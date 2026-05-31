El Chavo del 8: Federico Cyrulnik, comediante argentino, sorprende reviviendo a los personajes con IA

El comediante usó Inteligencia Artificial

El comediante argentino Federico Cyrulnik usa Inteligencia Artificial para promocionar su show en México con una pieza en la que “revive” a los personajes de la vecindad de El Chavo del 8 y los pone a hacer chistes sobre signos zodiacales.

En el clip, los personajes digitales “lucen casi idénticos a los reales” e interactúan con Cyrulnik a partir de su estilo de comedia, basado en la caricaturización de los signos. El standupero prepara presentaciones en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, donde se anuncia en el Teatro Silvia Pinal.

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Durante la promoción, Cyrulnik le pregunta al Chavo del 8 por su signo zodiacal. En un punto, el personaje responde: “Debo ser tauro porque solo pienso en tortas de jamón”.

El video también incluye a Doña Florinda, quien dice que tiene “un hijo cachetón” sin saber por qué, y a Profesor Jirafales, que reacciona: “¿Y yo por qué? Yo solamente pasé a tomar una tacita de café”.

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Otro momento muestra al Señor Barriga, cuando Cyrulnik le pregunta: “¿De qué signo es usted?”. El personaje contesta: “Soy del signo de pesos”.

El video viral de Federico Cyrulnik fusiona humor sobre signos zodiacales con los icónicos personajes de la vecindad (IG)

La publicación recibe comentarios positivos de seguidores del comediante y de Roberto Gómez Bolaños Chespirito, y algunos usuarios le piden continuidad con la idea para convertirla en un programa de televisión.

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Influencer, comediante y entusiasta de la astrología

Federico Cyrulnik es un comediante, actor e influencer argentino conocido por su estilo de humor basado en la improvisación, el stand up y referencias a la astrología. Nació en Argentina y su signo zodiacal es Virgo.

Ha escrito y actuado para plataformas como Disney Channel y Comedy Central. Cyrulnik también destaca por tener una amplia audiencia en redes sociales, especialmente en Instagram, donde suma más de 1.5 millones de seguidores.

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A lo largo de su carrera, ha presentado varios unipersonales, como “Flashback”, en el que recorre las décadas de los años 80 y 90 a través del humor y la música, y “Evolushow”, que combina astrología, interacción con el público y relatos sobre su vida.

Federico Cyrulnik utiliza IA y personajes de El Chavo del 8 para promocionar su show de comedia en México (Instagram)

Cyrulnik realiza giras internacionales, con presentaciones frecuentes en países como Uruguay y Ecuador, donde ya es considerado casi un local por su presencia habitual en escenarios como El Galpón en Montevideo o el Teatro San Gabriel en Quito.

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Es reconocido por su capacidad de conectar con el público a través de la improvisación y su enfoque relajado sobre la vida y el humor, aunque advierte que hacer stand up puede resultar “muy cringe” para quienes no disfrutan exponerse en escena.