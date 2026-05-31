El Chavo del 8: Federico Cyrulnik, comediante argentino, sorprende reviviendo a los personajes con IA

El comediante usó Inteligencia Artificial
El comediante argentino Federico Cyrulnik usa Inteligencia Artificial para promocionar su show en México con una pieza en la que “revive” a los personajes de la vecindad de El Chavo del 8 y los pone a hacer chistes sobre signos zodiacales.
En el clip, los personajes digitales “lucen casi idénticos a los reales” e interactúan con Cyrulnik a partir de su estilo de comedia, basado en la caricaturización de los signos. El standupero prepara presentaciones en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, donde se anuncia en el Teatro Silvia Pinal.
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Durante la promoción, Cyrulnik le pregunta al Chavo del 8 por su signo zodiacal. En un punto, el personaje responde: “Debo ser tauro porque solo pienso en tortas de jamón”.
El video también incluye a Doña Florinda, quien dice que tiene “un hijo cachetón” sin saber por qué, y a Profesor Jirafales, que reacciona: “¿Y yo por qué? Yo solamente pasé a tomar una tacita de café”.
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Otro momento muestra al Señor Barriga, cuando Cyrulnik le pregunta: “¿De qué signo es usted?”. El personaje contesta: “Soy del signo de pesos”.
La publicación recibe comentarios positivos de seguidores del comediante y de Roberto Gómez Bolaños Chespirito, y algunos usuarios le piden continuidad con la idea para convertirla en un programa de televisión.
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Influencer, comediante y entusiasta de la astrología
Federico Cyrulnik es un comediante, actor e influencer argentino conocido por su estilo de humor basado en la improvisación, el stand up y referencias a la astrología. Nació en Argentina y su signo zodiacal es Virgo.
Ha escrito y actuado para plataformas como Disney Channel y Comedy Central. Cyrulnik también destaca por tener una amplia audiencia en redes sociales, especialmente en Instagram, donde suma más de 1.5 millones de seguidores.
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A lo largo de su carrera, ha presentado varios unipersonales, como “Flashback”, en el que recorre las décadas de los años 80 y 90 a través del humor y la música, y “Evolushow”, que combina astrología, interacción con el público y relatos sobre su vida.
Cyrulnik realiza giras internacionales, con presentaciones frecuentes en países como Uruguay y Ecuador, donde ya es considerado casi un local por su presencia habitual en escenarios como El Galpón en Montevideo o el Teatro San Gabriel en Quito.
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Es reconocido por su capacidad de conectar con el público a través de la improvisación y su enfoque relajado sobre la vida y el humor, aunque advierte que hacer stand up puede resultar “muy cringe” para quienes no disfrutan exponerse en escena.
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