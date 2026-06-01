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Confirman entrega de camas y colchones gratis en junio 2026: quiénes pueden recibir el apoyo y requisitos

El apoyo es completamente gratuito y busca brindar mejores condiciones de descanso y cuidado a quienes no pueden desplazarse por sí mismos,

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Una asistente médica en uniforme azul interactúa con una mujer mayor sentada en una silla de ruedas; a la izquierda, una cama hospitalaria con sábanas azules y un colchón nuevo.
Una asistente médica cuida a una adulta mayor en silla de ruedas, junto a una cama hospitalaria y un colchón nuevo, simbolizando atención y equipamiento esencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) de Tlaxcala inició la recepción de solicitudes para el Programa de Camas y Colchones, una iniciativa dirigida a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad que se encuentran en condición de inmovilidad o postración permanente.

El apoyo es completamente gratuito y busca brindar mejores condiciones de descanso y cuidado a quienes no pueden desplazarse por sí mismos, además de reducir la carga económica que enfrentan sus familias.

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¿Quiénes pueden solicitar una cama y colchón gratis?

El programa está dirigido a familias residentes en Tlaxcala que tengan bajo su cuidado a una persona con discapacidad motriz severa o que se encuentre en situación de inmovilidad o postración. La solicitud puede ser realizada por un familiar o cuidador responsable del beneficiario.

Las autoridades indicaron que cada expediente será revisado para determinar la procedencia del apoyo y garantizar que llegue a quienes realmente lo necesitan.

Requisitos para solicitar el apoyo

Tanto el solicitante como la persona beneficiaria deben presentar la documentación correspondiente. Los requisitos son los siguientes:

  • Solicitud dirigida a la presidenta del SEDIF, Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar.
  • Acta de nacimiento.
  • Identificación oficial vigente.
  • CURP.
  • Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.
  • Comprobante o certificado médico expedido por la Secretaría de Salud de Tlaxcala (SESA) que indique que la persona beneficiaria está imposibilitada para deambular.
  • En caso de menores de edad, acta de nacimiento en original y copia.

¿Dónde y cuándo realizar el trámite?

La recepción de documentos comenzó el 1 de junio de 2026 en las oficinas centrales del SEDIF ubicadas en:

Calle Morelos número 5, Centro Histórico de Tlaxcala.

El horario de atención es:

  • Lunes a viernes.
  • De 9:00 a 14:00 horas.

Para resolver dudas sobre el programa, los interesados pueden comunicarse al teléfono 222 246 8402.

¿Por qué es importante contar con una cama adecuada?

Especialistas y autoridades de salud señalan que las personas que permanecen largas horas o días en cama pueden desarrollar complicaciones como úlceras por presión, problemas circulatorios y rigidez muscular si no cuentan con condiciones adecuadas para su descanso.

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Por ello, además de proporcionar una cama y colchón adecuados, se recomienda realizar cambios de posición cada dos o tres horas, mantener una correcta higiene de la piel y efectuar ejercicios pasivos en brazos y piernas para prevenir complicaciones derivadas de la inmovilidad.

Programa busca beneficiar a familias vulnerables

El Programa de Camas y Colchones del SEDIF Tlaxcala forma parte de las acciones de asistencia social enfocadas en personas con discapacidad y familias en situación de vulnerabilidad. Su objetivo es ofrecer herramientas que permitan un cuidado más digno y seguro para quienes requieren atención permanente debido a una enfermedad, accidente o discapacidad.

Las autoridades exhortaron a la población a compartir la información con familiares, vecinos y cuidadores que puedan beneficiarse de este apoyo gratuito durante 2026.

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