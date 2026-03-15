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El secreto saludable del mango: el antioxidante que podría proteger cerebro, corazón y riñones

Más allá de su sabor dulce y su popularidad en la gastronomía, contiene un compuesto natural que ha despertado el interés de la comunidad científica

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Más allá de su sabor
Más allá de su sabor dulce y su popularidad en la gastronomía, contiene un compuesto natural que ha despertado el interés de la comunidad científica

El mango es una de las frutas tropicales más consumidas en el mundo. Su sabor dulce, su aroma intenso y su versatilidad en la cocina lo han convertido en un ingrediente habitual en jugos, postres y platillos frescos. Sin embargo, su valor va más allá del ámbito gastronómico.

En los últimos años, investigadores han puesto atención en un compuesto bioactivo presente en esta fruta: la mangiferina, una sustancia natural que ha despertado el interés científico por sus posibles beneficios para la salud.

De acuerdo con información divulgada por el museo de ciencias Universum de la UNAM con base en datos de la National Library of Medicine, este compuesto ha sido objeto de diversos estudios debido a sus propiedades antioxidantes, neuroprotectoras y potencialmente anticancerígenas.

Un antioxidante que combate el daño celular

La mangiferina pertenece al grupo de los compuestos antioxidantes. Estas sustancias tienen la capacidad de neutralizar los radicales libres, moléculas inestables que se generan en el organismo como resultado de procesos metabólicos o por factores externos como la contaminación, el estrés o una dieta poco equilibrada.

Cuando los radicales libres se acumulan en exceso, pueden provocar estrés oxidativo, un fenómeno que deteriora las células y acelera el envejecimiento de los tejidos.

Diversas investigaciones señalan que la mangiferina podría ayudar a reducir ese daño oxidativo, contribuyendo a proteger diferentes órganos del cuerpo.

Entre los órganos que podrían beneficiarse de esta acción antioxidante se encuentran:

  • el hígado
  • el corazón
  • los riñones

Al disminuir el daño celular, este compuesto también podría tener un papel en la prevención de enfermedades relacionadas con el envejecimiento prematuro.

Posibles efectos neuroprotectores en el cerebro

Otro de los aspectos que ha despertado el interés de los científicos es el posible efecto neuroprotector de la mangiferina.

El cerebro es uno de los órganos más sensibles al estrés oxidativo. Cuando las neuronas sufren daño por la acción de radicales libres, pueden aparecer procesos de deterioro que afectan las funciones cognitivas.

En este contexto, algunos estudios sugieren que la mangiferina podría ayudar a proteger las células nerviosas, reduciendo el daño oxidativo en el sistema nervioso.

Este tipo de hallazgos ha abierto nuevas líneas de investigación relacionadas con enfermedades neurodegenerativas, aunque los especialistas señalan que aún se requieren más estudios para comprender plenamente sus efectos en humanos.

El potencial anticancerígeno que sigue en investigación

Además de sus propiedades antioxidantes, la mangiferina también ha sido analizada por su posible actividad anticancerígena.

En estudios realizados en condiciones experimentales o de laboratorio, este compuesto ha mostrado la capacidad de:

  • detener el ciclo celular de células cancerosas
  • inducir apoptosis, un proceso de muerte celular programada
  • reducir señales que favorecen el crecimiento tumoral

No obstante, los científicos advierten que estos resultados aún se encuentran en fases iniciales de investigación, por lo que todavía se requieren estudios clínicos que confirmen su eficacia en humanos.

El mango dentro de una alimentación saludable

Aunque el mango contiene mangiferina y otros compuestos beneficiosos, los expertos coinciden en que ningún alimento por sí solo puede prevenir enfermedades.

Sin embargo, incorporar frutas como el mango dentro de una dieta equilibrada puede contribuir a la salud general. Además de antioxidantes, esta fruta aporta vitaminas, minerales y fibra, nutrientes que favorecen el funcionamiento adecuado del organismo.

Así, más que una simple fruta dulce, el mango se perfila como un alimento que continúa despertando el interés de la ciencia por sus compuestos naturales y su posible papel en la protección de la salud.

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