Confirman entrega de camas y colchones gratis en junio 2026: quiénes pueden recibir el apoyo y requisitos

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) de Tlaxcala inició la recepción de solicitudes para el Programa de Camas y Colchones, una iniciativa dirigida a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad que se encuentran en condición de inmovilidad o postración permanente.
El apoyo es completamente gratuito y busca brindar mejores condiciones de descanso y cuidado a quienes no pueden desplazarse por sí mismos, además de reducir la carga económica que enfrentan sus familias.
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¿Quiénes pueden solicitar una cama y colchón gratis?
El programa está dirigido a familias residentes en Tlaxcala que tengan bajo su cuidado a una persona con discapacidad motriz severa o que se encuentre en situación de inmovilidad o postración. La solicitud puede ser realizada por un familiar o cuidador responsable del beneficiario.
Las autoridades indicaron que cada expediente será revisado para determinar la procedencia del apoyo y garantizar que llegue a quienes realmente lo necesitan.
Requisitos para solicitar el apoyo
Tanto el solicitante como la persona beneficiaria deben presentar la documentación correspondiente. Los requisitos son los siguientes:
- Solicitud dirigida a la presidenta del SEDIF, Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar.
- Acta de nacimiento.
- Identificación oficial vigente.
- CURP.
- Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.
- Comprobante o certificado médico expedido por la Secretaría de Salud de Tlaxcala (SESA) que indique que la persona beneficiaria está imposibilitada para deambular.
- En caso de menores de edad, acta de nacimiento en original y copia.
¿Dónde y cuándo realizar el trámite?
La recepción de documentos comenzó el 1 de junio de 2026 en las oficinas centrales del SEDIF ubicadas en:
Calle Morelos número 5, Centro Histórico de Tlaxcala.
El horario de atención es:
- Lunes a viernes.
- De 9:00 a 14:00 horas.
Para resolver dudas sobre el programa, los interesados pueden comunicarse al teléfono 222 246 8402.
¿Por qué es importante contar con una cama adecuada?
Especialistas y autoridades de salud señalan que las personas que permanecen largas horas o días en cama pueden desarrollar complicaciones como úlceras por presión, problemas circulatorios y rigidez muscular si no cuentan con condiciones adecuadas para su descanso.
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Por ello, además de proporcionar una cama y colchón adecuados, se recomienda realizar cambios de posición cada dos o tres horas, mantener una correcta higiene de la piel y efectuar ejercicios pasivos en brazos y piernas para prevenir complicaciones derivadas de la inmovilidad.
Programa busca beneficiar a familias vulnerables
El Programa de Camas y Colchones del SEDIF Tlaxcala forma parte de las acciones de asistencia social enfocadas en personas con discapacidad y familias en situación de vulnerabilidad. Su objetivo es ofrecer herramientas que permitan un cuidado más digno y seguro para quienes requieren atención permanente debido a una enfermedad, accidente o discapacidad.
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Las autoridades exhortaron a la población a compartir la información con familiares, vecinos y cuidadores que puedan beneficiarse de este apoyo gratuito durante 2026.
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