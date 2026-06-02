Pagos Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios cobran su dinero del lunes 1 al viernes 5 de junio

El periodo de pagos correspondiente al bimestre mayo-junio comenzó el lunes pasado para todos los beneficiarios de continuidad de la Beca Rita Cetina.

El periodo de pagos correspondiente al bimestre mayo-junio comenzó el lunes pasado para todos los beneficiarios de continuidad de la Beca Rita Cetina.

Cabe indicar que la entrega de recursos se efectúa directamente a cada beneficiario mediante la tarjeta del Bienestar, siguiendo un calendario que utiliza como criterio la letra inicial de la CURP de cada persona, sin la intervención de terceros.

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Los padres de familia reciben 1,900 pesos bimestrales y 700 pesos adicionales por cada alumno extra registrado durante los 10 meses que dura el ciclo escolar.

Madres de familia hacen fila para recoger sus tarjetas de programas sociales del Banco del Bienestar y Beca Rita Cetina en Parque Tezozomoc, Azcapotzalco, Ciudad de México, bajo un cielo nublado matutino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué beneficiarios cobran la Beca Rita Cetina del lunes 1 al viernes 5 de junio?

De acuerdo con el calendario oficial, los beneficiarios que cobran el pago de la Beca Rita Cetina del lunes 1 al viernes 5 de junio son aquellos cuyo primer apellido inicia con las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L.

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Beneficiarios que cobran la beca del lunes 1 al viernes 5 de junio

Lunes 1: A, B

Martes 2: C

Miércoles 3: D, E, F

Jueves 4: G

Viernes 5: H, I, J, K, L

En la próxima semana, los depósitos se realizarán a quienes tengan una CURP que comience con las letras M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y o Z, con lo que concluirá el proceso de dispersión de pagos.

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Lunes 8: M

Martes 9: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 10: R

Jueves 11: S

Viernes 12: T, U, V, W, X, Y, Z

Los pagos de la Beca Rita Cetina se distribuirán del 1 al 12 de junio de forma ordenada (X@Julio_LeonT)

Formas de saber si ya me llegó el depósito

El saldo se puede consultar a través de los cajeros automáticos del Banco Bienestar. Otra alternativa consiste en descargar la app del Banco Bienestar y revisar el saldo de la cuenta vinculada.

Asimismo, se puede utilizar el Buscador de Estatus accediendo a buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ y proporcionando la CURP. También existe la opción de comunicarse al 800 900 2000, donde se solicita ingresar los 16 dígitos de la tarjeta para obtener información sobre el pago.

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Finalmente, para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León. Además, para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas