¿Hay clases el lunes 1 de junio? esto dice el calendario oficial de la SEP

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La confusión sobre la suspensión de clases el 1 de junio de 2026 en México podría surgir porque en algunos estados hay manifestación de la CNTE.

Sin embargo, de manera oficial, el calendario de la Secretaría de Educación Pública no contempla alguna suspensión oficial el lunes primero de junio.

La fecha no figura como descanso ni suspensión oficial en el calendario escolar vigente.

La circulación de rumores sobre un posible paro nacional y un megapuente generó incertidumbre en redes sociales. Sin embargo, no existe información oficial que valide una cancelación nacional de actividades académicas.

PUBLICIDAD

(SEP)

Las autoridades educativas recomiendan consultar exclusivamente los canales institucionales o los avisos de cada plantel para confirmar cualquier modificación en la agenda escolar.

De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026, el 1 de junio está señalado como un día normal de clases en todas las escuelas de educación básica del país.

PUBLICIDAD

No se prevé suspensión por consejo técnico ni por festividad, por lo que la asistencia docente y estudiantil debe considerarse obligatoria.

Esta disposición fue ratificada por expertos en temas educativos, quienes subrayan la necesidad de verificar cualquier cambio solo a través de fuentes oficiales.

Para quienes se preguntan si habrá clases el 1 de junio de 2026, la respuesta es clara: sí, las escuelas de educación básica en México tienen programada una jornada regular de actividades, según el calendario oficial de la SEP.

PUBLICIDAD

No hay registro de suspensión nacional ni de megapuente para esa fecha, y cualquier cambio se comunicaría a través de avisos oficiales de cada plantel.

El calendario escolar contempla otras fechas relevantes antes del cierre del ciclo lectivo.

Siguiente día de descanso en la SEP

(SEP)

La última sesión de Consejo Técnico Escolar está prevista para el 26 de junio, día en que no habrá clases para los alumnos.

Posteriormente, la descarga administrativa de calificaciones se realizará el 3 de julio, y las calificaciones finales estarán disponibles a partir del 14 de ese mes. El último día de clases para los estudiantes de educación básica será el 15 de julio, marcando el inicio de las vacaciones de verano.

PUBLICIDAD

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene la amenaza de un posible paro nacional a partir del 1 de junio, pero hasta el momento no se ha confirmado ninguna suspensión oficial por parte de la SEP. El seguimiento a posibles movimientos sindicales debe realizarse únicamente desde fuentes institucionales y actualizadas.

En conclusión, la información vigente garantiza que el 1 de junio de 2026 habrá clases en todo el sistema de educación básica de México, y cualquier excepción deberá ser informada directamente por las autoridades educativas correspondientes.

PUBLICIDAD

Para evitar confusiones, se recomienda a las familias mantenerse atentas a los comunicados formales emitidos por la SEP y cada plantel.