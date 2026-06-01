Es Oficial: México podrá anular elecciones por injerencia extranjera y la jornada judicial se va a 2028

El órgano legislativo avaló la validez de modificaciones constitucionales que incluyen la incorporación de una nueva causal para nulidad de procesos electorales por intervención extranjera y la creación de un mecanismo para revisar candidaturas en todos los niveles.

La presidenta del Senado de la República y de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que la sesión de este lunes emitió las declaratorias de constitucionalidad de las reformas al Poder Judicial —para incorporar una nueva causal de nulidad electoral por injerencia extranjera— así como la comisión de verificación de candidaturas a nivel federal y local. Ambos decretos fueron remitidos al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

Estas reformas ya habían sido aprobadas por al menos 20 congresos estatales, es decir, la mitad más uno que requiere una reforma constitucional para obtener ese estatus.

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¿Qué aprobó el Senado la semana pasada?

El proceso arrancó con una maratónica sesión extraordinaria en el Senado. El 27 de mayo, el Senado aprobó la iniciativa de reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, que aplaza la elección judicial a junio de 2028, con 87 votos a favor de Morena y sus aliados, y 40 en contra de la oposición.

La reorganización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en dos secciones, las cuales únicamente podrán sesionar con la aprobación del pleno, y la reducción de nueve a ocho años en la duración del cargo de magistrados y jueces electos en 2028, quienes concluirán funciones en 2036.

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Horas después, el Senado aprobó también la reforma constitucional que considera a la intervención o injerencia extranjera como nueva causal para nulificar elecciones federales o estatales, con 85 votos a favor de Morena y aliados, y 42 en contra de la oposición, y la minuta fue turnada a los congresos de los estados.

La sesión de este lunes permitió el despacho de decretos sobre cambios al funcionamiento del poder judicial y el reconocimiento de la injerencia internacional como criterio para anular comicios, pendientes de ser divulgados oficialmente. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El debate: argumentos a favor y en contra

La discusión legislativa estuvo marcada por posiciones encontradas. Por parte del oficialismo, la senadora de Morena Martha Lucía Micher Camarena explicó que el propósito de aplazar la elección judicial hasta 2028 tiene el objetivo de fortalecer las instituciones, permitir mayor participación ciudadana y dar tiempo para perfeccionar el marco normativo.

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En cuanto a la causal de nulidad por injerencia extranjera, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, sostuvo que la reforma busca garantizar que en México las decisiones las tome el pueblo, sin presiones, sin dinero extranjero ni campañas de manipulación; mientras que el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aseguró que la nueva causal no es automática ni discrecional, y deberá acreditarse objetivamente la existencia de actos de intervención, su gravedad y el dolo de estas prácticas.

“la redacción de la causal de intervención extranjera es ambigua y podría utilizarse de manera discrecional.”

El nuevo proyecto contempla trasladar la votación judicial de 2027 a 2028 y establece la creación de un órgano con capacidad para limitar las candidaturas, lo que ha generado preocupación entre expertos en derecho constitucional. (Infobae-Itzallana)

Del Congreso a los estados, en tiempo récord

El legislador Ricardo Monreal anticipó desde el 29 de mayo que, dado que muchos congresos locales se preparan con anticipación, la mayoría de las legislaturas estatales estaría lista para que la declaratoria de constitucionalidad pudiera emitirse el lunes 1 de junio.

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Sus efectos prácticos no aplicarán sino hasta 2030, debido a que en la Cámara de Diputados no se alcanzaron acuerdos sobre la legislación secundaria correspondiente.

Con la declaratoria emitida este lunes por la Comisión Permanente, ambas reformas quedan formalizadas en el texto constitucional y pendientes únicamente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

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