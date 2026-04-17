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Oficial: el Gobierno no prohibirá la entrada o salida del país a quienes no tengan este documento

Viajeros mexicanos enfrentan una ola de dudas por versiones que circulan en redes sobre cambios en los requisitos para salir o entrar al país

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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informa que los pasaportes tradicionales siguen siendo válidos para viajar al extranjero. (Foto: municipio de Neza/Cuartoscuro)
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informa que los pasaportes tradicionales siguen siendo válidos para viajar al extranjero. (Foto: municipio de Neza/Cuartoscuro)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirma que no existe restricción alguna para que ciudadanos mexicanos entren o salgan del país con el pasaporte tradicional, siempre que el documento esté vigente y en condiciones adecuadas.

En días recientes, circuló en redes sociales y algunos medios digitales información que aseguraba que México prohibiría la entrada o salida de personas que no tuvieran el nuevo pasaporte electrónico, lo que generó incertidumbre entre viajeros y familias.

La SRE rechaza versiones sobre una supuesta obligatoriedad del pasaporte electrónico

La SRE, encabezada por la canciller Alicia Bárcena, desmintió de manera categórica los rumores sobre una presunta política migratoria restrictiva.

En un comunicado oficial, la dependencia señala: “La Secretaría de Relaciones Exteriores no prohíbe viajar con los pasaportes anteriores siempre que estén vigentes y en buen estado”.

Las autoridades subrayan que los pasaportes expedidos antes de la introducción del nuevo formato electrónico mantienen su plena validez y reconocimiento internacional mientras no hayan vencido ni presenten daños que imposibiliten su lectura o identificación.

De acuerdo con la SRE, el nuevo pasaporte electrónico —implementado de manera progresiva desde octubre de 2021— constituye una mejora tecnológica enfocada en reforzar la seguridad, dificultar la falsificación y agilizar el tránsito en puntos migratorios, pero no representa un requisito obligatorio para los mexicanos que cuentan con el documento tradicional aún vigente.

Pasaporte mexicano ofrece acceso a 161 destinos en el mundo (ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM)
Los pasaportes expedidos antes de la introducción del nuevo formato electrónico mantienen su plena validez. (ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM)

El pasaporte electrónico mexicano: ventajas y alcances

El pasaporte electrónico mexicano incorpora un chip con datos biométricos, firma digital y códigos de seguridad que cumplen los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Según la SRE, este documento responde a la necesidad de fortalecer la protección de los datos personales de los viajeros y reducir el riesgo de fraudes o suplantación de identidad.

Sin embargo, la dependencia reitera que la transición será gradual y no afectará los derechos de quienes portan pasaportes físicos tradicionales dentro de su periodo de validez.

De acuerdo con información publicada en el portal oficial de la SRE y en la Guía del Viajero de la dependencia, los viajeros mexicanos pueden presentarse en cualquier punto de ingreso o salida del país —aeropuertos, puertos marítimos o fronteras terrestres— con el pasaporte convencional, siempre que esté vigente y en condiciones óptimas. El principal requisito es que los datos sean legibles y el documento no presente alteraciones.

Las autoridades insisten en la importancia de verificar que el pasaporte no esté próximo a vencer antes de planear un viaje internacional. Algunos países exigen que el documento tenga una vigencia mínima de seis meses a partir de la fecha de ingreso, por lo que la SRE recomienda revisar este aspecto con anticipación y, en su caso, iniciar el trámite de renovación.

Identificación digital, CURP con biometría, seguridad en trámites, tecnología gubernamental, verificación de identidad, registro oficial actualizado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El pasaporte electrónico mexicano incorpora un chip con datos biométricos, firma digital y códigos de seguridad que cumplen los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El formulario migratorio y otros requisitos para viajar

En la conferencia de prensa donde se aclaró el tema, funcionarios de la SRE y del Instituto Nacional de Migración (INM) recordaron que, además del pasaporte, los viajeros deben llenar el formulario migratorio electrónico al salir o entrar al país.

Este trámite, disponible en el portal oficial del INM, agiliza los procesos en los filtros migratorios y permite llevar un mejor control de los flujos de entrada y salida.

El formulario es gratuito y debe presentarse impreso o en formato digital junto con el pasaporte al momento de cruzar por los puntos de revisión.

Las autoridades recomiendan a los viajeros consultar la página del INM antes de su viaje para asegurarse de cumplir con todos los requisitos vigentes y evitar contratiempos.

No hay sanciones ni restricciones por portar el pasaporte tradicional vigente

El Gobierno de México asegura que no existen sanciones, multas ni restricciones para quienes viajan con el pasaporte tradicional mientras este se encuentre válido.

De igual forma, la SRE aclara que los consulados y embajadas mexicanas en el extranjero reconocen ambos formatos de pasaporte y brindan asistencia a los connacionales que requieran renovar su documento o resolver dudas sobre los requisitos para el ingreso o salida de México.

Pasaporte mexicano costos 2025 SRE vigencia
El Gobierno de México asegura que no existen sanciones, multas ni restricciones para quienes viajan con el pasaporte tradicional mientras este se encuentre válido. (Jovani Pérez/Infobae México)

Las autoridades federales invitan a la población a informarse únicamente a través de fuentes oficiales, como los portales de la SRE y el INM, para evitar caer en rumores o noticias falsas que generan confusión.

Ante cualquier duda, los ciudadanos pueden comunicarse a los números de atención consular o acudir a las delegaciones de la SRE en todo el país.

La transición al pasaporte electrónico será gradual y sin afectaciones a los derechos de los viajeros

La SRE subraya que la adopción del pasaporte electrónico forma parte de un proceso de modernización documental y digital, alineado a las mejores prácticas internacionales. No obstante, insiste en que ningún viajero mexicano perderá su derecho a ingresar o salir del país por portar el pasaporte tradicional mientras esté vigente y en buen estado.

El llamado de las autoridades federales es claro: “Si tu documento actual no ha vencido, puedes seguir usándolo sin problemas para entrar o salir de México. Solo asegúrate de llenar tu formulario electrónico migratorio”.

Así, los ciudadanos pueden planear sus viajes con certeza jurídica y sin temor a restricciones arbitrarias o cambios repentinos en la política migratoria.

Para información actualizada y trámites, la SRE pone a disposición su sitio web oficial, donde se encuentran los requisitos vigentes, formularios y canales de atención para viajeros nacionales e internacionales.

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