de alopecia

Pastel de manzana vegano: la receta casera que conquista por su sabor y sencillez

Una propuesta dulce y aromática que combina ingredientes accesibles con una preparación práctica para disfrutar en cualquier ocasión

Pastel de manzana vegano: la receta casera que conquista por su sabor y sencillez

Euro hoy en México: cotización de apertura del 2 de junio

La moneda europea ha registrado un retroceso respecto a la jornada anterior

Euro hoy en México: cotización de apertura del 2 de junio

Latin Lover defiende a Aracely Arámbula por proteger privacidad de su hijo con Luis Miguel: “Se preocupa”

El luchador fue contundente con su postura sobre Miguel Gallego

Latin Lover defiende a Aracely Arámbula por proteger privacidad de su hijo con Luis Miguel: “Se preocupa”

El reto de criar en equipo: por qué el diálogo es clave para el desarrollo de los hijos

Uno de los principales puntos de conflicto tiene que ver con la distribución de las tareas del hogar y la organización de rutinas

El reto de criar en equipo: por qué el diálogo es clave para el desarrollo de los hijos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es “El Gabito” o “El 80″ según los narcocorridos, el operador de Los Chapitos detenido en Mazatlán

Quién es “El Gabito” o “El 80″ según los narcocorridos, el operador de Los Chapitos detenido en Mazatlán

Detienen en Mazatlán a “El Gabito” o “El 80”, líder regional de Los Chapitos en la zona sur de Sinaloa

Seis meses de vigilancia, una tienda de fachada y más de una tonelada de cocaína: los detalles del narcotúnel del CJNG en Tijuana-San Diego

Quién es Katherine Polk, la jueza que será clave en el caso contra Gerardo Mérida Sánchez en EEUU

Dan más de 100 años de prisión a dos hombres por homicidio en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Latin Lover defiende a Aracely Arámbula por proteger privacidad de su hijo con Luis Miguel: “Se preocupa”

Latin Lover defiende a Aracely Arámbula por proteger privacidad de su hijo con Luis Miguel: “Se preocupa”

Ángela Aguilar desmiente fecha de su boda en Roma: el anillo de oro rosa que lució sería regalo de aniversario de Christian Nodal

Emiliano Aguilar detalla su distanciamiento familiar después del matrimonio de Pepe Aguilar con Aneliz Alcalá

Ángela Aguilar revela video inédito de su participación junto a Christian Nodal en la Plaza de Toros

Ángela Aguilar y Nodal desatan burlas: aseguran que le copiaron su entrada a Cazzu con Bad Bunny

DEPORTES

¿Quiénes serán los rivales del Toluca en la Copa Intercontinental 2026?

¿Quiénes serán los rivales del Toluca en la Copa Intercontinental 2026?

Alegna González consigue el bicampeonato dentro del Gran Premio de Marcha en Madrid

Accidentado paisaje alrededor del Estadio Ciudad de México a días del Mundial 2026: obras a contrarreloj, anuncios sancionados y comerciantes que resisten

La otra cara del Mundial 2026, los vecinos del Azteca resisten a las obras y afectaciones

Cómo funciona la nueva aplicación de la FIFA para descargar tus entradas del Mundial 2026