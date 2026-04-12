Rubén Moreira acusa que los recientes incendios en la refinería de Dos Bocas “no es un hecho aislado”, crítica obras de la 4T

El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, aseguró que los últimos incidentes en obras realizadas por el gobierno de la Cuarta Transformación se debe a la "incompetencia" en su planeación. (Crédito: X/@rubenmoreiravdz)

El coordinador de los diputados del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, criticó a través de sus redes sociales los más recientes incidentes al interior de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco.

El legislador afirmó que los incendios y fallas en el complejo no son hechos aislados, sino parte de un patrón que atribuye a la administración de Morena y la llamada Cuarta Transformación, señalando que estas obras costaron 24 mil millones de dólares y no cumplen con las expectativas de operación ni de futuro energético para el país.

Incendios en Dos Bocas no son accidentes

En su cuenta de X, Moreira escribió: “Otra vez fuego en Refinería Dos Bocas. No es accidente. Es el sello de Morena: obras caras, mal hechas y sin futuro. 24 mil millones de dólares ardiendo entre fallas, retrasos y decisiones ideológicas”. El legislador sostuvo que este tipo de incidentes representan el costo de la incompetencia y que el precio lo paga México.

Durante un video difundido en sus redes, el priista advirtió que los incendios recientes, sumados a fugas y otros incidentes anteriores, muestran que no se trata de casos aislados, sino de un patrón que se repite en la gestión de obras emblemáticas de la actual administración.

Rubén Moreira criticó los recientes incidentes en Dos Bocas. (REUTERS/Luis Cortes | Archivo)

“Nos dijeron que la refinería era progreso. Nos dijeron que era futuro, pero el futuro no huele a petróleo quemado”, expresó Moreira. Añadió que la Refinería Olmeca costó el triple de lo prometido, llegó tarde y hasta ahora no demuestra que pueda operar de manera estable.

La Refinería Olmeca y el patrón de incidentes

Moreira resaltó que, mientras países avanzan hacia energías limpias, México apuesta miles de millones a una industria que pierde terreno. Sostuvo que la problemática no se limita a Dos Bocas, sino que también se observa en otros proyectos como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la aerolínea estatal, todos con sobrecostos, fallas y subsidios.

El diputado señaló que estas decisiones privilegiaron el gasto sobre la viabilidad y dejaron de lado la inversión en energías renovables y en infraestructura eléctrica con visión de futuro.

En sus declaraciones, Moreira puntualizó:

“Hoy México carga con una refinería que costó el triple de lo prometido, que llegó tarde y que aún no demuestra que puede operar con estabilidad ”.

“No se aceleró la transición energética, no se invirtió lo suficiente en las energías renovables, no se fortaleció la infraestructura eléctrica con visión de futuro ”.

“Cada incendio, cada falla, cada peso adicional confirma una idea incómoda. No es solo un error técnico, es un error de visión”.

El legislador concluyó que, mientras otros países construyen el futuro, México sigue resolviendo los costos del pasado.

El PRI se une en contra de Dos Bocas

Luego del incendio reportado el 9 de abril en la refinería Olmeca, el diputado federal del PRI, Erubiel Lorenzo Alonso Que, calificó el complejo como “una bomba de tiempo” y exigió al gobierno federal acciones inmediatas para evitar una tragedia que pueda afectar a miles de habitantes en la zona conurbada de Paraíso.

Erubiel Lorenzo Alonso Que, diputado del PRI, denunció opacidad en la refinería Olmeca en Dos Bocas. (X/@Erubiel_Alonso_)

Alonso sostuvo que, en menos de un mes, la refinería registró al menos dos siniestros relevantes y mencionó que tres trabajadores resultaron lesionados en el incidente más reciente. Denuncia que los trabajadores fueron llevados a un hospital privado, donde sus familiares habrían sido intimidados para evitar denuncias.

El diputado advirtió: “Aquí, precisamente el día de ayer, en esta refinería, pusieron en riesgo a muchísimos habitantes del municipio de Paraíso. A nuestros costados se encuentra la colonia petrolera que tiene tres etapas. Aquí, muy cerca, también hay un jardín de niños y una escuela primaria. Todos los niños estuvieron, están en… precisamente que en cualquier momento esto puede estallar”.

Dirigencia del PRI critica obras de la 4T

Por su parte, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, escribió en su cuenta de X: “¡Vean el resultado de que el país esté gobernado por la bola de ineptos de Morena! Ahí está la refinería Dos Bocas, que prometieron como orgullo nacional. Hoy es noticia por incendios, sobrecostos y fallas. Miles de millones de pesos que salieron del bolsillo de los mexicanos para alimentar un proyecto mal planeado, mal ejecutado y mal supervisado”.

Moreno insistió en que no se trata de un hecho aislado, sino del retrato completo de la incapacidad del gobierno actual. Consideró que existe improvisación, decisiones por capricho y falta de conocimiento técnico en la gestión de estos proyectos. “La incompetencia cuesta. Cuesta seguridad. Cuesta confianza. Cuesta futuro”, puntualizó Moreno. Añadió que, con el PRI, México tendría mejores resultados y no los ‘fracasos’ que señala en las obras de la actual administración.