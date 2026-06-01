Confirman entrega de camas y colchones gratis en junio 2026: quiénes pueden recibir el apoyo y requisitos

Una asistente médica cuida a una adulta mayor en silla de ruedas, junto a una cama hospitalaria y un colchón nuevo, simbolizando atención y equipamiento esencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) de Tlaxcala inició la recepción de solicitudes para el Programa de Camas y Colchones, una iniciativa dirigida a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad que se encuentran en condición de inmovilidad o postración permanente.

El apoyo es completamente gratuito y busca brindar mejores condiciones de descanso y cuidado a quienes no pueden desplazarse por sí mismos, además de reducir la carga económica que enfrentan sus familias.

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¿Quiénes pueden solicitar una cama y colchón gratis?

El programa está dirigido a familias residentes en Tlaxcala que tengan bajo su cuidado a una persona con discapacidad motriz severa o que se encuentre en situación de inmovilidad o postración. La solicitud puede ser realizada por un familiar o cuidador responsable del beneficiario.

Las autoridades indicaron que cada expediente será revisado para determinar la procedencia del apoyo y garantizar que llegue a quienes realmente lo necesitan.

Requisitos para solicitar el apoyo

Tanto el solicitante como la persona beneficiaria deben presentar la documentación correspondiente. Los requisitos son los siguientes:

Solicitud dirigida a la presidenta del SEDIF, Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar .

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente.

CURP.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

Comprobante o certificado médico expedido por la Secretaría de Salud de Tlaxcala (SESA) que indique que la persona beneficiaria está imposibilitada para deambular.

En caso de menores de edad, acta de nacimiento en original y copia.

¿Dónde y cuándo realizar el trámite?

La recepción de documentos comenzó el 1 de junio de 2026 en las oficinas centrales del SEDIF ubicadas en:

Calle Morelos número 5, Centro Histórico de Tlaxcala.

El horario de atención es:

Lunes a viernes.

De 9:00 a 14:00 horas.

Para resolver dudas sobre el programa, los interesados pueden comunicarse al teléfono 222 246 8402.

¿Por qué es importante contar con una cama adecuada?

Especialistas y autoridades de salud señalan que las personas que permanecen largas horas o días en cama pueden desarrollar complicaciones como úlceras por presión, problemas circulatorios y rigidez muscular si no cuentan con condiciones adecuadas para su descanso.

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Por ello, además de proporcionar una cama y colchón adecuados, se recomienda realizar cambios de posición cada dos o tres horas, mantener una correcta higiene de la piel y efectuar ejercicios pasivos en brazos y piernas para prevenir complicaciones derivadas de la inmovilidad.

Programa busca beneficiar a familias vulnerables

El Programa de Camas y Colchones del SEDIF Tlaxcala forma parte de las acciones de asistencia social enfocadas en personas con discapacidad y familias en situación de vulnerabilidad. Su objetivo es ofrecer herramientas que permitan un cuidado más digno y seguro para quienes requieren atención permanente debido a una enfermedad, accidente o discapacidad.

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Las autoridades exhortaron a la población a compartir la información con familiares, vecinos y cuidadores que puedan beneficiarse de este apoyo gratuito durante 2026.