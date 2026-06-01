No eran juguetes, eran vida: así fue el rescate de 350 tortugas atrapadas en un falso envío en Tamaulipas

Inspectores de la Profepa descubren tortugas casquito y tortugas caja traficadas, ocultas en cajas etiquetadas como 'juguetes' durante un operativo ambiental en una bodega de paquetería en Matamoros, Tamaulipas, en junio de 2026, mostrando un gesto de rescate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que parecía ser un envío rutinario de juguetes infantiles ocultaba en realidad una historia de crueldad y tráfico de fauna silvestre. En un operativo reciente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) logró asegurar 350 ejemplares de tortugas de diversas especies que viajaban hacinadas y ocultas bajo la fachada de un cargamento de juguetes.

El operativo, realizado el 26 de mayo, derivó de una alerta emitida por personal de una empresa de paquetería, quienes identificaron un manejo sospechoso y dieron aviso a las autoridades, según informó la dependencia federal.

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Durante la inspección, se localizó a las tortugas confinadas en recipientes pequeños y envueltas en calcetines, condición que generó hacinamiento y puso en riesgo su integridad. De los ejemplares asegurados, 344 eran tortugas casquito (Kinosternon spp.), dos tortugas adornadas (Terrapene ornata) y cuatro mexicanas (Terrapene mexicana).

Las autoridades reportaron la muerte de 25 reptiles antes de ser rescatados. El resto fue trasladado a una Unidad de Manejo autorizada, con acompañamiento de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, para recibir atención y resguardo especializado.

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La Profepa advirtió que poseer, transportar o comercializar ejemplares de vida silvestre catalogados en riesgo constituye un delito federal, de acuerdo con el artículo 420 del Código Penal. La sanción puede alcanzar hasta nueve años de prisión cuando se trata de especies protegidas o bajo tratados internacionales.

Este rescate pone en evidencia las tácticas que utilizan los traficantes de especies exóticas para evadir los controles de las empresas de paquetería y las autoridades, empaquetando a seres vivos como si fueran simples objetos inanimados.

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Más de 600 nidos de tortuga marina registra la costa veracruzana en lo que va de la temporada: sanciones y multas por capturarla

Mientras en Tamaulipas se combate el tráfico ilegal a través de servicios de mensajería, en otros estados del Golfo de México los esfuerzos de conservación muestran resultados esperanzadores, aunque bajo constante vigilancia.

En la costa veracruzana, las autoridades y grupos ambientalistas han registrado más de 600 nidos de tortuga marina durante la actual temporada de desove. Este incremento en la anidación es un hito importante para la preservación de estas especies en peligro de extinción.

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Las tortugas que quedan enredadas en artes de pesca pueden sufrir amputaciones. (CRAM)

Sin embargo, el riesgo de saqueo y tráfico sigue latente. Para proteger estos santuarios naturales, las autoridades mantienen un estricto recordatorio sobre las consecuencias legales de atentar contra la fauna silvestre:

Sanciones penales: La captura, posesión, transporte o comercialización de tortugas marinas y sus huevos constituye un delito federal.

Multas económicas: Los infractores se enfrentan a severas multas económicas estipuladas por la legislación ambiental mexicana, además de penas de prisión.

Vigilancia permanente: Se mantienen operativos constantes en las playas de anidación para disuadir a los cazadores furtivos.