Alito Moreno participa en misión de observación en las elecciones de Colombia

Alito Moreno monitorea la jornada electoral en Colombia como parte de la Misión de Observación Internacional de la COPPPAL. | X- Alejandro Moreno

Alejandro “Alito” Moreno, presidente del PRI, informó este 31 de mayo que se encuentra en Medellín, Colombia, en un centro de recepción de votos, donde da seguimiento a la jornada electoral como parte de la Misión de Observación Internacional de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), según publicó en su cuenta de X.

Moreno señaló en el mensaje que la misión se mantiene “atenta a cada etapa del proceso”, con el objetivo de verificar que el desarrollo de la elección transcurra “con orden y legalidad”.

PUBLICIDAD

En un video difundido junto a la publicación, Moreno aseguró que observa participación “tranquila” y “pacífica” en el centro de votación de Medellín y añadió que “lo mismo reportan desde Bogotá”, al referirse al desarrollo de la jornada electoral en la capital de Colombia. También afirmó que desde la observación de la COPPPAL buscan “fortalecer los procesos democráticos de cada país”.

La segunda vuelta presidencial en Colombia enfrenta a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la presidencia de Colombia tras una ajustada primera vuelta electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda avanzan a la segunda vuelta por la presidencia de Colombia tras la jornada de este 31 de mayo, una definición que llevará de nuevo a las urnas a los ciudadanos el próximo 21 de junio para elegir al sucesor de Gustavo Petro.

PUBLICIDAD

Con 99.3% de las mesas informadas, Abelardo de la Espriella obtuvo 43.72% de los votos e Iván Cepeda alcanzó 40.92%. Esa diferencia deja fuera de la competencia al resto de los aspirantes y confirmó una contienda cerrada entre un candidato identificado con posiciones de derecha y el abanderado del Pacto Histórico.

El bloque de votación que no pasó al balotaje queda repartido entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo con 6.92%, Sergio Fajardo y Edna Bonilla con 4.26%, Claudia López y Leonardo Huerta con 0.95%, Santiago Botero y Carlos Cuevas con 0.87%, además del voto en blanco con 1.72%.

PUBLICIDAD

En Colombia, la elección presidencial no se resuelve en una sola jornada cuando ningún candidato supera el umbral de 50% más uno de los votos válidos. En ese caso se activa la segunda vuelta y pasan únicamente los dos aspirantes con mayor votación.

Moreno critica iniciativa de Morena sobre anulación electoral

El dirigente nacional del PRI denunció que la mayoría de Morena busca definir a conveniencia qué es intervención extranjera para invalidar resultados electorales. Crédito: Cuartoscuro

El dirigente nacional del PRI acusó que Morena aprobó en la Cámara de Diputados una iniciativa para anular elecciones por “supuesta injerencia extranjera”, y sostuvo que con ese criterio la mayoría parlamentaria busca decidir a conveniencia qué es “intervención” para invalidar resultados que no le favorecen. El señalamiento lo publicó el pasado 28 de mayo en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

En el mismo mensaje, Moreno afirmó que Morena mostró “desesperación”, calificó a la mayoría como “ilegítima” y comparó su actuación con la del “narcodictador Nicolás Maduro”, a quien acusó de “inventar enemigos fuera del país para desviar la atención”.

Moreno también señaló que la “verdadera amenaza” a la soberanía “está aquí” y atribuyó la situación a la “omisión” del gobierno de Morena y de Claudia Sheinbaum. Añadió que, mientras se habla de factores externos, los cárteles “controlan regiones completas”, “cobran piso”, “reclutan jóvenes” y “asesinan a familias”, sin que “el Estado les ponga un alto”.

PUBLICIDAD